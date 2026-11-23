A Valencia Bagnaia vuole esserci a tutti i costi. E ci sarà. Ad annunciarlo lui stesso sui canali social con un ultimo messaggio d'amore per la Ducati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

L’ultimo messaggio d’amore per la Ducati. E anche l’ultima gara. Francesco Bagnaia non vuole perdersela per niente al mondo. Ed è per questo che dopo aver saltato Portimao a causa dell’operazione al piede per la caduta e l’infortunio patito in Qatar, Pecco è pronto a risalire a Valencia in sella alla Desmosedici per l’ultima volta nella sua carriera prima di dire addio al rosso e a Borgo Panigale per abbracciare la sua nuova avventura, a qualche km di distanza, Noale, in Aprilia.

Bagnaia pronto per Valencia

A Portimao sulla “sua” Ducati c’era Iker Lecuona. Che si è difeso, dopo un inizio non facile, arrivando a punti, decimo al suo primo impatto nel team ufficiale dopo aver corso già diverse gare in Gresini, sia al posto di Aldeguer che di Alex Marquez. Ma a Valencia Bagnaia vuole esserci a tutti i costi. E ci sarà. Ad annunciarlo lui stesso sui canali social con un ultimo messaggio d’amore per la Ducati con cui ha vinto due titoli mondiali MotoGP e un terzo sfiorato per pochi punti.

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Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre.

Bagnaia non ha partecipato al Gran Premio del Portogallo a Portimao lo scorso fine settimana dopo il grave incidente avvenuto nella Sprint del Qatar centrato da Aldeguer all’inizio del 2° giro, caduto pesantemente in ghiaia dopo un bel volo. Il pilota italiano si è sottoposto a un intervento chirurgico al rientro in Italia, oramai un paio di settimane fa, per ridurre le fratture a due dita del piede destro, ma i tempi di recupero non gli hanno consentito di essere abile a arruolabile per la penultima tappa del campionato.

Bagnaia e Ducati, una lunga storia d’amore

Canterebbe così il grande Gino Paoli pensando alla carriera di Bagnaia in Ducati. Dopo aver vinto il riconoscimento di Rookie of the Year nel 2017, campione del mondo Moto2 nel 2018 con 8 vittorie e 12 podi, è approdato in MotoGP proprio con Ducati nel team satellite Pramac salvo poi diventare pilota ufficiale Ducati un paio di anni dopo. Ed è qui che il talento cristallino di Pecco si è sublimato con la supremazia della Desmosedici conquistando il titolo mondiale nelle stagioni 2022 e 2023, tra i pochissimi piloti al mondo che si sono riconfermati campioni per due anni consecutivi. Ed un terzo sfiorato nel 2024, perso per pochi punti nello scontro tra ducatisti con Martin.

Negli ultimi due anni, coinciso con l’arrivo di Marc Marquez nel team ufficiale, qualcosa si è incrinato, sia in pista che fuori, con tante lamentele e pochi risultati. Una crisi tecnica, cominciata lo scorso anno e sfociata in questo che ha portato all’inevitabile divorzio. Dopo Valencia infatti le strade di Ducati e Bagnaia si separeranno. A Borgo Panigale arriverà Pedro Acosta mentre Pecco andrà in Aprilia nel team sempre ufficiale al fianco di Bezzecchi. Ma prima l’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore…