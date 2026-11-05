L'ex difensore e dirigente è mancato oggi, a darne l'annuncio il quotidiano Libertà che ha testimonianto i successi del suo Piacenza da vicino dopo aver lasciato il calcio da giocatore per Juve, Atalanta, Lecco e Catanzaro

Era giovane e bello come sapevano esserlo i giocatori che in quella Juventus occupavano un ruolo nell’immaginario collettivo utile ad alimentare la narrazione di un mito che si riassume in una formazione studiata a memoria. Salvadore, Spinosi, Haller, Bettega, Tancredi, Morini, Capello, Cuccureddu, Anastasi, Marchetti, Furino. Oggi, 5 novembre 2026, a salutare è stato Gian Pietro Marchetti, piacentino d’adozione che nella sua città, metà emiliana e metà lombarda, aveva scelto di tornare a vivere dopo un peregrinare che lo aveva condotto a indossare la maglia della Juventus e dell’Atalanta come del suo Piacenza da dirigente. Proprio lo storico quotidiano Libertà ha confermato l’addio a un pilastro di quella formazione epica degli anni Settanta a 78 anni che aveva lasciato il suo posto, a Torino, a un libero promettente ma schivo e timido, Gaetano Scirea. Non fu un passaggio indolore, ma Marchetti era un autentico protagonista della scena calcistica già affermato e il suo sacrificio non fermò il suo percorso. Lo cambiò, sicuramente.

Marchetti morto a 78 anni

Gian Pietro Marchetti è stato Juventus, è stato Atalanta ma soprattutto ha prestato la sua eleganza ed esperienza, dietro alla scrivania, a rendere possibile la costruzione del Piacenza dei miracoli, squadra che ha condotto nella sua seconda vita per prima volta la Serie A. L’ex difensore e dirigente è mancato a 78 anni, oggi giovedì 5 novembre 2026, dopo una malattia che ha deciso l’epilogo di un protagonista di un calcio forse più romantico e che ha imparato a conoscere in profondità sul campo e fuori.

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Marchetti era nato il 22 ottobre 1948 a Rudiano, in provincia di Brescia, e aveva cominciato il proprio percorso calcistico nell’Atalanta, società con la quale esordì in Serie A nella stagione 1966-1967, segnando il passo perché poi fu difensore del Lecco, in Serie B, e la squadra che ha segnato la svolta, quella che lo vede con la maglia bianconera.

Getty Images

Gli anni alla Juventus, Atalanta e Piacenza

Alla Juventus, Marchetti approdò ragazzino, appena ventenne ma presto si adattò al ruolo di terzino sinistro, centrale o mediano, all’occorrenza dimostrando abnegazione. Lo dicono i numeri: 102 presenze e 6 reti in Serie A, contribuendo alla conquista di due titoli consecutivi, nelle stagioni 1971-1972 e 1972-1973 di una squadra che sembrava imbattibile.

La Nazionale giunse di conseguenza e furono anni luminosi, densi di soddisfazioni fino alla decisone del presidente Giampiero Boniperti di improntare quella compagine su un giovane promettente e in forte crescita, Scirea. Boniperti raggiunse un accordo con il presidente atalantino Achille Bortolotti, che allora ebbe il privilegio di schierare Gaetano in campo e che ottenne dalla sua cessione 700 milioni di lire, oltre ai cartellini di Giorgio Mastropasqua e appunto di Marchetti e alla comproprietà di Giuliano Musiello. Un investimento enorme.

La carriera da dirigente al Piacenza

Il ritorno all’Atalanta apre una nuova fase della carriera di Marchetti contribuendo anche alla promozione in Serie A. Rimase a Bergamo in nerazzurro fino al 1979, prima di chiudere la carriera da calciatore con una stagione al Catanzaro.

La sua seconda carriera da dirigente vide la Triestina, prima di ricevere nel 1988 la chiamata del Piacenza e del presidente Leonardo Garilli, che iniziò un lungo cammino durato tredici anni da direttore sportivo e dirigente che aveva segnato il passo. Promozioni, risultati e il sogno Serie A. Poi lo strappo, una parentesi a Napoli e a Modena.

Forse, per un ex giocatore che aveva anche vestito la maglia Azzurra obiettivi ovvi, ma che lo resero un protagonista in una città che di provincia non lo era più. Marchetti è stato unico, nel senso che ha combinato campo e scrivania come pochi nella storia recente di questo sport e che sa emozionare ancora chi, quella figurina sull’album, la aveva incollata con l’ansi di chi sapeva di aver trovato nel pacchetto un uomo capace di reinventarsi.