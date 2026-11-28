Fermin Aldeguer è il candidato più in vista per sostituire Marc Marquez nel team ufficiale di Ducati, assieme a Bulega. Lo spagnolo non si tira indietro, ma Uccio Salucci del team VR46 ridimensiona le voci

Se qualcuno non ne avesse ancora avuto contezza, Marc Marquez ha deciso di chiudere la sua carriera nella MotoGP dopo il Gran Premio di Valencia attualmente in fase di svolgimento. Lo spagnolo ha spiazzato molti, a parte il ristrettissimo cerchio magico composto dall’amato fratello Alex, gettando il paddock in una sorta di frenesia su chi potrà raccogliere il suo testimone (problema che si pone anche la MotoGP, che saluta una figura vincente e, piaccia o meno, carismatica, e che dal prossimo anno dovrà fare affidamento più che mai alle nuove generazioni di piloti).

I potenziali candidati per subentrare a Marquez nel team ufficiale Ducati

Per il team ufficiale Ducati, che per inciso come ha spiegato lo stesso dieci volte campione del mondo ha saputo della sua volontà solo negli ultimi giorni, urge ora trovare un sostituto all’altezza, sebbene si siano cautelati da tempo con l’altra metà del box: l’ingaggio di Pedro Acosta (al posto del povero Francesco Bagnaia, che comunque avrà l’occasione di rilanciarsi finalmente in Aprilia) è stato un colpaccio, visto che parliamo di un pilota di prospettiva e di talento.

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Che possa essere lui il futuro Marc Marquez non è dato saperlo, e comunque lungi da noi alimentare paragoni schiaccianti e deleteri. Dicevamo comunque che serve un altro pilota titolare, e al momento la lista si restringe al campione regnante in Superbike Nicolò Bulega, avvantaggiato dal fatto di aver provato prima dei colleghi della MotoGP le nuove moto rispondenti al ciclo tecnico che si aprirà dal 2027 (oltre ad essere pratico delle gomme Pirelli che saranno fornite nel prossimo campionato), e Fermin Aldeguer.

Aldeguer resta vago, ma apre alla possibilità di sostituire Marquez

Quest’ultimo dal 2025 corre in MotoGP con la Ducati del team Gresini, conquistando nel suo primo anno nella classe regina anche una vittoria in Indonesia. Il murciano è il candidato principale al momento per fare coppia con il connazionale Acosta nel team ufficiale, e quindi l’attenzione dei media a Valencia è inevitabilmente concentrata su di lui.

Ad Aldeguer è stato infatti chiesto un parere sulla sua possibile promozione nel 2027, e lui ovviamente è rimasto vago per non dire “svicolo, tutto a mancina”: “Quello che so di certo è che ho un contratto che questo weekend ho l’obiettivo di fare bene. Il resto è un lavoro che dipende da altri”.

Dettosi poi sorpreso dal ritiro di Marquez (“Parliamo di tanto in tanto ma si capiva che questa stagione per lui era fisicamente difficile“), affermando che effettivamente non valeva la pena rischiare il prossimo anno con le nuove regolamentazioni tecniche, una nuova moto e nuove gomme visto anche il suo stato di forma (“Credo che in questo momento non sia più disposto ad affrontare questi rischi. Meglio ritirarsi da campioni del mondo”), lo spagnolo ha poi parlato delle opportunità che potrebbero aprirsi per lui.

“Marc se ne va e si apre per me una porta per continuare a crescere e poter entrare lì [ovvero nel team ufficiale Ducati, ndr]. Questo è un mondo egoista e devo pensare a me stesso, e se ho una possibilità di crescere con questo marchio, la gradirei“, ha proseguito Aldeguer, per poi concludere: “Lottare con Marc in questi due anni è stato un onore”.

Uccio Salucci: “Adesso è tardi, non posso scambiare i piloti come figurine”

Se il pilota di Murcia venisse veramente promosso, allora il suo posto nel team VR46 a cui sarebbe destinato potrebbe essere ceduto ad un collega di Moto2, e che secondo Sky Sport potrebbe essere Celestino Vietti (ma in pole ci sarebbero anche Manu González e Iván Ortolá come candidati). Quasi certamente il team di Valentino Rossi si priverà di uno dei piloti che formeranno la squadra dal 2027, visto che anche Bulega, come abbiamo visto, rientra tra i papabili per la formazione ufficiale Ducati.

Diciamo quasi perché il team director di VR46 Alessio “Uccio” Salucci ha per ora ridimensionato le voci di trasferimenti. Parlando con Sky Sport ha infatti spiegato che “ci sono dei contratti firmati e delle garanzie fornite ai partner” e che con i piloti “non si può fare switch come con le figure”.

Se da un lato “tutte le porte sono aperte” e nel caso “Vietti è uno dei primi candidati”, Salucci ha anche precisato che “prima di correre così veloce voglio un attimo capire, perché ho lavorato uno, due anni per avere questi piloti e vorrei tenermeli stretti”. E ancora: “A Pertamina [sponsor principale della squadra, ndr] non gliene frega più di tanto se Marquez smette: i team sono aziende, con conti da far quadrare e contratti firmati da rispettare”.

Per Uccio insomma adesso “è troppo tardi” per parlare di spostamenti da una squadra e l’altra: “Abbiamo le tute pronte per i test [i primi per la stagione 2027 che si svolgeranno a Valencia il primo dicembre, ndr], i numeri sulle moto e per noi è già tutto confermato. Qualora succedesse qualcosa, vorrei fare i test con i piloti nuovi. Abbiamo tutto pronto dopo quello che abbiamo organizzato negli ultimi dodici mesi”.