Dopo il ritiro di Marc Marquez è scattato il toto nomi per la Ducati dello spagnolo nel 2027: Aldeguer e Bulega in pole con Vietti candidato al team VR46 mentre è lunga la lista dei big che potevano fare bene alla causa di Borgo Panigale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un vero fulmine a ciel sereno il ritiro di Marc Marquez che ha scosso l’intero mondo della MotoGP. Ma anche la Ducati che adesso si ritrova a dover correre ai ripari per il prossimo anno cercando un sostituto quando il mercato piloti è ampiamente chiusi e tutti i migliori si sono già accasati altrove da Jorge Martin a Fabio Quartararo. Forse qui il rimpianto maggiore di Borgo Panigale sicuramente spiazzata dalla decisione dello spagnolo. Si fanno già i primi nomi: Nicolò Bulega o Fermin Aldeguer dal Team satellite VR46 oppure una scelta azzardata dalla Moto2. Per non parlare della beffa di Alex Marquez, fratello di Marc.

Ritiro Marquez, Ducati presa in contropiede

“Solo Alex sapeva”. Questa una delle dichiarazioni rese da Marc Marquez nella conferenza stampa dopo l’annuncio choc del suo ritiro poco prima di salire in sella alla sua Desmosedici per la prima sessione di prove libere del Gp di Valencia. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del motociclismo e che mette la Ducati in serie ambasce per il futuro prossimo.

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Solo qualche mese fa, era fine giugno, veniva annunciato in pompa magna il rinnovo di Marquez con Ducati addirittura fino al 2028. E dire che la situazione era ben peggiore dal punto di vista fisico con lo spagnolo non ancora al meglio del recupero dopo l’ennesima operazione alla spalla e un Bezzecchi lanciato in classifica dopo l’apoteosi del Mugello.

La vittoria del Mondiale, il decimo o l’ottavo in MotoGP, ha sicuramente avuto un peso nella decisione di Marquez che superato Valentino Rossi e con l’irraggiungibilità di Giacomo Agostini, ha deciso per godersi un po’ di gloria coi piedi per terra. Resta la sorpresa di certo della Ducati che adesso deve correre ai ripari e cercare un pilota all’altezza visto che, con l’addio di Bagnaia, si ritroverà con una squadra tutta nuova, che sicuramente avrà in Pedro Acosta il suo leader e che adesso cerca disperatamente un pilota all’altezza.

Bulega o Aldeguer: sprint a due per la Ducati

Non ci sono grossi nomi a disposizione. Come già detto i big della MotoGP si sono accasati per tempo specie in un anno molto importante come il 2027 che avrà moto del tutto nuove, le 850cc, e gomme Pirelli in luogo della Michelin. E allora il toto nomi per la Ducati ufficiale 2027 orfana di Marc Marquez sembra restringersi a due piloti: Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, entrambi il prossimo anno nella line up del Team VR46.

Aldeguer è uno dei talenti del Motomondiale che Dall’Igna ha messo sotto contratto per tempo mandandolo per due anni a fare esperienza col Team Gresini dove è arrivata anche la prima vittoria, a Mandalika lo scorso anno. Questa stagione invece parecchie cadute e infortuni e un rendimento un po’ così ma il talento non manca. Bulega è invece il campione che ha dominato il campionato Superbike che si è rilanciato negli ultimi due anni proprio con Ducati e che era stato premiato con la promozione in MotoGP. Lato suo ha il vantaggio di aver provato a lungo la 850cc e di conoscere le gomme Pirelli avendoci già corso in SBK.

Vietti promosso nel Team VR46

Se davvero uno tra Aldeguer e Bulega dovesse andare nel team ufficiale Ducati, come sembra, quasi scelta obbligata, a quel punto si libererebbe un posto nella squadra di Valentino Rossi. L’effetto domino provocato dal ritiro di Marquez potrebbe portare alla promozione di Celestino Vietti. Il pilota piemontese, attualmente impegnato in Moto2, membro dell’Academy del Dottore, era già tra i papabili per la seconda sella di VR46, ma alla fine la scelta è ricaduta su Bulega.

Alternative Ducati: poche ma che rimpianti per i big

Altri nomi che sono circolati sull’onda dello choc per il ritiro di Marquez sono poco proponibili. A cominciare da coloro, e sono tanti, lasciano la MotoGP proprio dopo la gara di Valencia. Ad esempio Vinales che in Spagna manco ci è arrivato dovendosi arrendere ai problemi fisici che ne hanno precluso la conferma in KTM. Inutile anche citare Jack Miller, chissà se Dall’Igna ha pensato di coinvolgere nel giro di piloti Ducati, anche l’usato sicuro di Iker Lecuona che quest’anno ha sempre sostituito egregiamente i vari Alex Marquez, Aldeguer e Bagnaia nei loro vari infortuni.

Ma Leucona è già il leader designato della Ducati per il Mondiale Superbike 2027 dove avrà come compagno di squadra quel Morbidelli che prende il posto di Bulega nel team ufficiale Aruba. E poi c’è tutta una schiera di “rimpianti” forse anche in duplice direzione. Che dire dei vari Jorge Martin che lascia Aprilia per andare in Yamaha e Fabio Quartararo che lascia invece Yamaha per andare in Honda. Due campioni del mondo che avrebbero fatto comodo a Ducati e che magari avrebbero preferito partire da una buona base invece che in due grandi nobili decadute quali le due case giapponesi.

Infine c’è Alex Marquez, il fratello di Marc, uno dei pochi che sapeva. Ma forse l’ha saputo troppo tardi e dopo aver firmato per KTM. Sarebbe stato lui la soluzione più immediata per Ducati, passarlo dal team Gresini a quello ufficiale al posto del fratello che gli avrebbe potuto fare da chioccia. Ecco l’ennesima beffa di una carriera sempre all’ombra di Marc. Anche in questo caso.