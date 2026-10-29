Marc Marquez vuole sferrare il colpo decisivo sul Mondiale a Sepang, intanto Martin ha ricevuto l'autorizzazione medica per partecipare al Gran Premio della Malesia, verrà valutato dopo le libere. Ok anche Raul Fernández e Joan Mir

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il primo passo è fatto. Ora viene il difficile. Jorge Martin è stato dichiarato “fit to race” dalla commissione medica della MotoGP per il Gran Premio della Malesia. A Sepang lo spagnolo dell’Aprilia ha superato i test fisici dopo la caduta e l’infortunio al polso destro di sabato scorso a Phillip Island. Ma sarà rivisto dopo le libere del venerdì. Per lui il sogno mondiale continua anche se Marc Marquez non sembra voler far sconti. Ok anche Raul Fernandez, l’altro acciaccato sotto osservazione, e Joan Mir reduce da uno stop di un paio di gare. Mentre sulla questione Qatar per ora è calato il silenzio in attesa di una decisione definitiva.

Come sta Jorge Martin: fit to race a Sepang

Primo step superato, per i miracoli Jorge Martin si sta attrezzando. Lo spagnolo è stato “fit to race” per il Gran Premio di Malesia della MotoGP. Il pilota madrileno di buon mattino del giovedì a Sepang è stato visitato dal dottor Angel Charte, direttore dei servizi medici del Motomondiale, e sotto la sua supervisione ha svolto i test per ricevere l’ok a scendere in pista dopo l’infortunio alla mano destra. frattura del radio distale subito a causa della caduta nella Sprint di Phillip Island.

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Martinator ha superato test ed esami, di conseguenza, ha ricevuto l’ok a scendere in pista per la prima sessione di prove libere del venerdì, dopo di che sarà rivisto per valutare la sua abilità al 100% a correre per il resto del week end malese. Il pilota dell’Aprilia quindi potrà lottare, non sappiamo quanto ad armi pari, con Marc Marquez per il Mondiale. In questo momento in classifica lo spagnolo della Ducati ha 10 punti di vantaggio su Jorge.

Doppio sorriso Aprilia, ok anche Raul Fernandez: torna Mir

Le buone notizia in casa Aprilia non si fermano al solito Martin. Anche Raul Fernández ha ricevuto l’ok per scendere in pista a Sepang dopo aver superato i test medici. Lo spagnolo ha riportato la frattura del dito indice della mano destra nello scontro con Marco Bezzecchi alla partenza della Sprint in Indonesia.

Si tratta del dito che si usa per frenare, quindi fondamentale, tanto che il pilota del team Trackhouse dopo una Sprint finita nelle retrovie ha alzato bandiera bianca per la gara in Australia che poi non si è disputata per il maletempo. Aprilia dunque recupera due piloti e si schiererà al completo con Ogura e Bezzecchi a completare la front line della casa di Noale.

Finalmente un sorriso anche per la Honda Hrc. anche Joan Mir ha superato i test medici per tornare in pista a Sepang. Il pilota spagnolo aveva accusato problemi fisici, mai del tutto chiariti, a Misano e poi ha dato forfait negli ultimi 4 GP.

Malesia, Marquez non abbassa la guardia

Ha 10 punti di vantaggio e un avversario debilitato nel fisico dall’infortunio. Per la prima volta, Marc Marquez corre con una posizione di vantaggio assoluto. Lui che finora aveva fatto sempre o quasi la parte dell’acciaccato per i postumi dell’infortunio dello scorso anno in Indonesia e la nuova operazione quest’anno dopo Le Mans.

Ma lo spagnolo della Ducati non vuole abbassare la guardia: “Arrivo qui con la mentalità di sempre, cercherò di fare il massimo. Siamo arrivati a un punto in cui bisogna prendere rischi, l’ho fatto in Australia per la Sprint e lo farò anche qui. Vedremo se potremo battagliare con le Aprilia”. E sul recupero lampo di Martin: “Sono contento che sia in pista, i piloti ci provano sempre. Se gli hanno dato idoneità vuol dire che è davvero pronto”.

Silenzio sul Gp del Qatar

“Qatar? Non possiamo dire nulla”. Marquez ha liquidato così la questione sull’opportunità di andare a correre a Lusail la prossima settimana. Nessun accenno, nemmeno minimo al braccio di ferro che vede contrapposti i piloti, o almeno la maggior parte, che in Qatar non ci vogliono andare, al pari di molte squadre, e la MotoGP, inteso Dorna e Liberty Media che vogliono rispettare i contratti con Doha.

Più mite Marco Bezzecchi: “Mi fido dell’organizzazione, la decisione sarà presa considerando vari aspetti. Non è la sede giusta per parlarne”. Si attendono sviluppi.