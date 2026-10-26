L'infortunio di Martin a Phillip Island tiene banco con la MotoGP che va veloce verso la Malesia: Jorge sta facendo di tutto per esserci ma lo storico dottor Claudio Costa è pessimista sul recupero lampo

Mondiale da apertissimo a chiuso, anzi socchiuso. Nel giro di 24 ore è successo di tutto a Phillip Island e ancora non abbiamo visto niente. L’infortunio di Jorge Martin e il punto interrogativo grosso come una casa sulla sua presenza a Sepang si riflettono sulla Ducati e su Marquez. Marc è in testa al campionato con 10 punti su Martinator. Potevano essere di più ma la cancellazione del GP di Australia ha impedito allo spagnolo di allungare. E ora l’altro spagnolo, quello dell’Aprilia, scongiurata l’operazione, si cura per almeno provare a esserci in Malesia. In che condizioni non si sa. Intanto il dottor Claudio Costa, storico medico del Motomondiale è pessimista.

Come sta Jorge Martin dopo la caduta e l’infortunio

Stava lottando per la Sprint e conseguentemente per il Mondiale con Marquez. Poi la scivolata, la caduta e l’impatto più volte con la ghiaia di Phillip Island. Il destino ha ancora una volta presentato il conto a Martin. Nel 9° giro, nel tentativo di restare incollato a Marc dopo l’ennesimo “sorpasso e controsorpasso”, Jorge ha perso l’anteriore in ingresso di curva 8, è scivolato ed è rotolato rovinosamente nella ghiaia ad alta velocità. Sul più bello, in lizza per il titolo ha visto le stelle, il dolore, il polso fare crack.

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Eppure c’è una flebile speranza. Le prime analisi al centro medico del circuito aussie aveva riscontrato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. Che significava, di fatti, stagione finita o quasi e mondiale in fumo. Ed invece il numero “89” a Melbourne ha avuto conforto dalla TAC che ha escluso questa seconda ipotesi. E allora niente operazione e cure massicce per provare l’impresa che saprebbe di miracolo: riuscire a essere fit to race, abile e arruolabile, per la Malesia.

Martinator sta facendo di tutto per correre a Sepang

Come confermato dall’Aprilia, per ora l’operazione è scongiurata. Martin cerca l’impresa degna del suo soprannome, l’ennesima di una carriera costellata di cadute, infortuni e miracolosi ritorni in pista. Il pilota madrileno è già concentrato sul compiere un piccolo miracolo, correre a Sepang il prossimo fine settimana e provare a giocarsi le residue chance di titolo con Marc Marquez.

Secondo il giornale spagnolo Marca, i risultati delle analisi sono stati inviati anche a Madrid, al dottor Ignacio Roger de Ona , che lo ha operato lo scorso inverno ed è anche il medico di fiducia della famiglia Marquez, insomma una professionalità superpartes. Martin avverte ancora un forte dolore e sta cercando di ridurre il gonfiore con il ghiaccio. Ma è già a Kuala Lumpur accompagnato dal suo fisioterapista Aitor Tomas.

Il Dottor Costa pessimista su Martin in Malesia

Secondo il dottor Costa, storico medico della clinica mobile, primo presidio sanitario al seguito dei piloti del Motomondiale, sarà difficile, quasi impossibile per Jorge correre a Sepang soprattutto per il fatto che il polso infortunato è il destro. Intervistato da GpOne, Costa ha detto: «La sfortuna di Martín è stata quella di cadere e farsi male, nello specifico rompersi il polso destro . Se fosse stato il sinistro, sarebbe stato tutto molto più semplice. Forse sarei stato in grado di farlo anche il giorno dopo con la mia medicina antiquata ed ‘eretica’. Ma con il polso destro è impossibile; lavorare con il freno e l’acceleratore è tutta un’altra storia, e bisogna aspettare».

Alla domanda se tentare la fortuna in Malesia sia un’opzione, il medico è stato categorico: “ Senza intervento chirurgico e correre in Malesia è impossibile, anche se vale la pena provarci . In Qatar, sarei sicuramente in una posizione in cui l’impossibile potrebbe diventare possibile “.

Gp Malesia, già giovedì decisivo per Jorge

L’obiettivo è essere il più preparati possibile per giovedì mattina a Sepang, per ricevere l’autorizzazione medica dal dottor Angel Charte, responsabile del servizio medico del Campionato del Mondo. Il pilota Aprilia è consapevole che, qualora la ricevesse, ciò comporterebbe la condizione di essere visitato al termine della prima sessione di prove libere di venerdì mattina.

I medici gli hanno detto che normalmente, senza intervento chirurgico, la formazione del callo osseo per questo tipo di lesione richiede dalle quattro alle sei settimane, quindi il fastidio lo accompagnerà praticamente fino alla fine di questo Mondiale. Nonostante tutto, il due volte campione del mondo sta cercando di accelerare i temp . La chiave sarà la fisioterapia e la magnetoterapia, con cui cercherà di recuperare la mobilità , fondamentale in un’articolazione vitale per il motociclismo, dato che serve per azionare l’acceleratore e il freno anteriore. Questo è il problema principale.