Triste conclusione per il Campionato del Mondo MotoGP sull'iconico circuito di Phillip Island, che questo fine settimana ospitava per l'ultima volta il Gran Premio d'Australia. Prima è stato cancellato il warm-up, poi la gara di Moto3, poi quella di Moto2 e infine la gara di MotoGP

Il cielo era triste, tristissimo per l’ultimo capitolo del Motomondiale a Phillip Island. Ha pianto così tanto da rendere impossibile lo svolgimento delle tre gare in programma. Malinconica conclusione per l’iconico circuito australiano che chiude i battenti senza un giro, senza un sorpasso, senza una staccata. Alla fine l’ha vinta il maltempo e soprattutto la scarsa visibilità che ha costretto gli organizzatori a cancellare Moto3, Moto2 e infine la MotoGP che ha chiuso con un solo giro dietro la safety car per poi schierare tutte le moto sulla griglia di partenza di Phillip Island, che questo fine settimana ha ospitato per l’ultima volta il Gran Premio d’Australia.

Per quello che diventa un assist per Jorge Martin che dopo l’ultimo consulto medico ha deciso di non operarsi e di provare a scendere in pista a Sepang tra 5 giorni per il GP della Malesia.

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GP di Australia cancellato per la sicurezza: cosa dice il regolamento

Delusione per la MotoGP e il Motomondiale in generale a Phillip Island. Dopo una lunga mattinata di cambiamenti e stravolgimenti di programma (in Italia tra la notte di sabato e l’alba di domenica), gli organizzatori sono stati costretti a cancellare il Gran Premio d’Australia di MotoGP ma anche di Moto2 e Moto3. “È un peccato“, è stato il sentimento unanime nel paddock, dai piloti ai team, che hanno salutato così il leggendario circuito di Phillip Island che dopo 30 anni passa la mano, non senza polemiche, al circuito cittadino di Adelaide. Ai piloti è stato concesso un ultimo giro per salutare il pubblico che aveva assiepato le tribune e a cui Jack Miller ha voluto regalare qualche evoluzione su pista bagnate tra burnout e stoppie.

Gli organizzatori hanno provato in tutti i modi a salvare almeno la gara di MotoGP, sperando che la tempesta si placasse, ma non c’è stato modo. La causa principale della cancellazione della corsa non è stata tanto per la pioggia e l’asfalto bagnato quando per il fatto che l’elicottero non poteva decollare dalla struttura, né atterrare a Melbourne per la scarsa visibilità. Come ha spiegato il direttore di gara Graham Webber, il regolamento prevede che debba essere utilizzato qualora non vi sia un ospedale entro 45 minuti dal circuito in caso di serio incidente.

Il precedente: nel 2018 l’ultima gara di MotoGP annullata

La MotoGP non cancellava una gara domenicale dal Gran Premio di Gran Bretagna del 2018, sempre per motivi legati al maltempo, col circuito di Silverstone allagato. Proprio a Phillip Island, due anni fa il maltempo rese impraticabile la pista la domenica. Ma quella volta, a differenza di quest’anno nonostante l’allerta meteo, vennero scambiati la Sprint e la gara lunga. Sabato si corse il Gp di Australia che vide la prima vittoria di Johan Zarco nella classe regina davanti a Bagnaia e Di Giannantonio al primo podio in MotoGP. Mentre domenica le previsioni si avverarono: solo la gara di Moto3 fu portata a termine con la vittoria di Oncu mentre la gara di Moto2 fu interrotta dopo 9 giri e vennero assegnati punti dimezzati. Infine la Sprint di MotoGP venne cancellata dopo diversi rinvii.

Marquez mastica amaro, Martin ci prova per la Malesia

La cancellazione del GP di Australia diventa un assist involontario per Jorge Martin. Marc Marquez avrebbe potuto prendere un decisivo vantaggio sul pilota dell’Aprilia caduto rovinosamente ieri nella Sprint. Il pilota della Ducati, che partiva dalla pole, aveva una grande opportunità per aumentare il suo vantaggio di dieci punti sul connazionale assente.

Ora invece Martinator sembra che voglia provare a correre in Malesia dove il Motomondiale si sposta subito, in pista già da venerdì prossimo. Dopo un consulto medico più approfondito nelle scorse ore e secondo le informazioni fornite da Aprilia, confermate dagli stessi vertici del team, Paolo Bonora e Massimo Rivola, Jorge ha riportato una sola frattura e non due, come si temeva, al braccio destro e si è scelto di non procedere con l’intervento chirurgico con l’obiettivo di provare a scendere in pista a Sepang. Tra Marquez e Martin ci sono 10 punti in classifica a 4 gare dalla fine del Mondiale (Sepang, Lusail, Portimao e Valencia).