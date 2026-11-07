Il sorpasso di Di Giannantonio nel finale della Sprint di Lusal consegna a Marc Marquez il primo match point per il 10° mondiale, 8° in MotoGP. Con la vittoria di Marc e il 3° posto di Martin, il pilota spagnolo della Ducati avrà la possibilità nel Gran Premio del Qatar domenica di vincere il titolo ma solo a una condizione, vincere e sperare che uno stoico Martin non faccia punti.
Per quanto riguarda le pagelle, tanti dubbi sul contatto Marquez-Bezzecchi, encomiabile Jorge, sfortunatissimo Bagnaia (forza Pecco) e davvero maldestro, a dir poco, Aldeguer.
- Marquez campione del mondo domenica se: c'è solo un risultato
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Le pagelle della Sprint in Qatar: Aldeguer pericoloso, forza Bagnaia
Marquez campione del mondo domenica se: c’è solo un risultato
Sono a questo punto 49 i punti di vantaggio di Marquez su Martin. Per riuscire a vincere il Mondiale già domenica, alla fine del Gp del Qatar, Marc ha una sola possibilità: dovrà vincere la gara e sperare che Jorge Martin non faccia punti. Dopo Lusail ci saranno solamente due week end da disputare, Portimao e Valencia per un totale di 64 punti a disposizione. Di certo è che Bezzecchi con il 12-0 da Marquez è fuori dai giochi per il Mondiale.
- Marc campione se vince la gara di Lusail (25 punti)
- Martin fuori dalla zona punti (non deve chiudere la gara tra i primi 15)
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|411
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|362
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|332
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|299
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|281
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|274
La classifica piloti MotoGP completa
Le pagelle della Sprint in Qatar: Aldeguer pericoloso, forza Bagnaia
- Marc Marquez 10: cagnaccio se ce n’è uno, anche troppo. Ma se non fosse così non sarebbe Marquez. Vuole vincere sempre e infatti la porta a casa a spalle larghe con tanto di episodio incriminato con Bezzecchi dove però la fa franca. Difficile giudicare ma alla fine, in un modo o nell’altro, con le buone o con le cattive, ha ragione lui. Il titolo è là, che sia in Qatar, Portimao o Valencia.
- Bezzecchi 9: meritava di vincere, sfortunato per l’incidente di Bagnaia che lo priva di una fuga portentosa nel giro di una sola tornata alla prima partenza. Attacca forte Marquez che però non è mai facile superare. Col senno di poi avrebbe potuto aspettare vista la superiorità. Ma con i se e con i ma… Dai Bez che ti puoi rifare in gara.
- Bagnaia 10: per una volta che era lì davanti viene centrato da uno che arriva da dietro. Nel paradosso di questa stagione maledetta c’è pure questo. Forza Pecco!
- Di Giannantonio 8: una bella Sprint del Diggia che la mette sul podio e fa anche l’uomo Ducati, lui che tra un mese ducatista non lo sarà più, per superare Martin e dare a Marquez il match point già domenica. Applausi!
- Martin 10: stoico Martinator per quello che ha fatto arrivando a lottare con Marquez per la vittoria prima di arrendersi un po’ alla fatica del corpo che gli ha chiesto il conto. Un podio che sa di vittoria.
- Aldeguer 0: ha chiesto scusa e ok ma l’attacco ad Acosta allungando la frenata all’infinito quasi andando dritto è stato un azzardo no sense che ha avuto conseguenze pesanti. Ripensarci prossima volta.