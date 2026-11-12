La Ducati ha anticipato tutti gli altri team e le case costruttrici della MotoGP annunciando la data in cui si terrà la presentazione della sua squadra ufficiale e della nuova moto per il 2027.

Il team Borgo Panigale ha comunicato sui propri canali social che la nuova moto per la prossima stagione, la prima nata coi nuovi regolamenti, 850 di cilindrata con gomme Pirelli, che dovrebbe chiamarsi GP27, verrà presentata per la prima volta il 18 gennaio. Per il quinto anno consecutivo, l'evento si svolgerà a Madonna di Campiglio. Sarà la prima volta in cui Pedro Acosta indosserà il rosso, dato che lo Squalo di Mazarron guiderà una Ducati già il 1° dicembre, in occasione dei test ufficiali di Valencia, ma non con i colori del suo nuovo costruttore essendo ancora sotto contratto con la KTM che tuttavia gli ha dato il permesso di parteciparvi con la sua nuova squadra del prossimo anno.

Per la prima volta da 6 anni a questa parte, non ci sarà Pecco Bagnaia che passerà in Aprilia. Ed al fianco di Acosta ci sarà ovviamente Marc Marquez, quasi sicuramente con un nuovo mondiale in bacheca. Pochi giorni dopo, i due piloti partiranno per Sepang per i primi test pre-stagionali del 2027, che si svolgeranno il 31 gennaio e il 1° febbraio per i piloti titolari, mentre i collaudatori avranno già effettuato dei test il 29 e 30 gennaio. Successivamente, avranno a disposizione solo altri due giorni di test, che si terranno a Buriram, in Thailandia, nella stessa settimana, il 6 e 7 febbraio. Infine, la presentazione collettiva si terrà a Rio de Janeiro il 21 febbraio, seguita dal primo Gran Premio del 2027, sempre in Thailandia, dal 5 al 7 marzo.