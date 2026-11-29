Classifica piloti MotoGP finale e pagelle Valencia: Marquez in lacrime da 10 e lode nel trionfo di Aprilia e Brivio

La classifica finale del Mondiale piloti MotoGP 2026 e le ultime pagelle: Marc Marquez una carriera da 10 e lode, la gioia Aprilia e le lacrime di Davide Brivio

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Piangono tutti a Valencia nel giorno degli addii. Lascia del tutto Marc Marquez, lascia con una vittoria Davide Brivio che passa da Trackhouse a Honda con un valzer di cambi di sella che coinvolge mezza griglia e oltre, con Bagnaia e Alex Marquez ai box da infortunati ma pure loro emozionati così come tutto il team Ducati che perde i suoi due campioni del mondo mentre Aprilia fa festa per il primo campionato mondiale costruttori. Insomma emozioni a gogo in cui mettere ste nostre ultime pagelle Classifica Piloti finale MotoGP 2026

La classifica piloti MotoGP completa

Le pagelle del Gp di Valencia, the last dance Classifica Piloti finale MotoGP 2026 1 Marc Marquez Ducati 459 2 Marco Bezzecchi Aprilia 419 3 Jorge Martin Aprilia 416 4 Pedro Acosta KTM 334 5 Ai Ogura Aprilia 325 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 310 7 Raul Fernandez Aprilia 308 8 Alex Marquez Ducati 208 9 Francesco Bagnaia Ducati 173 10 Enea Bastianini KTM 167 La classifica piloti MotoGP completa Le pagelle del Gp di Valencia, the last dance Marc Marquez 10 e lode! Glielo abbiamo dato ieri alla fine di una Sprint taroccata dalla penalità per il caos in partenza di cui non aveva colpe, a maggior ragione glielo diamo oggi nel giorno in cui tutto si chiude, un bel 2° posto in crescendo in una gara in cui non aveva nulla da chiedere e tutto da rischiare andando troppo forte. Ed invece ha onorato una carriera da leggenda. Grazie Marc per tutto quello che hai fatto in questi anni. Dall’altare alla polvere al ritorno del Re. Intramontabile!

Glielo abbiamo dato ieri alla fine di una Sprint taroccata dalla penalità per il caos in partenza di cui non aveva colpe, a maggior ragione glielo diamo oggi nel giorno in cui tutto si chiude, un bel 2° posto in crescendo in una gara in cui non aveva nulla da chiedere e tutto da rischiare andando troppo forte. Ed invece ha onorato una carriera da leggenda. Grazie Marc per tutto quello che hai fatto in questi anni. Dall’altare alla polvere al ritorno del Re. Intramontabile! Martin e Bezzecchi 7 : Il Bez si prende alla fine il 2° posto in una gara interna Aprilia piena di rimpianti, soprattutto suoi. Un po’ sottotono in gara rispetto a quanto aveva fatto intravedere nelle prove, in qualifica e nella Sprint.

: Il Bez si prende alla fine il 2° posto in una gara interna Aprilia piena di rimpianti, soprattutto suoi. Un po’ sottotono in gara rispetto a quanto aveva fatto intravedere nelle prove, in qualifica e nella Sprint. Raul Fernandez 10 : quanto gli astri si incastrano sa essere inarrivabile per chiunque anche per sua maestà Marc Marquez. Questo ero uno di quei giorni. Partito forte, fortissimo, è andato via e non si è fatto più riprendere, gestendo nel finale il tentativo di Marc ridando al gas al momento giusto.

: quanto gli astri si incastrano sa essere inarrivabile per chiunque anche per sua maestà Marc Marquez. Questo ero uno di quei giorni. Partito forte, fortissimo, è andato via e non si è fatto più riprendere, gestendo nel finale il tentativo di Marc ridando al gas al momento giusto. Aldeguer 7,5 : tolto sua maestà di cui sopra, è la prima Ducati della domenica anche se un po’ lontanino dai posti buoni. Rimedia alla caduta di ieri e adesso attende che Dall’Igna gli dica: “ecco, il posto di Marquez è tuo!”

: tolto sua maestà di cui sopra, è la prima Ducati della domenica anche se un po’ lontanino dai posti buoni. Rimedia alla caduta di ieri e adesso attende che Dall’Igna gli dica: “ecco, il posto di Marquez è tuo!” Acosta 8 : lascia in dote alla Ktm un altro podio di una serie lunghissima condita da una vittoria in stagione. Adesso lo attende un altro ruolo, deve dimostrare di essere quel fenomeno che tutti quanti dicono lui sia. Vedremo.

: lascia in dote alla Ktm un altro podio di una serie lunghissima condita da una vittoria in stagione. Adesso lo attende un altro ruolo, deve dimostrare di essere quel fenomeno che tutti quanti dicono lui sia. Vedremo. Davide Brivio 10 : piccola digressione manageriale delle pagelle per celebrare uno che ci sa fare, che ha portato in alto un team satellite come pochi hanno fatto prima e che ha dimostrato nella carriera sempre il suo valore. Ora lo attende un’altra impresa: far risorgere dalle proprie ceneri la Honda. Buon lavoro e buona fortuna!

: piccola digressione manageriale delle pagelle per celebrare uno che ci sa fare, che ha portato in alto un team satellite come pochi hanno fatto prima e che ha dimostrato nella carriera sempre il suo valore. Ora lo attende un’altra impresa: far risorgere dalle proprie ceneri la Honda. Buon lavoro e buona fortuna! Aprilia 10 senza lode: ha vinto il Mondiale costruttori, ha vinto con 4 piloti diversi, ha messo in pista la moto migliore del campionato. Resta il cruccio avendo battuto spesso e volentieri Ducati di non essere riusciti a vincere il titolo piloti, specie con Bezzecchi per quella estate maledetta post Mugello. Provaci ancora Noale! Rivivi il Gp di Valencia Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp