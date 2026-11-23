Il giorno dopo la vittoria del titolo MotoGP, Marc Marquez ha risposto a chi gli chiedeva di un eventuale messaggio di congratulazioni di Valentino Rossi mentre Agostini chiede una tregua tra i due

Giacomo Agostini che esce quasi dal nulla e consegna nelle mani di Marc Marquez il casco d’oro. Un’immagine forte, un passaggio di consegne tra GOAT del motociclismo. E’ stato il punto più alto della celebrazione del 10° titolo mondiale dello spagnolo a Portimao. Un Mondiale di forza e di sofferenza a differenza degli altri, di quello dello scorso anno e di quelli con Honda.

Vedere Marquez e Agostini insieme sullo stesso palco ha richiamato irrimediabilmente l’assenza di Valentino Rossi che coi suoi 9 titoli, 7 nella classe regina, avrebbe formato un terzetto perfetto. Ma si sa, Sepang 2015 è ancora più nei pensieri del Dottore che in quelli di Marc che però non ha lesinato una frecciata avvelenata in direzione Tavullia, pure senza nominarlo. E chissà se l’ennesimo appello alla pace del grande Ago servirà a sotterrare l’ascia di guerra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marquez sempre più nella storia, meglio di Rossi

Campione del mondo per la decima volta, per l’ottava volta in MotoGP, il miglior pilota nella storia del Motomondiale (per alcuni): Marc Marquez. Le urla, il pianto liberatorio, la festa: tutta l’emozione e la tensione che lo spagnolo aveva represso è sfociata in una grande celebrazione, perché in pochissimi davano a Marc una possibilità di vittoria del titolo quando a maggio dopo la caduta nella Sprint di Le Mans si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per rimuovere due viti che gli stavano lacerando la spalla destra, per poi saltare il Gran Premio di Catalogna e riapparire al Mugello, dove i 102 punti dal leader di allora, Marco Bezzecchi sembravano un’asperità invalicabile.

Più forte di tutto e di tutti, senza se e senza ma. Non aveva la moto migliore, non era al 100% della condizione fisica eppure si è preso questo mondiale che forse è il più bello di tutti perchè non nasce dal solo talento, dalla supremazia tecnica ma nasce dalla sofferenza di un uomo, un’atleta, un pilota che ha saputo tirare fuori il meglio da ogni situazione superando gli infortuni e le operazioni, nel passato, remoto e recente, come dopo Mandalika 2025 e Le Mans 2026 tornando sempre più forte a dispetto del fisico.

È lì che è iniziata la rimonta della storia, il capolavoro di Marquez, unico faro del team Ducati, arrivando a colpi di doppiette e di piazzamenti mirati e calcolati addirittura a vincere con una gara d’anticipo in quella Portimao che lo ha visto sfilare con la bandiera spagnola per raggiungere il parco chiuso e mostrare il numero dieci con le mani a tutto il mondo, affinché nessuno dimentichi che non si tratta solo di 8 titoli in MotoGP, ma di 10 titoli in totale. Uno più di Rossi.

Agostini celebra Marquez, manca Rossi

L’immagine è stata la più forte, evocativa ed emblematica della celebrazione di Marquez per il 10° titolo mondiale. Da una porta sul podio della premiazione la figura di Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo, che esce a salutare il nuovo rinnovato campione. Eccoli lì, insieme, sullo stesso palco, 15 campionati Ago, 10 Marc.

Ci poteva stare Rossi ma invece niente. Tutto per Valentino è rimasto fermo al 2015, a Sepang, a quella caduta e alla conseguenza penalizzazione di Valencia. Lo ha ripetuto in ogni dove, lo ha anche recentemente definito trauma da cui non riesce a riprendersi. Lo ha scritto nel libro, lo va ripetendo nelle varie ospitate in promo, radio, tv e teatri. Un chiodo fisso che è stato financo psicanalizzato dalla criminologa Bruzzone.

Marquez-Rossi: la frecciata e il silenzio

E per il Dottore che è rimasto a quell’episodio che gli sarebbe costato il 10° titolo è arrivata la secca risponda indiretta di Marquez che ieri nella conferenza stampa post vittoria del titolo, pur senza nominarlo direttamente, ha lanciato un messaggio che aveva sicuramente come destinatari i suoi detrattori: “Questo campionato non cambierà la mia vita futura ma è per i miei fan perchè quando loro parleranno al pranzo di Natale, bla, bla, bla, diranno sì, sì, ma 10!”

Poche ore dopo aver conquistato il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo in MotoGP, Marc Marquez ha parlato con la stampa e i tifosi in un evento a Madrid, e lì gli è stato chiesto tra le altre cose se gli fossero arrivate congratulazioni da parte di Valentino Rossi:

“No, non me lo aspetto. Mi aspetto qualcosa dalle persone che possono dare un contributo alla mia vita. Valentino ha dato molto; è stato una fonte d’ispirazione. Inoltre, non bisogna andare d’accordo con tutti. Con lui ho avuto più screzi, forse perché siamo entrambi Acquario… Ma bisogna essere realisti. Lo rispetto molto. Ritirarmi con 10 o 11 titoli non cambierà la mia vita, ma è vero che eguagliare il record di Agostini è stata una delle sensazioni più belle. Finché non arriverà qualcuno che ci eguagli o ci superi, cosa che spero accada.”

L’appello di Giacomo Agostini per la pace

Le parole più sagge, forse, le ha dette lui, la leggenda per eccellenza, Giacomo Agostini, 84 anni e una vitalità da vendere. Ago è stato ospite di un programma di una radio spagnola, “Tot Gira” per commentare il decimo titolo mondiale di Marc Márquez e ha auspicato che il dibattito su chi sia il migliore possa finalmente concludersi: “Ogni pilota ha il proprio pilota, il periodo di Mike Hailwood, di Sarinen, Agostini, di Valentino Rossi, ora è lui il migliore, Marc Marquez. Spero che in Italia finisca il dibattito su chi sia meglio tra Marquez o Rossi”