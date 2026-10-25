MotoGP, Tardozzi: "Aprilia all'attacco" e si scatena su Marquez e Qatar. Rivola: "Martin a Sepang, difficile"

Dopo la cancellazione del GP d'Australia, i team comprendono la scelta fatta e pensano alle prossime gare: da Ducati si tiene d'occhio Aprilia, ma Martin è in bilico per Sepang. E riguardo il Qatar si va verso la conferma del controverso appuntamento

La cancellazione in corsa del GP di Phillip Island è stata accolta da piloti e team con la rassegnazione di chi sa che non c’erano altre opzioni per poter disputare in sicurezza la gara odierna. Appurato ciò, questo rimanda il redde rationem del Motomondiale e soprattutto annulla una prima possibilità per Marc Marquez di provare a potenziare la propria fuga solitaria in classifica.

La situazione della corsa al titolo dopo la cancellazione del GP d’Australia

Lo spagnolo di Ducati in Australia ha fatto un passo avanti grazie alla vittoria nella Sprint, ma a parte questo set point non è riuscito a creare il vuoto nei confronti di uno sventurato Jorge Martin, costretto a saltare la gara lunga a causa dell’improvvida caduta in quella veloce.

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L’impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza a causa del maltempo ha fatto che sì che il campionato non venisse già ammazzato in Australia, e per ora Marquez è sì leader, ma con soli 10 punti di vantaggio su un Martin che forse potrebbe tornare regolarmente in pista nel prossimo appuntamento in Malesia, in programma nel weekend del primo novembre. Nel frattempo Marco Bezzecchi ha uno scarto rispetto a Marquez di 50 lunghezze: potrebbe anche lui essere ancora in corsa per il titolo, ma con margini ridottissimi.

Tardozzi: “Marquez era favorito, ma non era il caso di correre”

Il team manager della Ducati Davide Tardozzi ha riconosciuto, parlando con i media, che si è trattato di una “occasione persa”, ma al tempo stesso “la priorità è sempre la sicurezza”, riferendosi al fatto che l’elisoccorso non poteva operare nelle condizioni di maltempo. “E poi correre per 27 giri con un clima così rigido sarebbe stato terribile per i piloti. Marc era il favorito oggi, sapeva che poteva conquistare i 25 punti, ma non era il caso di gareggiare e la sicurezza viene prima di tutto”, ha proseguito il team manager.

Sempre Tardozzi si è detto certo che Martin tornerà in gara la prossima settimana, non escludendo anche Bezzecchi nel novero dei diretti avversari del suo pupillo (“Il nostro vantaggio è di 50 punti, che possono essere tanti o pochi“). E parlando con la testata Motosan ha aggiunto che il riminese potrebbe “potenzialmente vincere tutte le gare da qui a fine stagione. Credo che Aprilia attaccherà nella prossime gare, ma abbiamo Marc e la cosa ci tranquillizza”. Per poi concludere: “In Malesia e a Valencia possiamo comunque difenderci bene, mentre potremmo faticare di più in Qatar e a Portimao”.

Dal canto suo, Marquez ha sposato la disamina di Tardozzi in merito alla sicurezza, pur commentando amaramente: “Philipp Island non meritava un’ultima gara così. Rimane sempre uno dei miei circuiti preferiti”.

Rivola: “Forse è un bene che Martin non corra in Australia”

Passando invece dall’altro lato della barricata, da Aprilia ha parlato Massimo Rivola, amministratore delegato della team di Noale: “È un peccato che sia stata annullata la gara, è una delle più iconiche e tutti noi la apprezziamo. Però le cose stanno così, e non saprei dire se è un bene o un male. Ho portato qui la mia famiglia in occasione dell’ultima gara di Phillip Island, hanno passato dai due ai quattro giorni viaggiando da un capo all’altro del mondo e alla fine per nulla”.

Sulla situazione dei suoi piloti, Rivola ha aggiunto: “Per Jorge alla fine è un bene non correre, e neppure a Sepang, almeno sino alle ultime due gare penso. Ma non è quello su cui siamo focalizzati, siamo concentrati invece su ciò che dobbiamo fare ora”.

“Difficile che possa correre a Sepang”

Secondo l’ad è difficile, “molto difficile”, che Martin possa presentarsi regolarmente in gara in Malesia. “Io ci spero, almeno che sia presente, poi vedremo. La storia con noi è stata sempre piuttosto sfortunata, ma almeno questa volta non è nulla di grave”.

Rivola ha anche aggiunto che Bezzecchi è rimasto invece “un po’ arrabbiato” della cancellazione perché si è trattato di una opportunità “che ha visto” e che è invece sfumata. A spiegare meglio è stato il pilota, che a Sky Sport si è detto dispiaciuto anche per il pubblico e per l’imbarcata d’acqua che ha preso per vedere la gara. “Però è qualcosa che non possiamo controllare: è andata così purtroppo, e pensare come sarebbe potuta andare ora non ha senso, è inutile porsi delle domande. Pensiamo alla prossima gara”.

“Marquez sta mediando per il GP in Qatar, non è vero che vuole la cancellazione”

E a proposito dei futuri appuntamenti, c’è da fare i conti con l’incertezza sul Qatar. Nel fine settimana australiano i piloti si sono riuniti (cosa piuttosto inconsueta) per discutere dell’opportunità di far disputare la gara in una regione interessata dalla turbolenze belliche che stanno scuotendo il Medio Oriente.

Si vociferava che Marc Marquez fosse tra quelli che spingevano per la cancellazione, ma Tardozzi ha smentito questa ricostruzione, affermando a Sky Sport: “Lui è la personalità più carismatica del paddock, e ci sono piloti che hanno espresso opinioni più nette. Poi però stanno zitti davanti all’organizzatore e gettano la croce su Marc perché é l’unico che ha il coraggio di fare da portavoce. Sta solo provando a mediare affinché possano essere garantite tutte le condizioni di sicurezza e di evacuazione. Non è vero che non vuole andare in Qatar”.

Il Qatar confermato “al 100%”. Per ora

Pare comunque che il GP di Lusail alla fine si terrà. Secondo Uccio Salucci è questa l’indicazione trapelata dai confronti con i piani alti della MotoGP Sports Entertainment Group che gestisce il campionato. Il team manager di VR46 a Sky Sport ha spiegato infatti a Sky Sport che l’ex Dorna “ha confermato che si correrà al 100% in Qatar”.

Per poi aggiungere: “Un pilota può anche non presentarsi per questioni personali, ma in virtù dei nostri contratti con Dorna abbiamo la responsabilità di portarli in pista”. Salucci ha detto di comprendere le preoccupazioni dei piloti, e che i team hanno chiesto delle garanzie al governo qatariota da far prevenire tramite la Dorna. Ma ha insistito: “Andare lì è una scelta privata e personale: se poi succedesse davvero qualcosa non vorremmo avere nessuno sulla coscienza per sempre”.