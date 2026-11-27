Tutte le info per seguire live il Gp di Valencia 2026: orari di prove, prequalifiche, qualifiche, Sprint Race, warm-up e gara

Il Gp di Valencia chiude il Motomondiale e in particolare la stagione della MotoGP 2026 domenica 29 novembre: al Ricardo Tormo si corre la 21ª e ultima prova, su 27 giri per 108,14 km. In Portogallo ha vinto Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez; ottavo Marc Marquez, che ha conquistato il Mondiale. Lo spagnolo guida con 439 punti, seguito da Martin a 396 e Bezzecchi a 394.

A Valencia la festa di Marquez incontra la voglia di riscatto delle Aprilia: Martin e Bezzecchi possono contendersi il secondo posto, mentre tra i costruttori Aprilia precede Ducati 598 a 589. Ma il finale ha anche un volto amaro: Francesco Bagnaia non correrà, sostituito da Iker Lecuona. Presente in stampelle per salutare la Ducati, Pecco ha spiegato che a fermarlo è un ematoma alla testa. Tra celebrazioni e addii, il Ricardo Tormo può così regalare un ulteriore duello alle Aprilia e al campione.

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Orari del Gp di Valencia

Il Gp di Valencia comincia venerdì con prove libere e prequalifiche; sabato sono in programma altre libere, qualifiche e Sprint Race. Domenica spazio a warm-up e gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.

Venerdì 27 Novembre

10:45: Prove Libere 1

15:00: Pre Qualifiche

Sabato 28 Novembre

10:10: Prove Libere 2

10:50: Qualifiche

15:00: Sprint Race (13 giri)

Domenica 29 Novembre

09:40: Warm-Up

14:00: Gara (27 giri)

Dove vedere in diretta il Gp di Valencia

Tutte le sessioni del Gp di Valencia sono visibili in diretta su Sky Sport MotoGP, su abbonamento, e in streaming su NOW. Sprint Race e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1. In chiaro su TV8 è visibile gratis in diretta la Sprint di sabato 28 novembre alle 15. Segui qualifiche, Sprint e gara live anche su Virgilio Sport.

FAQ Quando si corre il Gp di Valencia 2026 e a che ora? La gara si disputa domenica 29 novembre 2026 alle 14, ora italiana, sul circuito Ricardo Tormo. La Sprint è in programma sabato 28 novembre alle 15. Dove vedere il Gp di Valencia in tv? Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport MotoGP, su abbonamento. Sprint e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1; la Sprint del sabato è visibile gratis in chiaro su TV8. Come vedere il Gp di Valencia in streaming? Tutte le sessioni del weekend del Gp di Valencia sono visibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.

Ansa