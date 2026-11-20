Marc Marquez a un passo dalla conquista del suo decimo Mondiale, ottavo in MotoGP: già sabato alla fine della Sprint Race del GP di Portogallo se riuscirà a fare due punti in più di Jorge Martin

Il secondo match point per diventare “ten time world champion”, Marc Marquez lo gioca in casa o quasi, nella vicina alla Spagna, Portimao. Già sabato alla fine della Sprint Race del GP del Portogallo, il pilota della Ducati potrebbe festeggiare il titolo della MotoGP, l’ottavo della carriera, a patto che si verifichino alcuni risultati, suoi e dei suoi avversari, Martin e Bezzecchi, che lo seguono, staccati, in classifica, gli unici ancora in grado di poter strappare dalle mani dello spagnolo l’ennesimo alloro.

Sprint Portimao, Marquez campione del mondo sabato se

Dopo il Qatar, l’agente 007 Marquez in classifica piloti ha attualmente 60 punti di vantaggio su Martin. Sono 74, invece, quelli che lo separano da Bezzecchi, terzo in graduatoria. Il primo match point sulla pista di Lusail non è andato a buon fine ma le probabilità e le combinazioni erano basse, bassissime. Marc aveva una sola possibilità, vincere la gara e sperare che Jorge Martin non facesse punti. Entrambe le cose non si sono verificate vista la vittoria di Bezzecchi proprio davanti al pilota Ducati e il piazzamento di Martinator in top 5.

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Con solo due week end di gara da disputare, Portimao e Valencia tra GP e Sprint, ci sono ancora un totale di 74 punti. Considerando che alla fine della Sprint di Portimao ci saranno 62 punti a disposizione, Marc deve guadagnare solo 2 punti su Martin senza perderne 12 da Bezzecchi per poter festeggiare già sabato pomeriggio. In caso contrario, il tutto sarà rinviato alla gara lunga: Marquez per festeggiare dovrà chiudere con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi.

Combinazioni Marquez campione a Portimao già sabato se:

Marc vince la Sprint con qualsiasi risultato di Martin

con qualsiasi risultato di Martin Marquez 2°, Martin 3°

Marquez 3°, Martin 5°

Marquez 4°, Martin 6°

Marquez 5°, Martin 7°

Marquez 6°, Martin 8°

Marquez 7°, Martin 9°

Marquez 8°, Martin fuori dai punti.

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026