Bagnaia dopo il volo e infortunio nella Sprint in Qatar è tornato in Italia, è stato operato al piede e ora si gode gli amori di casa, il figlio Oliviero e la moglie Domizia nel giorno del suo compleanno mentre pensa al rientro quanto prima

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il calore di casa e della famiglia sono la miglior cura per guarire da ogni problema fisico. Ne sa qualcosa Francesco Bagnaia rientrato in Italia con le ossa rotte, nel vero senso della parola (quelle del piede), dopo la bruttissima caduta e infortunio nella Sprint MotoGP in Qatar. Pecco, dopo essere stato operato, si sta riprendendo tra le quattro mura domestiche godendosi il figlio Oliviero e la moglie Domizia Castagnini di cui ricorre anche il compleanno. E comincia già a serpeggiare un certo ottimismo sul suo recupero, per Valencia ma forse già per Portimao.

Bagnaia operato al piede, quando rientra: Portimao nel mirino

Il volo dopo lo scontro con Aldeguer è solo un brutto ricordo consegnato agli annali video delle più spettacolari e brutte cadute della MotoGP. Come tutto il carrozzone del Motomondiale, scampato il pericolo bellico in Qatar, Bagnaia è rientrato in Italia ed è stato già operato per la riduzione della doppia frattura del quarto (scomposta) e del quinto dito del piede destro.

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Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate dal giornalista Sky, Rosario Triolo, Pecco punta a un rapido recupero dopo l’intervento. Al momento non c’è una vera e propria tabella di rientro complice anche la sosta del mondiale dopo il tour de force di queste ultime settimane. Ma una cosa è certa, Bagnaia non vuole chiudere la stagione, peraltro non bellissima, e specialmente la sua avventura con la Ducati, da infortunato. E sebbene il buon senso indichi l’ultima tappa di Valencia come quella più abbordabile, tra circa un mesetto, non è da escludersi che l’orgoglio di Pecco lo porti a presentarsi al via già a Portimao.

Bagnaia si gode Oliviero e il compleanno di Domizia Castagnini

Pecco recupera tra il calore delle mura di casa. Il calendario è stato clemente e gli ha permesso di rientrare in Italia in tempo per festeggiare il compleanno di Domizia Castagnini che ha compiuto 30 anni. Per farle gli auguri Bagnaia ha condiviso tra le sue storie un’immagine della moglie, bellissima, in abito da sera, durante una cena intima all’aperto mentre lui le tiene la mano. Nessuna parola, nessun fronzolo, ma solo una foto che vuole dire tanto.

Dal canto sua la fashion blogger ha condiviso un tenerissimo scatto di Bagnaia nel lettone di casa mentre si gode il figlio Oliviero di poco più di 4 mesi, con loro l’inseparabile cane Turbo. Dolcissima la dedica di Domizia per se stessa e il suo compleanno: “Siamo talmente sopraffatti da questo mondo così veloce che alcune volte dimentichiamo cosa conta davvero nella vita. 30 oggi, e ho tutto qui”.