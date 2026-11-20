Doppietta Aprilia nelle prove libere del GP Portogallo, Bezzecchi miglior tempo davanti a Jorge Martin, 3° Alex Marquez, 4° Marc, 5° Raul Fernandez e 6° Di Giannantonio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Simply the Bez nelle prime prove libere del Gran Premio del Portogallo. Aprilia e Bezzecchi con Martin 2° nel finale, hanno fatto la voce grossa nel primo approccio con la pista di Portimao rifilando un paio di decimi all’altra coppia Ducati, i due fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc nonostante una spalla non ancora a posto dopo l’operazione. Il campione del mondo invece sembra controllare in un week end in cui può diventare campione del mondo già sabato. Sessione non facile per Jorge Martin, nonostante il 2° posto finale ma solo per aver messo gomme nuove nel finale. Mentre Davide Tardozzi ha voluto fugare ancora una volta ogni dubbio sul futuro in rosso di Marquez.

Libere Gp Portogallo

Doppietta Aprilia nelle prove libere del GP Portogallo: Bezzecchi miglior tempo in 1:39.002 davanti a Jorge Martin. Ma se il Bez è stato costante e velocissimo anche con gomme usate, lo spagnolo, secondo nel mondiale, ha montato gomma nuova nel finale dopo una sessione complicata.

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Alle spalle delle due moto di Noale, 3° Alex Marquez con la Ducati Gresini, davanti al fratello Marc in odore di mondiale, 5° Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse e 6° Di Giannantonio con la VR46. Poi di seguito Miller con la Yamaha, Aldeguer con l’altra Gresini, Acosta con la KTM e Marini con la Honda.

Problemi per Martin, il gesto di stizza

Di fatto, con Bezzecchi ai limiti della matematica, è l’unico che può contrastare Marquez e allungare il mondiale fino a Valencia. Eppure, al di là del 2° posto finale con gomme nuove, non è cominciato al meglio il week end portoghese di Jorge Martin. Il pilota spagnolo, secondo in classifica piloti, non è sembrato al meglio sulla sua Aprilia e ad un certo punto ha avuto un gesto di stizza dopo un ingresso di curva non perfetto.

Il ritorno del 27 sulla Ducati: da Stoner a Lecuona

Non sarà la stessa cosa e poi mancava la bandiera australiana. Però vedere il numero 27 sulla carena di una Ducati rossa nei box di Portimao ha fatto a tutti un certo effetto e ha portato subito alla mente il grande Casey Stoner. Solo 16° nella prima sessione di prove, Iker Lecuona ha preso il posto di Pecco Bagnaia infortunato dopo il volo del Qatar e la conseguente operazione al piede. Lo spagnolo, vice campione del mondo della Superbike dietro Bulega, alla sua settima presenza in MotoGP quest’anno, ha già in diverse occasioni sostituito entrambi i piloti Gresini, sia Aldeguer e Alex Marquez nei loro rispettivi infortuni in stagione.

Tardozzi fuga ogni dubbio: “Marquez sarà con noi”

Una parola fine (forse) alle continue speculazioni sul futuro di Marquez. L’ha messa Davide Tardozzi con una dichiarazione ufficiale concessa e mandata in sovrimpressione dalla MotoGP durante la sessione: “Siamo sicuri che Marc sarà con noi anche il prossimo anno”. Il team manager del team ufficiale Ducati ha voluto mettere a tacere le continue voci su un possibile ritiro dello spagnolo una volta vinto il titolo, quest’anno o il prossimo, nonostante un rinnovo con la casa di Borgo Panigale esteso fino al 2028.