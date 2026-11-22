Pagelle Portimao e classifica piloti: la MotoGP si inchina a sua maestà Marc Marquez

La classifica del Mondiale piloti MotoGP 2026 vinto Marc Marquez ancora una volta Imperatore della classe regina, per lui 10 titoli e 10 e lode in pagella. Applausi per le Aprilia di Bezecchi e Martin

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Chiamatelo pure l’ennesimo Ritorno delle Re tanto per restare in clima da citazione filmica legata al Signore degli Anelli. Qui gli anelli sono 10 in tutto, 8 quelli pregiati, pregiatissimi, i Mondiali MotoGP che celebra Marc Marquez vincendo il titolo a Portimao. A metà tra il controllo assoluto e quel pizzico di ansia, lo spagnolo non ha perso la testa mentre davanti l’Aprilia faceva il suo show con Bezzecchi, Martin e Fernandez mangiandosi un po’ le mani per avere la moto migliore ma non aver vinto il campionato. E allora andiamo co ste pagelle dal colore dell’iride. Classifica Piloti MotoGP 2026: Marc Marquez campione!

La classifica piloti MotoGP completa

Le pagelle del Gp del Portogallo Classifica Piloti MotoGP 2026: Marc Marquez campione! 1 Marc Marquez

CAMPIONE! Ducati 439 2 Jorge Martin Aprilia 396 3 Marco Bezzecchi Aprilia 394 4 Pedro Acosta KTM 315 5 Ai Ogura Aprilia 309 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 298 7 Raul Fernandez Aprilia 283 8 Alex Marquez Ducati 204 9 Francesco Bagnaia Ducati 173 10 Enea Bastianini KTM 152 La classifica piloti MotoGP completa Le pagelle del Gp del Portogallo Marc Marquez 10 (titoli) e lode! Più forte di tutto e di tutti, senza se e senza ma. Non aveva la moto migliore, non era al 100% della condizione fisica eppure si è preso questo mondiale che forse è il più bello di tutti perchè non nasce dal solo talento, dalla supremazia tecnica ma nasce dalla sofferenza di un uomo, un’atleta, un pilota che ha saputo tirare fuori il meglio da ogni situazione superando gli infortuni e le operazioni, nel passato, remoto e recente, come dopo Mandalika 2025 e Le Mans 2026 tornando sempre più forte a dispetto del fisico. Onore a Marc l’Imperatore! Martin 9 : onore pure a Martinator che poteva benissimo tirare i remi in barca dopo il volo in Australia ed invece è voluto tornare, ci ha provato fino alla fine anche con quella partenza incredibile che ha messo su oggi gettando il cuore e forse qualcos’altro, oltre l’ostacolo.

: onore pure a Martinator che poteva benissimo tirare i remi in barca dopo il volo in Australia ed invece è voluto tornare, ci ha provato fino alla fine anche con quella partenza incredibile che ha messo su oggi gettando il cuore e forse qualcos’altro, oltre l’ostacolo. Bezzecchi 10 : inutile ritirare fuori la storia dei rimpianti, che ci sono e restano, e sono comuni a tutta l’Aprilia. Il vero Bez è quello di Portimao e della gara in Qatar, del Mugello e di inizio stagione, non certo quello pasticcione di questa estate. Insomma si riparte da qui. Daje Marco!

: inutile ritirare fuori la storia dei rimpianti, che ci sono e restano, e sono comuni a tutta l’Aprilia. Il vero Bez è quello di Portimao e della gara in Qatar, del Mugello e di inizio stagione, non certo quello pasticcione di questa estate. Insomma si riparte da qui. Daje Marco! Di Giannantonio 7 : per la proprietà dell’alternanza dopo una brutta gara il futuro papà Diggia piazza sempre una bella prestazione e viceversa, e questa volta non fa differenza. In palla e centrato, prima Ducati al traguardo. Bravo!

: per la proprietà dell’alternanza dopo una brutta gara il futuro papà Diggia piazza sempre una bella prestazione e viceversa, e questa volta non fa differenza. In palla e centrato, prima Ducati al traguardo. Bravo! Ai Ogura 6 : forse l’unica nota stonata dell’Aprilia in Portogallo, se non altro perchè arriva dietro ai tre tenori davanti a lui sul podio che lui ha spesso frequentato. L’infortunio si è fatto sentire nelle Algarve.

: forse l’unica nota stonata dell’Aprilia in Portogallo, se non altro perchè arriva dietro ai tre tenori davanti a lui sul podio che lui ha spesso frequentato. L’infortunio si è fatto sentire nelle Algarve. Raul Fernandez 8: l’aria di casa gli ha fatto bene, calato nel finale dopo metà corsa di testa, è almeno tornato a flirtare col podio e le posizioni alte di classifica. Rivivi il GP di Portimao Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp