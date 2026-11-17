A Portimao già sabato dopo la Sprint, Marquez può conquistare il suo 10° titolo mondiale, la grafica celebrativa in stile agente 007 rivela una gaffe mentre i numeri inchiodano Bezzecchi a una amara verità

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Conta i giorni e i punti che lo separano dal titolo. Si avvicina il Gran Premio del Portogallo che potrebbe dare a Marc Marquez la “decima”, pronunciato rigorosamente in spagnolo (desima) che fa più cool. Proprio come il post degli account social della MotoGP che hanno cavalcato l’onda dell’annuncio del nuovo James Bond usando proprio l’immagine del pilota della Ducati dall’alto dei suoi 7 mondiali nella classe regina e che evocano l’agente 007 più famoso al mondo. E per la festa, probabile a Portimao, Marc avrà al suo fianco anche il fratellino Alex che torna per l’occasione in sella alla Desmosedici del team Gresini dopo l’ennesima operazione di questa stagione e il forfait in Qatar.

Sprint Portimao, Marquez campione del mondo sabato se

Il primo match point è andato ma per continuare a usare il gergo tennistico, Marquez non l’ha giocato sul proprio servizio. Nel Gp del Qatar di due settimane fa Marc aveva una sola possibilità, vincere la gara e sperare che Jorge Martin non facesse punti. Cose che non si sono verificate vista la vittoria di Bezzecchi e il piazzamento di Martinator.

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In Portogallo invece molto dipenderà dallo spagnolo della Ducati. Marquez ha 60 punti di vantaggio su Martin. Sono 74, invece, quelli che lo separano dal Bez con solo due week end di gara da disputare, Portimao e Valencia che metteranno in palio, tra GP e Sprint un totale di 74 punti. Alla fine della Sprint di Portimao ci saranno 62 punti a disposizione quindi Marc deve guadagnare 2 punti su Martin senza perderne 12 da Bezzecchi. In caso contrario, il tutto sarà rinviato nella gara lunga: Marquez per festeggiare dovrà chiudere con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi.

Combinazioni Marquez campione a Portimao già sabato se:

Marc vince la Sprint con qualsiasi risultato di Martin

con qualsiasi risultato di Martin Marquez 2°, Martin 3°

Marquez 3°, Martin 5°

Marquez 4°, Martin 6°

Marquez 5°, Martin 7°

Marquez 6°, Martin 8°

Marquez 7°, Martin 9°

Marquez 8°, Martin fuori dai punti.

E Marc diventa James Bond agente 007, la gaffe MotoGP

Marquez è stato protagonista nelle scorse ore anche di uno dei trend social spinti dall’annuncio ufficiale del nuovo James Bond, l’attore Robert Pattinson che raccoglie il testimone di Daniel Craig. L’account social della MotoGP ha voluto cavalcare l’onda pubblicando un’immagine di Marc in smoking con la dicitura “007 campionati”.

Una scritta che ha fatto andare su tutte le furie molti appassionati del Motomondiale. Da tempo infatti c’è un braccio di ferro con i tifosi. Dal suo arrivo Liberty Media ha cominciato a considerare titoli mondiali solo quelli della MotoGP, riducendo a titoli minori quelli in Moto2 e Moto3. Ecco perchè i mondiali di Marquez, quelli veri secondo la MotoGP, diventano 7 e non 9. Alla fine però, dopo tante proteste nei commenti ad avere la meglio sono stati gli appassionati. La MotoGP ha corretto il tiro e soprattutto la grafica scrivendo “007 campionati MotoGP”.

Le Sprint arma letale di Marquez: la statistica che inchioda Bezzecchi

La forza dei numeri, la forza al sabato di Marc. Che ha costruito la maggior parte del suo vantaggio in classifica proprio nelle Sprint. È quasi incredibile che siano state le gare che mettono in palio pochi punti a dare la spinta allo spagnolo verso il 10 titolo mondiale. Marc ha conquistato 45 punti in più di Martin nelle Sprint e 84 in più di Bezzecchi.

Incredibile anche il dato secondo cui se si escludessero i risultati del sabato, il Bez sarebbe in testa al Mondiale visto che nelle gare di domenica ha ottenuto 10 punti in più di Marquez, e 25 in più del suo compagno di squadra in Aprilia. A due gare dalla fine, Marc Marquez ha già conquistato 10 vittorie (Brasile, Jerez, Ungheria, Germania, Aragona, San Marino, Giappone, Indonesia, Australia e Qatar) nelle gare che assegnano meno punti. Gli altri due contendenti al titolo sono molto indietro. Jorge Martín ha vinto quattro gare, mentre Marco Bezzecchi non ha ancora ottenuto una sola vittoria.