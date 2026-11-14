Intervista al campione della Superbike, Nicolò Bulega in vista del suo esordio in MotoGP nei test ufficiali di Valencia, lo slalom tra Valentino Rossi e Marc Marquez e le aspettative per il futuro

Reduce dal miglior tempo nei test di Jerez con le nuove moto ma soprattutto campione del mondo in carica Superbike, Nicolò Bulega è tra i più attesi del Mondiale MotoGP 2027. Farà il grande salto, come già Toprak Razgatlioglu lo scorso. Sperando però di andare decisamente meglio del turco che ha iniziato male e finito peggio il suo primo anno nella classe regina.

Bulegas avrà una Ducati per le mani, quella 850cc che ha già procato più volte e sarà compagno di marca di Marc Marquez e pilota del team di Valentino Rossi in un periodo in cui il libro del Dottore ha riaperto la faida più chiacchierata del motociclismo moderno. In tutto questo Nicolò si prepara ai test di Valencia che saranno la prima cartina tornasole, il primo impatto, come dice lui, il primo banco di prova di quel che sarà.

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Bulega, dalla Sbk alla MotoGP con furore

Una stagione davvero perfetta. Dire che Bulega si è laureato Campione del Mondo Superbike è dir poco al termine di un campionato in cui il pilota Ducati ha battuto ogni record, come striscia, come percentuale, come totalità. Insomma un dominio assoluto dall’altro delle 32 manche conquistate su 36 corse. E in quelle quattro che gli sono sfuggite, vinte tutte dal compagno di team Aruba, Lecuona, è arrivato secondo. Non male insomma.

Questi risultati eccezionali gli sono valsi il grande salto in MotoGP. Tornerà nel paddock del Motomondiale, dove in passato ha gareggiato in Moto2 e Moto3, grande talento inespresso del motociclismo italiano, che sembrava essersi perso e che invece si è ritrovato grazie alla Ducati e a un lavoro interiore importante.

Da Valentino Rossi alla VR46, Bulega è cambiato

In una lunga intervista al quotidiano spagnolo, As, Nicolò parla di quel che sarà, del filo rosso conduttore della sua carriera, approdare nel Motomondiale con il VR46 Academy, andare via e tornare nel VR46 Team in MotoGP, una chiusura del cerchio importante: “Ora ho più esperienza. Ho imparato dai miei errori e non credo che ricadrò nello stesso errore”.

“Ho sempre avuto un buon rapporto con Valentino – ha detto Bulega su Rossi – Quando ero alla VR46 Academy nel 2014, ero un suo allievo. Più tardi, nel Campionato del Mondo, non abbiamo conquistato molti punti né ottenuto grandi risultati. Nel 2019, abbiamo deciso che era il momento di separarci, ma siamo rimasti in pista. Come persone, abbiamo sempre avuto un buon rapporto.”

La previsione di Pol Espargaro, Bulegas minimizza

Sono in molti a pensare che l’aver corso per anni con le Pirelli in Superbike e l’essere stato, unico pilota titolare del prossimo anno in MotoGP, tester della nuova Ducati 850cc, dia a Bulega un bel vantaggio, addirittura in una recente intervista, Pol Espargaro lo ha messo tra i favoriti al titolo del prossimo mondiale. Nicolò frena gli entusiasmi: “La MotoGP è la categoria in cui competono i piloti più forti del mondo. Credo che non ci metteranno molto a comprendere appieno le nuove specifiche delle moto e degli pneumatici”.

Bulega fissa nei test ufficiali di Valencia, il giorno dopo la chiusura di questo campionato, un primo importante confronto con gli altri piloti sulle moto del prossimo anno: “Valencia sarà il mio primo vero punto di riferimento in MotoGP” e traccia le differenza tra la Ducati Superbike e quella MotoGP 850cc: “Mi piace la moto; è molto agile. Il motore non è male, perché è un po’ più veloce della Superbike, ma non di molto. È molto simile. Le gomme sono sempre Pirelli, ma non sono come tutti pensano, non sono uguali a quelle della Superbike. Sono un po’ diverse. La differenza si sente, è evidente. E sì, bisogna cambiare un po’ il proprio stile di guida. Ma, nel complesso, mi piace.”

Il confronto con Marquez e Acosta

Il prossimo anno Ducati avrà due punte di diamante nella squadra ufficiale, Marc Marquez, che la prossima settimana si dovrebbe confermare a Portimao campione del mondo per il secondo anno di fila, decimo in totale, e il talento universalmente riconosciuto di Pedro Acosta. Bulega non vede l’ora di confrontarsi con il gotha della MotoGP: “Quando ho guidato la sua moto della MotoGP, lui non era in pista (Marc infortunato a Portimao e Valencia 2025, Nicolò corse al suo posto, ndr) e non ho potuto controllare i suoi dati relativi allo stesso Gran Premio. Penso che Pedro sia un altro pilota molto forte, proprio come Marc in termini di talento. Credo che sarà uno dei favoriti il ​​prossimo anno”.