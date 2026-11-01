Marc Marquez a un passo dalla vittoria del suo 10° Mondiale: match point in Qatar, la nuova classifica piloti MotoGP 2026 dopo la vittoria dello spagnolo della Ducati in Malesia, i dubbi sulle condizioni di Martin

Ci siamo quasi. Il 10° mondiale di Marc Marquez sembra oramai una pura formalità matematica. Con l’infortunio e l’assenza di Jorge Martin, il pilota della Ducati ha la strada spianata verso il titolo. Con la vittoria in Malesia, lo spagnolo si è guadagnato il primo match point iridato già in Qatar qualora, come sembra, si dovesse correre nonostante le reticenze legate al conflitto mondiale. A Lusail a Marquez però servirà prendere 30 punti in più di Martinator e 8 in più di Bezzecchi che ha deluso nella gara di Sepang.

Marquez campione del mondo MotoGP in Qatar se: i dubbi su Martin

Sono a questo punto 44 i punti di vantaggio di Marquez su Martin e 67 su Bezzecchi. Per riuscire a vincere il Mondiale nel prossimo weekend a Lusail, Marc dovrà conquistare 30 punti più di Martinator e 8 più del Bez. In Qatar, al netto del continuo braccio di ferro tra MotoGP e piloti sull’opportunità di correre nel bel mezzo del conflitto, ci saranno in palio 37 punti. Da considerare poi l’incognita sulle condizioni e sulla presenza stessa di Martin che dopo l’infortunio in Australia ha provato a correre a Sepang ma ha alzato bandiera bianca dopo pochi giri nelle seconde libere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marc Marquez Ducati 399 2 Jorge Martin Aprilia 355 3 Marco Bezzecchi Aprilia 332 4 Pedro Acosta KTM 295 5 Ai Ogura Aprilia 278

Le pagelle del Gp della Malesia: Marquez ingiocabile

Marc Marquez 10 e lode : niente da dire, niente da aggiungere, da grande predatore ha azzannato la preda, in questo caso la title shot in Qatar con assoluta supremazia. Si è accontentato del 2° posto nella Sprint e poi ha dominato la gara. Supercampione per distacco al di là dei guai di Martin. E ora passiamo alle cose formali, che sia Qatar o Portimao, la decima è già storia.

: niente da dire, niente da aggiungere, da grande predatore ha azzannato la preda, in questo caso la title shot in Qatar con assoluta supremazia. Si è accontentato del 2° posto nella Sprint e poi ha dominato la gara. Supercampione per distacco al di là dei guai di Martin. E ora passiamo alle cose formali, che sia Qatar o Portimao, la decima è già storia. Acosta 8 : bello solido in questo finale di stagione, sta facendo collezione di risultati da portare in dote al cospetto del campionissimo con cui dovrà confrontarsi nel box Ducati il prossimo anno. Non poteva esserci modo migliore di chiudere il capitolo con KTM e aprire quello con Borgo Panigale.

: bello solido in questo finale di stagione, sta facendo collezione di risultati da portare in dote al cospetto del campionissimo con cui dovrà confrontarsi nel box Ducati il prossimo anno. Non poteva esserci modo migliore di chiudere il capitolo con KTM e aprire quello con Borgo Panigale. Bezzecchi 5 : delude e tanto. Aveva, ed ha ancora sulla carta, la possibilità di tenere aperta corsa al mondiale ma non è in bolla, ci ha provato ma è crollato alla distanza, solo sesto da unico alfiere ufficiale Aprilia. Non bene.

: delude e tanto. Aveva, ed ha ancora sulla carta, la possibilità di tenere aperta corsa al mondiale ma non è in bolla, ci ha provato ma è crollato alla distanza, solo sesto da unico alfiere ufficiale Aprilia. Non bene. Bagnaia 3 : come i punti conquistati, pochini per un due volte campione. Che a domanda precisa sull’opportunità di aiutare Marquez a vincere il mondiale ha detto di “no”. Ecco del suo aiuto non ci sarà bisogno, anche perchè lì davanti Pecco oramai non ci sta più.

: come i punti conquistati, pochini per un due volte campione. Che a domanda precisa sull’opportunità di aiutare Marquez a vincere il mondiale ha detto di “no”. Ecco del suo aiuto non ci sarà bisogno, anche perchè lì davanti Pecco oramai non ci sta più. Di Giannantonio 5,5 : ottavo dietro la Honda di Marini, in una di quelle domeniche dove non performa al meglio. Alti e bassi per lui.

: ottavo dietro la Honda di Marini, in una di quelle domeniche dove non performa al meglio. Alti e bassi per lui. Alex Marquez 7 : ha provato a stare col fratellone per qualche curva, ha preso un bello spavento con un lungo in frenata e allora ha ripensato alla sua gara, inutile finire di nuovo in ghiaia, si prende un podio che male non fa.

: ha provato a stare col fratellone per qualche curva, ha preso un bello spavento con un lungo in frenata e allora ha ripensato alla sua gara, inutile finire di nuovo in ghiaia, si prende un podio che male non fa. Marini 7: torna a respirare aria pura nelle zone alte dell’ordine d’arrivo dopo la febbre di Phillip Island, iniezione di fiducia.

Rivivi il GP di Malesia