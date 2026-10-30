Marco Melandri ha sparato a zero sul tentativo di Jorge Martin di correre in Malesia, soprattutto sul responso della commissione medica del Dottor Charte in confronto a Raul Fernandez che ha dato già forfait

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci ha provato, ha saggiato la moto e il suo corpo, senza strafare. Poi quando ha alzato i giri motore ha saggiato la ghiaia e ha detto basta. Ma non si è ancora arreso. Così il primo giorno di prove per Jorge Martin al Gran Premio di Malesia dopo l’infortunio patito in Australia. Ma in attesa di ritornare in sella nel sabato di Sepang, c’è chi come Marco Melandri parla apertamente di “follia” per quanto riguarda il tentativo dello spagnolo di correre questo fine settimana. Martinator però risponde sui social prima di passare la parola alla pista.

Martin, la caduta sopra l’infortunio a Sepang

Non è stato un venerdì facile per Jorge Martin, ma si sapeva. Martinator aveva iniziato cauto, nelle prove libere del mattino malese, concentrandosi sulla posizione e sui vari aspetti tecnici della sua Aprilia, chiudendo 20°. Poi nelle pre qualifiche ha provato da subito a saggiare i limiti del suo corpo acciaccato e dolorante dopo la caduta e l’infortunio al braccio patito nella Sprint di Phillip Island.

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Purtroppo però dopo pochi minuti lo spagnolo ha perso il controllo della sua Aprilia ed è caduto. Senza conseguenze apparenti ma tanto basta per dire “basta” e non tornare più in pista dopo essere stato visitato dal dottor Charte, responsabile medico della MotoGP. Ma senza arrendersi del tutto. Ci riproverà sabato con le ultime libere, le qualifiche e la Sprint. Insomma Martin non molla di un millimetro.

Melandri spara a zero su Martin: “Follia!”

Divenuto virale con Gabriele, concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island, il termine “follia” è stato tirato fuori da Marco Melandri commentando quanto successo a Sepang proprio riguarda il recupero di Jorge Martin. L’ex stella del motomondiale ha fatto un raffronto con quanto successo all’altro spagnolo dell’Aprilia, Raul Fernandez, team Trackhouse, che invece a qualche settimana dalla frattura del dito in Indonesia ha alzato bandiera bianca dopo pochissimi giri a Sepang.

“Questa me la dovete spiegare – esordisce Melandri in un video dalla pagina del suo podcast “Chiacchieredabox” che porta avanti insieme a Davide Valsecchi – Fernandez si rompe un dito a Mandalika, il giorno dopo non corre poi nelle due settimane successive sta male e non corre. Martin, radio rotto, dove tu carichi tutto il peso in frenata, specie in Malesia dove freni con la moto inclinata a destra, fa ultimo in prova, salta un turno di prove e dicono rivedibile domani?!”

L’analisi e la provocazione di Melandri non si ferma a questo confronto: “Io starò sempre dalla parte dei piloti, lo farei anche io, anche peggio però chi sceglie se un pilota è fit o no? Come si fa a dire che uno con un dito rotto tre settimane fa non è fit, l’altro con un braccio rotto è fit perchè si gioca il mondiale. Quindi? Sempre unico modo dire: the show must go on!”

Martin non molla, il messaggio social

Intanto, in attesa di far parlare la pista, il cronometro e magari il suo corpo, Jorge Martin ha risposto indirettamente a Melandri e a tutti quanti, appassionati e non solo, dalla sua pagina Instagram: “Sei giorni fa, mi sono rotto il polso. Oggi, sto dando tutto quello che ho per tornare in pista. Un passo alla volta. Una battaglia alla volta. Non smetterò mai di crederci. Grazie per tutto l’amore ed il supporto”.