Classifica piloti MotoGP: Marc Marquez può vincere il Mondiale dopo il Gran Premio del Qatar di domenica a una sola condizione, dipende da lui ma anche da Martin

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il sorpasso di Di Giannantonio nel finale della Sprint di Lusal consegna a Marc Marquez il primo match point per il 10° mondiale, 8° in MotoGP. Con la vittoria di Marc e il 3° posto di Martin, il pilota spagnolo della Ducati avrà la possibilità nel Gran Premio del Qatar domenica di vincere il titolo ma solo a una condizione, vincere e sperare che uno stoico Martin non faccia punti.

Per quanto riguarda le pagelle, tanti dubbi sul contatto Marquez-Bezzecchi, encomiabile Jorge, sfortunatissimo Bagnaia (forza Pecco) e davvero maldestro, a dir poco, Aldeguer.

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Marquez campione del mondo domenica se: c’è solo un risultato

Sono a questo punto 49 i punti di vantaggio di Marquez su Martin. Per riuscire a vincere il Mondiale già domenica, alla fine del Gp del Qatar, Marc ha una sola possibilità: dovrà vincere la gara e sperare che Jorge Martin non faccia punti. Dopo Lusail ci saranno solamente due week end da disputare, Portimao e Valencia per un totale di 64 punti a disposizione. Di certo è che Bezzecchi con il 12-0 da Marquez è fuori dai giochi per il Mondiale.

Marc campione se vince la gara di Lusail (25 punti)

(25 punti) Martin fuori dalla zona punti (non deve chiudere la gara tra i primi 15)

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marc Marquez Ducati 411 2 Jorge Martin Aprilia 362 3 Marco Bezzecchi Aprilia 332 4 Pedro Acosta KTM 299 5 Ai Ogura Aprilia 281 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 274

Le pagelle della Sprint in Qatar: Aldeguer pericoloso, forza Bagnaia

Marc Marquez 10 : cagnaccio se ce n’è uno, anche troppo. Ma se non fosse così non sarebbe Marquez. Vuole vincere sempre e infatti la porta a casa a spalle larghe con tanto di episodio incriminato con Bezzecchi dove però la fa franca. Difficile giudicare ma alla fine, in un modo o nell’altro, con le buone o con le cattive, ha ragione lui. Il titolo è là, che sia in Qatar, Portimao o Valencia.

: cagnaccio se ce n’è uno, anche troppo. Ma se non fosse così non sarebbe Marquez. Vuole vincere sempre e infatti la porta a casa a spalle larghe con tanto di episodio incriminato con Bezzecchi dove però la fa franca. Difficile giudicare ma alla fine, in un modo o nell’altro, con le buone o con le cattive, ha ragione lui. Il titolo è là, che sia in Qatar, Portimao o Valencia. Bezzecchi 9 : meritava di vincere, sfortunato per l’incidente di Bagnaia che lo priva di una fuga portentosa nel giro di una sola tornata alla prima partenza. Attacca forte Marquez che però non è mai facile superare. Col senno di poi avrebbe potuto aspettare vista la superiorità. Ma con i se e con i ma… Dai Bez che ti puoi rifare in gara.

: meritava di vincere, sfortunato per l’incidente di Bagnaia che lo priva di una fuga portentosa nel giro di una sola tornata alla prima partenza. Attacca forte Marquez che però non è mai facile superare. Col senno di poi avrebbe potuto aspettare vista la superiorità. Ma con i se e con i ma… Dai Bez che ti puoi rifare in gara. Bagnaia 10 : per una volta che era lì davanti viene centrato da uno che arriva da dietro. Nel paradosso di questa stagione maledetta c’è pure questo. Forza Pecco!

: per una volta che era lì davanti viene centrato da uno che arriva da dietro. Nel paradosso di questa stagione maledetta c’è pure questo. Forza Pecco! Di Giannantonio 8 : una bella Sprint del Diggia che la mette sul podio e fa anche l’uomo Ducati, lui che tra un mese ducatista non lo sarà più, per superare Martin e dare a Marquez il match point già domenica. Applausi!

: una bella Sprint del Diggia che la mette sul podio e fa anche l’uomo Ducati, lui che tra un mese ducatista non lo sarà più, per superare Martin e dare a Marquez il match point già domenica. Applausi! Martin 10 : stoico Martinator per quello che ha fatto arrivando a lottare con Marquez per la vittoria prima di arrendersi un po’ alla fatica del corpo che gli ha chiesto il conto. Un podio che sa di vittoria.

: stoico Martinator per quello che ha fatto arrivando a lottare con Marquez per la vittoria prima di arrendersi un po’ alla fatica del corpo che gli ha chiesto il conto. Un podio che sa di vittoria. Aldeguer 0: ha chiesto scusa e ok ma l’attacco ad Acosta allungando la frenata all’infinito quasi andando dritto è stato un azzardo no sense che ha avuto conseguenze pesanti. Ripensarci prossima volta.

Rivivi la Sprint del Qatar