Il punto della situazione sulle condizioni di Bagnaia dopo l'operazione al piede, obiettivo rientrare a Portima: Dall'Igna incoraggia Pecco e Lorenzo si sbilancia sul futuro con Aprilia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP di gode la settimana di sosta dopo il tour de force delle ultime settimane in giro per il mondo, dal Giappone al Qatar passando per l’Australia. Il gran finale tutto iberico con Portimao e Valencia potrebbe regalare, già in Portogallo, il 10° titolo a Marc Marquez. Non si sa se nell’altra parte del box Ducati ci sarà Bagnaia che si sta leccando le ferite del brutto volo della Sprint. Pecco che è stato operato ha ricevuto in queste ore le belle parole del boss di Borgo Panigale, Gigi Dall’Igna e ha incassato la previsione sul suo futuro in Aprilia da Jorge Lorenzo.

Come sta Bagnaia, quando rientra: obiettivo Portimao

Le ultime notizie sulle condizioni di Pecco risalgono al comunicato di Ducati che ha confermato l’operazione con successo delle fratture del quarto e del quinto metatarso del piede destro. “Il pilota ha iniziato il suo recupero con l’obiettivo di tornare a Valencia, anche se confida ancora di poter rientrare prima, a Portimao”. Questo dice la nota della scuderia di Borgo Panigale.

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A questo punto sarà importante capire quando Bagnaia tornerà a correre in questa stagione. Mancano due gare alla fine del campionato e, con esso, alla fine dell’avventura di Pecco con la Ducati. Al di là di preservare la sua integrità fisica, Bagnaia non vuole chiudere la stagione, peraltro non esaltante, e specialmente il lungo capitolo della sua carriera con Borgo Panigale, da fermo. E sebbene il buon senso indichi l’ultima tappa di Valencia come quella più abbordabile, tra circa un mesetto, non è da escludersi che l’orgoglio di Pecco lo porti a presentarsi al via già a Portimao.

L’incoraggiamento di Dall’Igna

E mentre Pecco di godeva la famiglia, una volta tornato a casa, il piccolo Oliviero e sua moglie Domizia Castagnini, a dargli pieno supporto è stato anche il gran capo della Ducati, Gigi Dall’Igna che nella sua solita riflessione post gara pubblicata su Linkedin, oltre a incensare Marc Marquez oramai a un passo dal titolo MotoGP, ha avuto belle parole per Bagnaia: “Una caduta violenta, difficile da guardare persino in televisione e, direi, fortunatamente con conseguenze tutto sommato limitate. Un colpo molto duro e due fratture al piede destro che richiederanno un intervento chirurgico. Non sappiamo esattamente quando tornerà in pista, ma non vediamo l’ora di rivederlo nel box per potergli dare l’abbraccio e il saluto che merita in questi ultimi due appuntamenti della stagione”.

Lorenzo non ha dubbi: “Aprilia ideale per Pecco”

Ma intanto è lecito cominciare a parlare di cosa aspetta Bagnaia il prossimo anno. Pecco chiuderà la sua esperienza in Ducati, fatta di due titoli mondiali MotoGP e un terzo sfiorato per pochissimi punti, per gettarsi anima e cuore nel nuovo capitolo della sua carriera, Aprilia. Per rilanciarsi dopo gli ultimi due anni non facili all’ombra di Marc Marquez.

Proprio in tal senso è di buon auspicio la lettura che fa Jorge Lorenzo che, oltre la polemica innescata sulle dichiarazioni del GOAT in MotoGP, dice: “A Pecco Bagnaia farà bene a smettere di avere Marc Marquez accanto. Nella mia opinione, si sentirà molto a suo agio in Aprilia. Questo cambio d’aria potrebbe fargli bene, soprattutto perché non avrà più accanto un pilota tecnicamente così forte come Marquez.

“Dovrà misurarsi con Bezzecchi – continua Lorenzo – che è un pilota eccellente, ma non è Marc. L’Aprilia è una moto molto precisa, con molto passo in curva e capace di raggiungere angoli di inclinazione importanti. Credo che il suo stile di guida, più fluido, si adatterà bene a questa moto”. Se lo dice Jorge…