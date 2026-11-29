A Valencia la Ducati svela una Ducati dorata per l'ultima gara della carriera di Marc Marquez mentre il ds Grassilli è preoccupato per la reazione degli sponsor e conferma i contatti con VR46 per avere Bulega o Aldeguer

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La Ducati voleva fare qualcosa di speciale per Marc Márquez come tributo alla sua ultima gara in MotoGP. E sembra esserci riuscita. Prima di scendere in pista per il warm up, dove ha conquistato il primo posto, il campione del mondo ha svelato una Desmosedici GP26, color oro con inserti rosso Centenario. E tutto il team lo ha salutato con dei messaggi scritti su cartelli citando proprio il modo in cui lo spagnolo si è ritirato venerdì. Intanto è caccia al sostituto, il ds Grassilli ha confermato i contatti col Team VR46 per avere uno dei due piloti, Aldeguer o Bulega.

L’ultima di Marquez in MotoGP: una Ducati tutta d’oro

“Spero che non ci saranno altre sorprese”, aveva Marc Marquez parlando della sua ultima gara in MotoGP. Ma Ducati non l’ha ascoltato. Prima del warm up è stata svelata la moto con cui lo spagnolo correrà il Gp di Valencia, una Desmosedici GP26 tutta d’oro con insertri rosso Centenario. L’ha presentata personalmente Marc insieme alla sua fidanzata, Gemma Pinto. Prima di scendere in pista e fare il miglior tempo nel warm up.

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Dall’Igna, Tardozzi e tutto il team Ducati coi cartelli per Marc

Ma le sorprese per l’ultima di Marquez non sono finite qui. La sua squadra ha voluto fargli un altro omaggio, ognuno dei meccanici e degli ingegneri gli ha mostrato al suo arrivo ai box un piccolo cartello con un messaggio di ringraziamento emulando quanto fatto dallo stesso Marc venerdì prima delle libere per annunciare il suo ritiro dalle corse citando il film Love Actually.

Anche Dall’Igna aveva un cartello con su scritto: “Grazie per non esserti mai arreso”. L’ultimo messaggio era di Davide Tardozzi, il team principal, che recitava: ‘Marc è rosso’, la frase ormai leggendaria che urlò ai tifosi che fischiava Marquez sul podio della Sprint al Gp del Mugello nel 2025.

Dopo Marquez, Grassilli ammette: “Stiamo parlando con VR46”

E mentre si prepara il grande omaggio a Marc Marquez, la Ducati si interroga sul sostituto. Sorpresa dall’annuncio del campione spagnolo, il team di Borgo Panigale è stato colto in contropiede ed ora si trova a dover trovare un sostituto, all’altezza ma sembra davvero un’impresa, con quello che offre il mercato, poco a dire il vero visto che tutti i big si sono già accasati e siamo a fine stagione, a 48 ore peraltro dal test di martedì, sempre a Valencia con le moto del 2027.

Intervista da Sky Sport, il direttore sportivo Ducati, Mauro Grassilli conferma che tutto il team era all’oscuro della decisione di Marquez fino a metà settiama: “l’abbiamo saputo da Marc giovedì poco prima di cena: prima ha mandato un messaggio a Dall’Igna, s’è incontrato con lui, dopodiché Gigi ha chiamato me, ci siamo incontrati e Gigi ha chiamato Marc, che me l’ha comunicato anche a me”.

Sul sostituto di Marquez niente è ancora deciso ma un primo contatto c’è stato: “Da ieri abbiamo iniziato a fare degli incontri, abbiamo parlato anche con i ragazzi di VR, con Salucci, con Pablo Nieto, per avere anche la loro opinione. Come sempre han dato la massima disponibilità, abbiamo analizzato i pro e i contro sia di una decisione che dell’altra. Siamo a questo punto, per cui nessuna decisione”.

Ritiro Marquez, che danno per Ducati

Ma c’è anche un altro aspetto da analizzare, il ritiro repentino di Marquez sta mettendo in difficoltà Ducati sia sul piano sportivo, nella ricerca di un sostituto a mercato fermo, sia dal punto di vista economico come conferma lo stesso Grassilli: “Abbiamo già ricevuto qualche mail di sorpresa, quello che si era negoziato fino a mercoledì in questo momento non vale più, non ti nascondo che ci sta capitando. Marc è un pilota fondamentale anche per alcuni sponsor importanti, venendo a mancare, va a mancare anche una parte economica: stiamo cercando di capire quale sia l’entità”.