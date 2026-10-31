Mentre Marc Marquez continua ad allargare il suo vantaggio nella corsa al titolo, Jorge Martin per ora è costretto a gettare la spugna per il suo infortunio, mentre Marco Bezzecchi ci crede ancora. La stizza di Bagnaia per i problemi con la Ducati

Marc Marquez prosegue la sua marcia verso l’ottavo titolo in MotoGP (e il decimo considerando anche le altre categorie), aiutato da una condotta saggia e prudente nella Sprint di Sepang. Nel mentre, Jorge Martin ha ugualmente fatto affidamento alla cautela e all’avvedutezza per non rischiare l’osso del collo. Di contro, chi ormai ha esaurito la pazienza da tempo è Francesco Bagnaia, ancora una volta alle prese con la frustrazione per la propria moto.

Marc Marquez: “Non ho voluto correre rischi inutili oggi”

A Marquez è bastato una secondo posto nella Sprint, a 5 decimi dal suo imminente compagno di squadra nel team ufficiale Ducati, per continuare ad alimentare il suo vantaggio nei confronti di Martin, che ha deciso di non proseguire con il fine settimana in Malesia per evitare ulteriori rischi per la propria salute. Pazienza se ora la distanza dal primo posto occupato da Marquez è salita a 19 punti.

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Quest’ultimo dopo la gara veloce ha spiegato ai giornalisti di non aver voluto forzare troppo viste anche le condizioni di pioggia, “perché in questi casi chi è in testa rischia di cadere”. Quindi ha aggiunto: “Ho deciso perciò di mantenere la calma perché al massimo avrei guadagnato 3 punti in più, e non ne valeva la pena. La posta in palio per questo rischio non era sufficiente, perciò ho voluto usare la testa”.

La sua priorità nella Sprint, insomma, era quella di non prendere il comando della gara. “Dal team mi avevano avvertito delle condizioni di oggi. Ho ripensato a quando sono caduto ad Aragon nel 2014 e quest’anno, perciò ho capito che non dovevo esagerare e stare dietro agli altri sempre. Se il primo poi rientrava ai box, avrei fatto lo stesso, altrimenti avrei proseguito”, ha aggiunto Marquez.

Il pilota Ducati è conscio che con poche gare tutto può ancora succedere: “Quando bisogna essere aggressivi in pista lo siamo, altrimenti usiamo la testa”. Oggi chi ha avuto un modus operandi proprio aggressivo è stato Ai Ogura, quarto al traguardo e autore di un’ottima partenza oggi dalla seconda fila: “Lui ha provato a stare davanti a me perché altrimenti sapeva che avrebbe potuto mancare il podio. Siamo riusciti ad attaccarlo, altrimenti lo avrebbe fatto Bezzecchi con me, e tra i miei obiettivi c’era quello di finire davanti a Marco“. I piloti Aprilia sono infatti in lotta per cercare almeno di assicurarsi il titolo costruttori, laddove Martin e Bezzecchi vedono le loro speranze di trionfare nel Motomondiale affievolirsi sempre più.

Martin: “Non ho stabilità in frenata. Ma forse potrò essere in Qatar”

Il percorso di Martin in particolare si sta facendo sempre più in salita, anche se sta evitando di rischiare il peggio. Lo spagnolo è alle prese con i postumi dell’infortunio al radio della mano destra rimediato nella Sprint di Phillip Island, cosa che lo condiziona con la moto e che lo ha spinto di non andare oltre le FP2 in Malesia. Ciò che in particolare gli sta creando problemi, ha spiegati ai media, non è tanto il dolore ma “l’assenza di stabilità in frenata”.

“Se avessi proseguito allora avrebbe significato che non ho imparato nulla dal passato”, ha proseguito Martin, riferendosi al calvario vissuto tra infortuni e interventi lo scorso anno. “Non aveva senso forzare le cose e magari finire ultimo. Torno quindi a casa così posso iniziare subito il recupero. Ho comunque corso con una MotoGP col polso rotto, con un tempo a Sepang sotto i due minuti: di questo passo – ha concluso l’ex campione del mondo -, forse potrò essere in Qatar [ammesso che il GP del prossimo fine settimana si faccia, ndr] ed essere all’80% della forma”.

Bezzecchi: “Se non ci credessi non gareggerei neppure”

Se Martin sta quasi salutando i sogni di gloria per il titolo, Marco Bezzecchi è a sua volta quasi fuori dalla contesa visto che il suo distacco da Marquez è ora di 52 punti. Il pilota Aprilia nella Sprint di oggi ha fatto fatica con le gomme nuove, come ha dichiarato ai media, ma non intende comunque gettare la spugna.

“Il titolo? Ci credo ancora, sennò sarebbe pure inutile presentarsi alle gare. Sono fatto così, ci credo anche se è realisticamente difficile con un Marc e con un Jorge così”, ha spiegato il riminese, specificando che il compagno di squadra al di là della sua momentanea assenza ha sempre dato ottima prova di sé quest’anno.

Bagnaia: “È frustrante non riuscire più a fare le cose che mi veniva un tempo”

Chiudiamo come sempre, ahilui, con Pecco Bagnaia, che deve ancora stringere un po’ i denti e la tregenda con questa Ducati sarà finita prima di iniziare la nuova avventura nel 2027 con Aprilia. Nel frattempo c’è ancora da soffrire, come si è visto in questo sabato malese.

Perché se da un lato è riuscito ad ottenere uno sfavillante (visto l’andazzo della sua stagione) sesto posto nella Sprint, dall’altra ha dovuto lottare ancora una volta con i problemi di grip e con una gomma che “dopo tre giri era già finita”. L’arrivo provvidenziale della pioggia ha evitato poi la disfatta; prima ancora però ci sono stati dei dissapori con la moto nelle qualifiche, in particolare nella Q2, dove al colmo della frustrazione per una staccata non ottimale ha sferrato un pugno al cupolino danneggiandolo.

Non è la prima volta che quest’anno Bagnaia se la prende in questo modo con la GP26, già oggetto della sua stizza a Misano. Ai media Pecco ha raccontato che questa frustrazione deriva dal fatto che “ci sto provando, perciò il fatto che sia sempre dietro e che non riesca a fare le cose che mi riuscivano sempre mi crea molto fastidio. Posso fare molto meglio di così – ha concluso l’ex campione del mondo – come dimostrai su questa pista mesi fa. Scoprire anche dai dati quello che non riesco più a fare mi dà molta frustrazione”.