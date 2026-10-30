Nelle pre qualifiche del Gran Premio della Malesia, Jorge Martin cade subito e alza bandiera bianca almeno fino a domani mentre Marc Marquez caduto pure lui firma il miglior tempo con Diggia e Bezzecchi in Q2, altra eliminazione per Bagnaia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Piove sul bagnato per Jorge Martin. Il pilota spagnolo col braccio malandato dopo la brutta caduta in Australia è caduto ancora nelle pre qualifiche del Gran Premio della Malesia e ha chiuso in anticipo le pre qualifiche, dopo un consulto medico col dottor Charte, ovviamente eliminato dal Q2. Da valutare le sue condizioni già deficitarie. Caduto anche Marc Marquez che però poi con la seconda moto Ducati ha stampato il miglior tempo davanti al fratello Alex e l’Aprilia di Ogura. In top ten e qualificati per il Q2 anche Di Giannantonio, Bezzecchi 6°, Bastianini e Morbidelli. Niente da fare, ancora una volta, per Pecco Bagnaia che ha chiuso 12° e sarà costretto al Q1.

Come sta Jorge Martin dopo la nuova caduta: Malesia a rischio

In sella per miracolo, o quasi. Ma subito giù, appena ha provato a forzare. Jorge Martin è caduto dopo una decina di minuti dall’inizio delle pre qualifiche del Gran Premio di Malesia. Caduta senza conseguenze apparenti ma sicuramente bene non ha fatto al braccio malconcio dopo il ruzzolone di una settimana nella Sprint di Phillip Island.

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Martinator alza bandiera bianca (per ora). Il pilota Aprilia in lotta per il Mondiale, dopo essere rientrato ai box, è stato visitato dal dottor Charte, responsabile medico della MotoGP. E dopo un breve consulto medico si è deciso di non tornare in pista e riprovare a risalire in sella nella giornata di sabato che sarà massacrante con le ultime libere, le qualifiche (Jorge sarà costretto al Q1) e la Sprint. Martin non sarebbe a rischio forfait, almeno per ora, ma la situazione è costantemente monitorata.

Pre qualifiche Gp Malesia: Marquez primo con caduta

Già doppietta al venerdì per Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati, leader del mondiale è stato di parola quando ha detto che è tempo di attaccare. E dopo le libere si è preso anche le pre qualifiche di Sepang col tempo netto al millesimo di 1:57.000. Questo nonostante una caduta nella prima parte della sessione, qualche minuto dopo quella del rivale per la corsa al titolo, Martin, ma senza grandi conseguenze. Tanto da tornare ai box, prendere la seconda moto Ducati griffata #93 e stampare il miglior tempo.

Doppietta Ducati e di famiglia col fratello Alex secondo, terzo Ogura con la prima Aprilia. In Q2 ci vanno anche Acosta (Ktm), Di Giannantonio (VR46), Bezzecchi (Aprilia), Bastianini (Ktm), si rivede Vinales in top ten alle ultime gare della MotoGP con la Ktm, Morbidelli (VR46) e il rientrante Mir che con la Honda è andato più forte di Marini. Costretti al Q1 tra gli altri Zarco (11°) caduto nel finale mentre stava per migliorare il suo tempo, Bagnaia (12°) che allunga la sua sequenza di eliminazioni al venerdì, e ovviamente Jorge Martin, che ha chiuso con grande anticipo la sessione dopo la caduta.

Sepagn, così le prove libere del mattino

Marc Marquez aveva già fatto il miglior tempo nelle prove libere che si sono disputate nel cuore della notte in Italia: il pilota Ducati ha fermato il cronometro in 1:58.912, precedendo l’Aprilia di Bezzecchi e le Ktm di Acosta, Bastianini e Binder. Jorge Martin aveva iniziato cauto concentrandosi sulla posizione e sui vari aspetti tecnici, chiudendo 20°.

Raul Fernandez alza bandiera bianca: forfait al GP Malesia

E se Jorge Martin sta stringendo i denti contro ogni tipo di dolore, c’è chi invece si è arreso quasi subito. Il Gp della Malesia di Raul Fernandez è finito praticamente quasi prima di cominciare. Troppo il dolore all’indice della mano destra frattura che lo spagnolo si porta dietro dall’Indonesia, nella caduta alla partenza della Sprint con Bezzecchi. Il pilota del team Trackhouse ha deciso dopo pochi giri delle FP1 a Sepang di dare forfait. La speranza è di poter recuperare per il Qatar semmai si correrà.