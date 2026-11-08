La vittoria di Bezzecchi rinvia la festa di Marc Marquez per il Mondiale a Portimao: classifica piloti MotoGP e pagelle GP del Qatar

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Lo aveva detto al suo arrivo a Lusail che sarebbe voluto andare via il prima possibile dopo la gara. Ecco perchè molto probabilmente Marquez non ha forzato per vincere il Mondiale già in Qatar. Anche se va detto che, da una parte lo strapotere di Bezzecchi e dall’altra la gara solida di Martin hanno comunque reso impossibile la festa iridata dello spagnolo della Ducati che a questo punto rimanda la vittoria del campionato MotoGP in Portogallo, a Portimao, tra due settimana quando il Motomondiale tornerà per gli ultimi due week end di gara.

Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao se: le combinazioni

Nel Gp del Qatar Marc aveva una sola possibilità, vincere la gara e sperare che Jorge Martin non facesse punti. Andando verso il Portogallo le cose cambiano. Ora Marquez ha 60 punti di vantaggio su Martin con solo due week end di gara da disputare, Portimao e Valencia che metteranno in palio, tra GP e Sprint 74 punti.

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Alla fine della Sprint di Portimao ci saranno 62 punti a disposizione quindi Marc deve guadagnare 2 punti su Martin senza perderne 12 da Bezzecchi. Riassumento:

Marquez campione a Portimao se vince la Sprint .

a Portimao . In caso contrario, il tutto sarà rinviato nella gara lunga: Marquez per festeggiare dovrà chiudere con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi.

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marc Marquez Ducati 431 2 Jorge Martin Aprilia 371 3 Marco Bezzecchi Aprilia 357 4 Pedro Acosta KTM 309 5 Ai Ogura Aprilia 294 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 282

Le pagelle del GP del Qatar

Marc Marquez 8 : a Portimao potrebbe laurearsi campione del mondo, a Lusail si è diplomato in ragioneria. Non forza, calcola tutto alla perfezione, anche la rimonta nella seconda parte della gara, il 2° posto è un piccolo capolavoro così come questo mondiale quando lo vincerà, prima o poi.

: a Portimao potrebbe laurearsi campione del mondo, a Lusail si è diplomato in ragioneria. Non forza, calcola tutto alla perfezione, anche la rimonta nella seconda parte della gara, il 2° posto è un piccolo capolavoro così come questo mondiale quando lo vincerà, prima o poi. Bezzecchi 10 : aveva tanta rabbia in corpo che l’ha scatenata sull’asfalto sotto i riflettori del Qatar. Insomma questa gara l’ha vinta ieri dopo il contatto con Marquez.

: aveva tanta rabbia in corpo che l’ha scatenata sull’asfalto sotto i riflettori del Qatar. Insomma questa gara l’ha vinta ieri dopo il contatto con Marquez. Di Giannantonio 5 : solito sali scendi del Diggia, dopo il podio nella Sprint questa controprestazione era un po’ attesa come spesso è accaduto in stagione.

: solito sali scendi del Diggia, dopo il podio nella Sprint questa controprestazione era un po’ attesa come spesso è accaduto in stagione. Martin 7 : stoico oggi più di ieri, allunga la vita del Mondiale, suo in particolare. Finchè c’è vita, c’è speranza.

: stoico oggi più di ieri, allunga la vita del Mondiale, suo in particolare. Finchè c’è vita, c’è speranza. Dixon 7 : arriva dopo un’eternità e si prende non uno ma ben due punti per effetto della moria di piloti in griglia e al traguardo. Meglio di così!

: arriva dopo un’eternità e si prende non uno ma ben due punti per effetto della moria di piloti in griglia e al traguardo. Meglio di così! Lecuona 7,5: finisce davanti alle Ducati di Morbidelli e Aldeguer, grande regolarità e affidabilità dello spagnolo che potrebbe avere in premio la Ducati ufficiale di Bagnaia a Portimao.

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