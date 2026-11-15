A meno di una settimana dal Gp del Portogallo non si sa se Bagnaia ci sarà a Portimao, Pecco è stato visto in stampelle al compleanno della moglie Domizia Castagnini. Michele Pirro o Iker Lecuona al suo posto

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Manca una settimana, anzi meno considerando il venerdì delle prove libere e pre qualifiche. La MotoGP dopo una domenica si sosta si accinge a tornare in pista per le ultime due gare della stagione. Prima Portimao e poi Valencia dove, già in Portogallo, potrebbe arrivare il 10° titolo per Marc Marquez. Intanto cresce la curiosità intorno alla presenza dall’altra parte del box Ducati di Bagnaia dopo l’infortunio del Qatar. Pecco, operato al piede, ha partecipato in stampelle alla festa di compleanno della moglie Domizia Castagnini (tra gli invitati anche Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello) mentre Ducati ha già pronto un piano di emergenza con Michele Pirro e Iker Lecuona allertati.

Come sta Bagnaia, le foto in stampelle al compleanno di Domizia

Dopo il brutto volo e l’infortunio nella Sprint in Qatar, Bagnaia, una volta rientrato in Italia, è stato operato con successo, a inizio settimana, per la riduzione delle fratture del quarto e del quinto metatarso del piede destro. Nelle ultime ore in alcune immagini circolate sui social del compleanno della moglie Domizia Castagnini che ha festeggiato i 30 anni si vede Bagnaia muoversi ancora con l’ausilio delle stampelle. Alla festa di compleanno c’erano anche Valentino Rossi, che si è preso una pausa dal tour di promozione del suo libro, e la compagna Francesca Sofia Novello.

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Chi sulla Ducati di Bagnaia a Portimao: Pirro o Lecuona

Come già più volte ripetuto Pecco vuole tornare in pista prima della fine della stagione per chiudere in sella alla Ducati la sua lunga parentesi con le moto di Borgo Panigale. Bagnaia sta lavorando per provare a tornare a Portimao. Ma non è sicuro che ci riesca. La trafila è arci nota oramai specie dopo l’ultimo caso di Jorge Martin. Giovedì dovrà sottoporsi a test medico per ricecere il fit to race dal dottor Charte da confermare poi dopo le prove del venerdì.

Nel frattempo però Ducati sta già preparando un piano B e anche C: il tester di lunga data Michele Pirro potrebbe essere il sostituto di Bagnaia, in quella che sarebbe la sua ultima partecipazione sulle 1000 cc. Ma potrebbe anche esserci l’ennesima chance per Iker Lecuona, il vice campione del mondiale Superbike dietro Bulega, che quest’anno ha già corso diverse volte con la Ducati del team Gresini sia al posto di Aldeguer che di Alex Marquez e sempre con ottime prestazioni.

Resterà invece solo una suggestione quella di vedere Bulega come lo scorso anno, proprio a Portimao e Valencia (allora al posto dell’infortunato Marquez) visto che Nicolò si sta dedicando esclusivamente allo sviluppo della 850cc per il prossimo anno e sarà in pista a Valencia sì ma per i test ufficiali 2027 del 1° dicembre.