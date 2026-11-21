Le magliette erano già pronte al box Ducati ed invece sono state ricacciate via come l’urlo in gola. Il colpo di scena nel finale della Sprint di Portimao rimanda la festa per Marc Marquez e tiene aperto per almeno altre 24 ore il Mondiale MotoGP. Quando è andato per terra a 2 giri dalla fine lo spagnolo della Ducati aveva in mano il suo 8° titolo della classe regina ed invece beffato da due gocce di pioggia, Marc deve ancora guardarsi da uno stoico Jorge Martin e da un pimpante Marco Bezzecchi che resta in corsa con la vittoria della Sprint. A questo punto Marquez spera di chiudere i conti domenica nel Gp del Portogallo. Vediamo con quali combinazioni.
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo la Sprint di Portimao
- La classifica piloti MotoGP completa
- Marquez campione del mondo domenica se
- Il video della caduta di Marquez nella Sprint di Portimao
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo la Sprint di Portimao
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|431
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|376
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|369
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|315
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|298
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|285
|7
|Raul Fernandez
|Aprilia
|267
|8
|Alex Marquez
|Ducati
|204
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|173
|10
|Enea Bastianini
|KTM
|147
La classifica piloti MotoGP completa
Marquez campione del mondo domenica se
Anche il secondo match point è andato. Considerando che alla fine della Sprint di Portimao ci sarebbero stati 62 punti a disposizione, a Marc sarebbe bastato guadagnare solo 2 punti su Martin cosa che stava succedendo essendo Marquez 3° e Martinator 6°. Ed invece Marc si è steso a due giri dalla fine beffato da qualche goccia di pioggia di troppo caduta in curva 7.
Tutto quindi rinviato a domenica, alla gara lunga: Marquez per festeggiare dovrà chiudere con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi visto che poi mancheranno solo una Sprint e una corsa, a Valencia la prossima settima. Martin è staccato di 55 punti, Bezzecchi di 62. Il Bez è proprio al limite, a Marc basta un punto nei confronti dell’italiano per metterlo fuori dalla corsa mondiale, diverso è il discorso con Martinator ma il vantaggio del pilota Ducati resta ampio e abbastanza tranquillizzante.
Combinazioni Marquez campione domenica a Portimao se:
- Martin vince e Marc arriva 9°
- Martin arriva 2° e Marc arriva 14°
- Se Martin chiude 3° o peggio: Marquez è Campione , a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca.