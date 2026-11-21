Incredibile a Portimao, la caduta nella Sprint rinvia la festa di Marquez: cosa deve fare Marc per vincere il Mondiale MotoGP domenica alla fine del GP di Portogallo, le combinazioni con Martin e Bezzecchi: classifica piloti aggiornata

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Le magliette erano già pronte al box Ducati ed invece sono state ricacciate via come l’urlo in gola. Il colpo di scena nel finale della Sprint di Portimao rimanda la festa per Marc Marquez e tiene aperto per almeno altre 24 ore il Mondiale MotoGP. Quando è andato per terra a 2 giri dalla fine lo spagnolo della Ducati aveva in mano il suo 8° titolo della classe regina ed invece beffato da due gocce di pioggia, Marc deve ancora guardarsi da uno stoico Jorge Martin e da un pimpante Marco Bezzecchi che resta in corsa con la vittoria della Sprint. A questo punto Marquez spera di chiudere i conti domenica nel Gp del Portogallo. Vediamo con quali combinazioni.

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo la Sprint di Portimao

1 Marc Marquez Ducati 431 2 Jorge Martin Aprilia 376 3 Marco Bezzecchi Aprilia 369 4 Pedro Acosta KTM 315 5 Ai Ogura Aprilia 298 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 285 7 Raul Fernandez Aprilia 267 8 Alex Marquez Ducati 204 9 Francesco Bagnaia Ducati 173 10 Enea Bastianini KTM 147

Marquez campione del mondo domenica se

Anche il secondo match point è andato. Considerando che alla fine della Sprint di Portimao ci sarebbero stati 62 punti a disposizione, a Marc sarebbe bastato guadagnare solo 2 punti su Martin cosa che stava succedendo essendo Marquez 3° e Martinator 6°. Ed invece Marc si è steso a due giri dalla fine beffato da qualche goccia di pioggia di troppo caduta in curva 7.

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Tutto quindi rinviato a domenica, alla gara lunga: Marquez per festeggiare dovrà chiudere con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi visto che poi mancheranno solo una Sprint e una corsa, a Valencia la prossima settima. Martin è staccato di 55 punti, Bezzecchi di 62. Il Bez è proprio al limite, a Marc basta un punto nei confronti dell’italiano per metterlo fuori dalla corsa mondiale, diverso è il discorso con Martinator ma il vantaggio del pilota Ducati resta ampio e abbastanza tranquillizzante.

Combinazioni Marquez campione domenica a Portimao se:

Martin vince e Marc arriva 9°

Martin arriva 2° e Marc arriva 14°

Se Martin chiude 3° o peggio: Marquez è Campione , a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca.

Il video della caduta di Marquez nella Sprint di Portimao