Marc Marquez in una gremita conferenza stampa a Valencia ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a voler chiudere la sua carriera da pilota. Una decisione maturata quest'anno ma ufficializzata solo all'ultimo

L’annuncio di Marc Marquez sul suo ritiro dalla MotoGP ha spiazzato chiunque, anche per via del modo disarmante in cui il pilota lo ha comunicato. Il dieci volte campione del mondo, inquadrato nel paddock mentre se ne stava seduto in attesa delle FP1 del GP di Valencia, ha iniziato a mostrare dei fogli tipo Bob Dylan nel video di Subterranean Homesick Blues (più espressivo però del cantautore incappucciato) per annunciare che questo sarà il suo ultimo weekend di gara, e che avrebbe fornito maggiori dettagli più avanti.

Anche dalla MotoGP Group, già Dorna, è filtrato lo stupore sul ritiro di Marquez

Dettagli poi arrivati in una conferenza stampa che si è svolta nella mattinata dopo le prime prove libere (dove ha svettato, per la cronaca, Marco Bezzecchi con 10 millesimi di vantaggio sull’iberico al suo ultimo giro di giostra), e in cui abbiamo avuto qualche ragguaglio in più su una notizia che sì circolava in maniera strisciante da tempo, ma che sembrava pure alquanto improbabile visto il contratto che lega(va) lo spagnolo alla Ducati sino al 2028. Prima della conferenza delle 12:15 c’è stato inoltre una specie di embargo, con la casa di Borgo Panigale che aveva avvisato tramite una dichiarazione ufficiale che non sarebbero state date altre spiegazioni in attesa che Marquez illustrasse e chiarisse tutto, circondato dall’affetto di tutto il team e di diversi colleghi presenti anch’essi alla conferenza stampa.

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Persino la ex Dorna, oggi MotoGP Sports Entertainment Group dopo il recente subentro di Liberty Group, è rimasta ufficialmente spiazzata dall’annuncio ex abrupto: Carlos Ezpeleta ha parlato di una “sorpresa” ma anche di comprendere la decisione di Marquez, anticipando il fatto che fosse dettata da motivi di salute.

Come è maturata la decisione del ritiro: “Solo mio fratello Alex sapeva”

“Me ne vado a modo mio”, sono state le prime parole di Marquez nella affollata (e “molto difficile”, come l’ha definita il pilota) conferenza stampa. “Mi sono goduto il viaggio, mi sono divertito molto dal 2013 [anno del suo primo titolo in MotoGP, ndr] ad oggi. Le moto resteranno la mia passione più grande e mi sento felice e orgoglioso per tutte le persone che ho incontrato, anche rivali”.

Il decacampione del mondo ha poi rivelato che l’unico ad avere contezza di questo ritiro è stato il fratello Alex: si trattava quindi di una decisione ponderata da tempo, presa ufficialmente dopo il GP del Giappone dello scorso ottobre, “ma non serviva una motivazione precisa”. La ragione per cui ha comunque deciso di ufficializzare tutto oggi è perché prima voleva concentrarsi sulla conquista del titolo mondiale, e focalizzarsi su di esso.

Lo spoiler di Ezpeleta comunque aveva un fondo di verità: Marquez ha dovuto lottare con i problemi al braccio destro, operato quest’anno per sistemare una vite di un precedente intervento: “Ho sofferto molto con il braccio, ero ottimista a marzo quando ho firmato il rinnovo ma dopo l’operazione ho avuto sempre più dolore. È vero che lotto, ma ho avuto avuto paura e questo infortunio resta sempre lì”. Il pilota ha confessato quindi di aver anche pianto nel corso della stagione (“I risultati coprivano il dolore che provavo”), e di aver capito che era giunto il momento di lasciare (“Avevo promesso al mio corpo che questa sarebbe stata l’ultima volta”).

La paura era dettata “non dalla moto o dalla velocità”, ma appunto per quel braccio che continuava a tormentarlo. Motivo per cui si sarebbe comunque ritirato a fine stagione, titolo o meno. Quindi, ricapitolando: Marquez a inizio stagione confidava di poter proseguire ancora con Ducati, ma nel corso della stagione aveva capito che l’arto non gli consentiva di poter procedere nella carriera con la serenità necessaria. Non a caso negli ultimi GP aveva già confessato di affrontarli senza correre rischi inutili: “Ho sofferto più di quanto potessi immaginare, adesso sto bene ma ho riflettuto sulla cosa”, ha spiegato lo spagnolo, svelando inoltre che dopo la caduta in Indonesia è stato male “per 48 ore” e dopo quella di Le Mans “per 12”.

“Non riguarda la mia competitività, ma il rischio che stavo correndo: in questo momento le cose che potrei conquistare hanno un peso minore rispetto ciò che potrei perdere se mi infortunassi di nuovo. Il mio istinto mi ha detto che fermarmi era la cosa giusta da fare, e nel corso della mia carriera ho imparato a seguirlo sempre”, ha puntualizzato quindi l’iberico.

“Il futuro? La MotoGP resterà una parte importante della mia vita”

“Ho dato il 100%, sempre, ho conosciuto tanti amici nel paddock e sono stato fortunato ad aver vinto molto: quei successi resteranno sempre. Ma ho dato tutto il mio corpo alle moto, e adesso è giunto il tempo di fermarsi”, ha proseguito Marquez, che poi non ha potuto offrire dettagli sul suo futuro da ora in avanti: “Vedremo, ma comunque la MotoGP resterà una parte fondamentale della mia vita. E resterò vicino comunque a mio fratello Alex, che resta la persona più importante della mia vita”.

Su un possibile ritorno, anche in questo caso non ha potuto fornire una risposta precisa, ma ha anche specificato che “non correre più sarà senz’altro uno shock” e che necessiterà di tempo per impostare una nuova vita, continuando comunque a tenersi in forma.

Lo spagnolo ha voluto dedicare anche qualche parola di gratitudine a Ducati, con cui ha rilanciato la propria carriera e che era già prossima a chiudersi nel corso della difficile parentesi “tra il 2020 e il 2023” con Honda: “Con Gresini è iniziata una specie di seconda vita, più corta rispetto a quella precedente ma me la sono goduta“. Ma la casa di Borgo Panigale ha saputo della sua volontà di chiudere la carriera solo “ieri sera”, e non sono i soli ad aver avuto la notizia all’ultimo: “Mio padre l’ha saputo mercoledì sera e mia madre stamattina”. Insomma, Alex ha tenuto ben saldo il segreto anche in famiglia.

“Vorrei essere ricordato come un pilota che ha dato tutto”

Marquez ha poi fornito qualche retroscena sulla decisione di utilizzare dei cartelli per il primo annuncio (“Ci ho pensato con la mia ragazza, lei me li ha stampati questo mercoledì“) e su come vorrebbe essere ricordato: “Come un pilota che ha dato tutto ed è stato il più professionale possibile“.

“Avrei continuato altri due anni, ma il fisico mi ha chiesto di smettere“, ha quindi ribadito il campione del mondo. “Ora è giunto il momento di fermarsi, di riflettere e anche di annoiarsi un po’. Non avrei annunciato il ritiro a Valencia se non avessi vinto il titolo in Portogallo“, ha quindi concluso Marc Marquez.