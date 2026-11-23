L'ottavo nella classe regina per Marc Marquez. "Gioia aver eguagliato Agostini"

Madrid, 23 nov. (askanews) – Marc Marquez entra definitivamente nella storia del motociclismo. Lo spagnolo della Ducati conquista a Portimao il decimo titolo mondiale della carriera, l’ottavo nella classe regina, superando Valentino Rossi nel numero complessivo di successi iridati e raggiungendo Giacomo Agostini a quota otto nella categoria maggiore. Un traguardo straordinario per il pilota di Cervera, che completa una delle più grandi rimonte sportive della storia recente dopo gli anni difficili segnati dagli infortuni e dai problemi fisici. Marquez ha festeggiato il titolo grazie all’ottavo posto nella gara del Gran Premio del Portogallo, vinta da Marco Bezzecchi con l’Aprilia davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez.

Una corsa gestita con intelligenza dallo spagnolo, che dopo la delusione della caduta nella Sprint di sabato ha scelto di non correre rischi inutili. Partito con l’obiettivo di chiudere matematicamente il campionato, il pilota Ducati ha privilegiato la conquista dei punti necessari per mettere al sicuro il Mondiale, senza cercare una vittoria che non era indispensabile. “Che mi ritiri con 10, 11 o 8 titoli MotoGP, non cambia nulla nella mia vita, ma è vero che eguagliare il più grande pilota di tutti i tempi, o il pilota con il maggior numero di titoli, ovvero Giacomo Agostini nella classe regina, è stata una delle gioie più grandi che abbia mai provato, ed è qualcosa che rimarrà per sempre impresso nella mia memoria” ha detto il campione spagnolo. La festa è arrivata al termine di un fine settimana emotivamente intenso. Sabato Marquez aveva visto sfumare il primo match point cadendo a due giri dalla conclusione della Sprint, quando occupava la terza posizione e aveva il titolo praticamente in tasca.

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La pioggia aveva tradito lo spagnolo, che però si era subito mostrato tranquillo in vista della gara lunga. Domenica ha completato il compito, conquistando il suo secondo Mondiale consecutivo con Ducati dopo quello del 2025. Nel bilancio della sua carriera, Marquez ha sottolineato come il pilota di oggi sia diverso da quello degli esordi, anche se forse meno veloce sul giro secco rispetto alle prime stagioni. “Il Marc più veloce è stato quello dei primi due anni, forse anche quello del 2018 e del 2019. Il miglior Marc, però, è quello di adesso”, aveva spiegato, evidenziando la crescita personale e soprattutto mentale maturata attraverso le difficoltà. “Vorrei aver avuto a vent’anni la mentalità che ho oggi”, è il senso della riflessione del campione spagnolo. Una maturità costruita anche attraverso momenti molto complicati. Dopo aver dominato la MotoGP tra il 2013 e il 2019, Marquez aveva dovuto affrontare una lunga stagione di sofferenza, con ripetuti interventi chirurgici al braccio destro e risultati lontani dai suoi standard. La scelta di lasciare la Honda e ripartire da Ducati aveva rappresentato una svolta, fino al ritorno al vertice e alla conquista dei due titoli consecutivi. Il decimo Mondiale assume così un significato che va oltre il dato statistico. Marquez ha dimostrato di poter tornare campione dopo aver attraversato una delle fasi più difficili della sua carriera, affidandosi a una nuova consapevolezza e alla capacità di gestire diversamente il rischio. Con otto titoli nella classe regina, lo spagnolo raggiunge Agostini e si porta davanti a Rossi, fermo a sette successi nella categoria maggiore. La MotoGP celebra dunque un campione che ha saputo reinventarsi senza perdere la competitività. E che, a 33 anni, non sembra ancora intenzionato a considerare conclusa la propria storia agonistica: il contratto con Ducati prevede ancora due stagioni.