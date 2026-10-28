MotoGP, Marquez guida i piloti verso il no a correre in Qatar. Intanto arriva una frecciata indiretta a Valentino Rossi

Si continua a discutere sull'eventualità di disputare o meno la gara di Losail: almeno 15 piloti pronti a dire di no, capitanati da Marquez. Che intanto pensa a Sepang e che spiega di non voler usare i media contro

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Gli occhi sono rivolti a quel che succederà nel fine settimana a Sepang, ma la mente in MotoGP corre veloce anche a quel che dovrà accadere a inizio novembre in Qatar. Dove per ora il gran premio di Losail è confermato, al netto però delle criticità che potrebbero (dovrebbero) portare alla cancellazione della gara qatariota, complice la complessa situazione geopolitica che interessa tutta l’area mediorientale in questo ultimo scorcio di 2026. La stessa ragione che dovrebbe portare la Formula Uno a rinunciare ai GP di Qatar (il 29 novembre) e Abu Dhabi (6 dicembre), tanto da paventare l’ipotesi di una chiusura di stagione a Imola nel primo fine settimana dicembrino (con il rischio di temperature decisamente basse).

Rivola attende: “Fiducia in chi dovrà decidere”

L’ultimo a parlare delle prospettive legate al GP di Losail è stato Massimo Rivola, che per conto di Aprilia Racing ha ribadito la necessità di farsi promotore dei dubbi legati alla sicurezza, sebbene ogni decisione verrà presa rispettando quello che sarà il parere dell’organizzazione e di MotoGP Group. “La fiducia negli organizzatori da parte nostra è massima, e dopotutto ormai non si può essere sicuri di correre al 100% in nessuno dei Paesi che ci ospitano. Può sembrare strano, ma questa è la verità. Al momento non abbiamo ricevuto segnali che vanno in una direzione diversa da quella della conferma della gara, ma aspettiamo comunque gli sviluppi del caso”.

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Sviluppi che dovrebbero vedere la luce nel fine settimana a Sepang, quando i piloti cercheranno una sintesi che pure al momento appare ancora un po’ in alto mare. Perché la volontà dell’organizzazione locale è quella di correre, anche per mostrare al mondo che in Qatar si possono organizzare eventi in condizioni di sicurezza. Nonostante tutta l’area sia stata interessata da rinvii (il GP di Bahrain di Formula Uno, il Six Kings Slam di tennis, la Dakar spostata in Marocco), da Losail il diktat atteso è che si possa ricominciare a vivere in modo normale, anche di normale questo periodo storico nell’area ha ben poco. E il rischio è che i piloti (e di riflesso i team) possano diventare le “cavie” di un esperimento sociale ad alto rischio.

Marquez pensa prima a Sepang: “Gara da vincere”

Tra coloro che si sono già esposti pubblicamente per non correre in Qatar ci sono Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Quest’ultimo è chiaramente quello che ha il maggiore peso specifico quando si tratta di andare a “trattare” con gli organizzatori (ma non con TV e sponsor…), ma la sua influenza potrebbe non bastare per far recedere Liberty Media dal proposito di imbarcarsi verso Doha, con tutti i rischi del caso.

È una questione delicata, nessuno vuole rimetterci, ma sembrerebbe comunque che un blocco consistente di piloti (almeno una quindicina) sia propenso per rinunciare alla trasferta, qualora venisse confermata. Il fatto poi è che comunque la lotta per il titolo è ancora apertissima e questo rende necessario anche un equilibrio tra tutte le parti: chi è indietro (in questo momento Martin, staccato di 10 punti, seppur reduce dall’infortunio rimediato a Phillip Island) ha tutto l’interesse a correre più gare da qui a fine campionato.

Tanto che proprio Martin proverà a esserci già in Malesia nel fine settimana, dove però Marquez parte con i favori del pronostico. “Sepang è una pista totalmente diversa da Phillip Island, qui il clima rende tutto più impegnativo”, spiega MM93. “Arrivo all’appuntamento con una grande carica dopo la gara Sprint dell’Australia, ma so che servirà restare concentrati perché l’obiettivo è dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Storicamente qui Ducati è sempre andata forte e spero che sarà così anche stavolta”.

La frecciata al Dottore: “Non uso i media contro i rivali”

Il pilota spagnolo ha rilasciato un’intervista ad Autosport nella quale ha toccato un argomento che solitamente nelle battute conclusive della stagione torna spesso d’attualità: il “potere” che certi personaggi utilizzano per mettere i media “contro” i propri avversari. “Non userò mai il potere dei media che mi sono guadagnato in passato per metterlo contro un collega, per quanto rivale”, ha affermato Marquez. “Al più lo utilizzerei per un mio tornaconto personale, quindi per poter stare più calmo e tranquillo, ma mai contro qualcuno”.

Qualcuno c’ha visto una velata frecciata a Valentino Rossi, che spesso e volentieri venne accusato di “manipolare i media” a proprio piacimento per mandarli contro gli avversari. Insomma, anche a distanza di 5 anni dal ritiro del Dottore, il suo “alone” riecheggia sempre nel paddock (soprattutto su Marquez). Che ha anche aggiunto che a 40 anni si sentirà pronto a scendere dalla moto e ritirarsi dalle competizioni (quindi fra 7 anni…).