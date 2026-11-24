L'abbraccio e il bacio tra Gemma Pinto e Marc Marquez dopo la conquista del 10° mondiale dello spagnolo a Portimao è stato un momento emozionante che la modella e influencer ha voluto raccontare

Ha indossato la maglia rossa con scritto “History” come tutti gli altri del team Ducati ma l’abbraccio con Marc Marquez dopo la conquista del 10° titolo Mondiale è stato speciale. E non poteva essere diversamente trattandosi di Gemma Pinto. Una ragazza diventata donna al fianco del campionissimo del motociclismo, la cui presenza non passa mai inosservata nel paddock in quanto a bellezza pura, acqua e sapone, ma che nei fatti è stata fondamentale per la rinascita del pilota quando tutto sembrava essere finito dopo l’infortunio al braccio del 2019. Ecco perchè specialmente questi ultimi due campionati portano anche la sua di firma, Gemma di nome e di fatto.

Marquez e di Gemma, un Mondiale al bacio!

Ok l’abbraccio con Giacomo Agostini, quello con Gigi Dall’Igna e Davide Tardozzi. Ma c’è stato un momento speciale, ad alto tasso sentimentale quando Marc Marquez, una volta tagliato il traguardo del Gp del Portogallo, ha vinto il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo in MotoGP. L’incontro con la sua fidanzata, Gemma Pinto, sul rettilineo di Portimao, dove il dieci volte campione ha posizionato l’ottava targa con il suo nome sulla Torre dei Campioni della classe regina.

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Un bacio che aveva dentro di se tanti significati un po’ come gran parte dell’esultanza di Marc, dallo scorso anno dominato a questo sofferto. “C’è tanta passione – ha detto la ragazza con un sorriso al giornale As – Marc è un ragazzo con tanta passione in ogni senso. In tutto ciò che fa nella vita. La verità è che è impeccabile”. Marquez e Gemma Pinto stanno insieme da tre anni.

Chi è Gemma Pinto la fidanzata di Marc Marquez

Gema Pinto Gasulla, questo il nome completo, è laureata in Comunicazione, Marketing e Pubblicità ed è una influencer. La sua pagina conta quasi 500mila followers. Ha una vasta conoscenza del mondo digitale, maturata grazie al suo ruolo di content creator, di brand e PR manager per il marchio di abbronzatura Kream. I suoi contenuti su Instagram e TikTok ruotano attorno a moda, bellezza e lifestyle. La sua passione è la bici ed è testimonial di molti brand di moda e non solo. Sui social condivide scatti, spot ma anche diversi momenti suoi al paddock, nel box al fianco di Marc ma anche momenti di vita di tutti i giorni, vacanze e quant’altro, con Marquez.

Il ritorno del re Marquez visto da Gemma

A margine dei festeggiamenti per la vittoria del mondiale da parte del “suo” Marquez, Gemma ha parlato a cuore aperto del suo grande orgoglio per quello che il suo fidanzato aveva realizzato: “Provo tantissime emozioni. Ce l’ha fatta di nuovo. Sono senza parole, davvero. Provo solo emozioni, orgoglio. Si merita tutti i più grandi elogi possibili. Questo è quello che provo”.

Alla domanda se lo stato d’animo fosse simile a quello dello scorso anno quando Marquez era tornato a vincere dopo 5 anni dall’ultima volta, Gemma ha risposto: “Wow. È diverso perché l’anno scorso è stato come il ritorno del re, e quest’anno è come se avesse vinto di nuovo e fosse ancora il re. Mi piace Marc in tutte le sue sfaccettature e con tutti i suoi sentimenti. Non saprei dirlo. Credo entrambi. Qui lo vedo più calmo. L’anno scorso era tutto più emotivo. Era più emotivo, e quest’anno si vede che c’è più voglia di festeggiare”