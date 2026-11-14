Fabio Di Giannantonio sarà presto padre, il lieto annuncio con la sua compagna Jay Carol Gigli in dolce attesa: figlia del cantautore Carlo Gigli e dj con la sorella Jasmine

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Chiamatelo pure papà Diggia, così, giusto per farci l’abitudine. Dopo Pecco Bagnaia è tempo di paternità anche per un altro centauro della MotoGP. Tra le novità del 2027 per Fabio Di Giannantonio non ci sarà solamente la nuova squadra, la KTM dove andrà a fare il pilota ufficiale. Il driver romano mette su famiglia. Lui e la compagna, la bellissima Jay Carol Gigli aspettano un figlo. E allora scopriamo chi è questa stupenda ragazza dai lunghissimi capelli biondi e dal corpo statuario con un passato in tv e la musica nel sangue.

Di Giannantonio, il lieto annuncio: “Saremo mamma e papà”

Il week end di sosta del Motomondiale viene ravvivato da una lieta novella che ha poco a che fare con la pista, i tempi, il Mondiale che va nella direzione di Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio sarà presto papà. Ad annunciarlo con un video sui social lo stesso pilota romano del team VR46 insieme alla fidanzata Jay Carol Gigli e un bellissimo messaggio che trasuda amore e dolce attesa:

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Sei diventato la mia casa, la mia forza, il mio più grande amore. Con te ho scoperto cosa significa davvero amare qualcuno. E ora, dopo tutto ciò che abbiamo condiviso, stiamo per iniziare la nostra più grande avventura finora. Saremo mamma e papà. Ti amo

Jay Carol Gigli: il papà Carlo cantautore, dj in un fisico da modella

Segni particolari, bellissima. E poi tanta energia nel mixare la musica e far ballare la gente. Questa è Jay Carol Gigli, la fidanzata di Fabio Di Giannantonio. Una vita nel mondo dello spettacolo e della musica e non poteva essere altrimenti forse visto che è figlia d’arte di Carlo Gigli, cantautore e con un passato anche al Festival di Sanremo, nel 1976 dove ha cantato “Più forte”, raggiungendo il settimo posto in classifica.

La musica come passione di famiglia che diventa lavoro. Infatti entrambe le figlie di Carlo Giglia, Jai Carol e Jasmine sono diventate dj e lavorano insieme con il nome d’arte di “Jas & Jay”. Nel loro passato recente, giovanissime, anche la tv, dal 2014 al 2019 hanno fatto parte del cast del programma televisivo “Mezzogiorno in famiglia” in onda nel fine settimana su Rai2 ma anche in altri programmi.

Le due sorelle sono molto note anche nel mondo della danza e della moda. Come pure della MotoGP. Nello scorso Gp del Mugello hanno intrattenuto il pubblico con la loro musica durante il fine settimana sul circuito toscano.

Diggia, un 2027 tutto nuovo: la paternità e la KTM

Sarà un anno particolare per Fabio Di Giannantonio. Pieno di novità. Nella vita diventerà padre ma in corsa cambierà moto. Quelle di Portimao e Valencia saranno le ultime due gare del pilota romano con la Ducati del Team VR46. Nonostante i buoni risultati, soprattutto nella prima parte della stagione dove è stato il miglior ducatista, addirittura in lotta per il mondiale, terzo alle spalle dei due piloti Aprilia, Bezzecchi e Martin, davanti all’allora acciaccato Marquez, Diggia ha voluto per il suo futuro un trattamento da pilota ufficiale dopo tanti anni nei team satellite. Sarà dunque KTM nel 2027 dove farà coppia con un altro ex Ducati, Alex Marquez, per prendere la pesante eredità di Pedro Acosta. In bocca al lupo futuro papà Diggia!