Il Gp di Valencia chiude il Motomondiale e in particolare la stagione della MotoGP 2026 domenica 29 novembre: al Ricardo Tormo si corre la 21ª e ultima prova, su 27 giri per 108,14 km. In Portogallo ha vinto Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez; ottavo Marc Marquez, che ha conquistato il Mondiale. Lo spagnolo guida con 439 punti, seguito da Martin a 396 e Bezzecchi a 394.
A Valencia la festa di Marquez incontra la voglia di riscatto delle Aprilia: Martin e Bezzecchi possono contendersi il secondo posto, mentre tra i costruttori Aprilia precede Ducati 598 a 589. Ma il finale ha anche un volto amaro: Francesco Bagnaia non correrà, sostituito da Iker Lecuona. Presente in stampelle per salutare la Ducati, Pecco ha spiegato che a fermarlo è un ematoma alla testa. Tra celebrazioni e addii, il Ricardo Tormo può così regalare un ulteriore duello alle Aprilia e al campione.
Orari del Gp di Valencia
Il Gp di Valencia comincia venerdì con prove libere e prequalifiche; sabato sono in programma altre libere, qualifiche e Sprint Race. Domenica spazio a warm-up e gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.
Venerdì 27 Novembre
- 10:45: Prove Libere 1
- 15:00: Pre Qualifiche
Sabato 28 Novembre
- 10:10: Prove Libere 2
- 10:50: Qualifiche
- 15:00: Sprint Race (13 giri)
Domenica 29 Novembre
- 09:40: Warm-Up
- 14:00: Gara (27 giri)
Dove vedere in diretta il Gp di Valencia
Tutte le sessioni del Gp di Valencia sono visibili in diretta su Sky Sport MotoGP, su abbonamento, e in streaming su NOW. Sprint Race e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1. In chiaro su TV8 è visibile gratis in diretta la Sprint di sabato 28 novembre alle 15. Segui qualifiche, Sprint e gara live anche su Virgilio Sport.
FAQ
- Quando si corre il Gp di Valencia 2026 e a che ora?
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La gara si disputa domenica 29 novembre 2026 alle 14, ora italiana, sul circuito Ricardo Tormo. La Sprint è in programma sabato 28 novembre alle 15.
- Dove vedere il Gp di Valencia in tv?
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Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport MotoGP, su abbonamento. Sprint e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1; la Sprint del sabato è visibile gratis in chiaro su TV8.
- Come vedere il Gp di Valencia in streaming?
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Tutte le sessioni del weekend del Gp di Valencia sono visibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.