Piangono tutti a Valencia nel giorno degli addii. Lascia del tutto Marc Marquez, lascia con una vittoria Davide Brivio che passa da Trackhouse a Honda con un valzer di cambi di sella che coinvolge mezza griglia e oltre, con Bagnaia e Alex Marquez ai box da infortunati ma pure loro emozionati così come tutto il team Ducati che perde i suoi due campioni del mondo mentre Aprilia fa festa per il primo campionato mondiale costruttori. Insomma emozioni a gogo in cui mettere ste nostre ultime pagelle
- Classifica Piloti finale MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Le pagelle del Gp di Valencia, the last dance
Classifica Piloti finale MotoGP 2026
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|459
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|419
|3
|Jorge Martin
|Aprilia
|416
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|334
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|325
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|310
|7
|Raul Fernandez
|Aprilia
|308
|8
|Alex Marquez
|Ducati
|208
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|173
|10
|Enea Bastianini
|KTM
|167
La classifica piloti MotoGP completa
Le pagelle del Gp di Valencia, the last dance
- Marc Marquez 10 e lode! Glielo abbiamo dato ieri alla fine di una Sprint taroccata dalla penalità per il caos in partenza di cui non aveva colpe, a maggior ragione glielo diamo oggi nel giorno in cui tutto si chiude, un bel 2° posto in crescendo in una gara in cui non aveva nulla da chiedere e tutto da rischiare andando troppo forte. Ed invece ha onorato una carriera da leggenda. Grazie Marc per tutto quello che hai fatto in questi anni. Dall’altare alla polvere al ritorno del Re. Intramontabile!
- Martin e Bezzecchi 7: Il Bez si prende alla fine il 2° posto in una gara interna Aprilia piena di rimpianti, soprattutto suoi. Un po’ sottotono in gara rispetto a quanto aveva fatto intravedere nelle prove, in qualifica e nella Sprint.
- Raul Fernandez 10: quanto gli astri si incastrano sa essere inarrivabile per chiunque anche per sua maestà Marc Marquez. Questo ero uno di quei giorni. Partito forte, fortissimo, è andato via e non si è fatto più riprendere, gestendo nel finale il tentativo di Marc ridando al gas al momento giusto.
- Aldeguer 7,5: tolto sua maestà di cui sopra, è la prima Ducati della domenica anche se un po’ lontanino dai posti buoni. Rimedia alla caduta di ieri e adesso attende che Dall’Igna gli dica: “ecco, il posto di Marquez è tuo!”
- Acosta 8: lascia in dote alla Ktm un altro podio di una serie lunghissima condita da una vittoria in stagione. Adesso lo attende un altro ruolo, deve dimostrare di essere quel fenomeno che tutti quanti dicono lui sia. Vedremo.
- Davide Brivio 10: piccola digressione manageriale delle pagelle per celebrare uno che ci sa fare, che ha portato in alto un team satellite come pochi hanno fatto prima e che ha dimostrato nella carriera sempre il suo valore. Ora lo attende un’altra impresa: far risorgere dalle proprie ceneri la Honda. Buon lavoro e buona fortuna!
- Aprilia 10 senza lode: ha vinto il Mondiale costruttori, ha vinto con 4 piloti diversi, ha messo in pista la moto migliore del campionato. Resta il cruccio avendo battuto spesso e volentieri Ducati di non essere riusciti a vincere il titolo piloti, specie con Bezzecchi per quella estate maledetta post Mugello. Provaci ancora Noale!