Pecco Bagnaia non correrà a Valencia, complice la frattura al piede destro rimediata in Qatar. La sua avventura in Ducati si chiude senza un ultimo giro di giostra

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non c’è lieto fine, non c’è il saluto (in pista) che avrebbe certamente meritato. Ma forse è giusto (e meglio) così, perché la storia tra Francesco Bagnaia e la Ducati si è chiusa nella sostanza da tempo, e vederlo correre a Valencia sarebbe stato solo una proforma. Invece sulla moto del piemontese correrà come già fatto a Portimao Iker Lecuona, chiamato in causa dall’infortunio al piede rimediato in Qatar da Pecco nel contatto con Fermin Aldeguer. Un finale amaro, come del resto lo sono stati questi ultimi due anni trascorsi in sella alle rosse di Borgo Panigale.

Un binomio che ha fatto la storia delle Rosse

Bagnaia saluta Ducati con un score fatto di 146 gran premi disputati e 31 vittorie (più 14 nelle Sprint), anche se poi nella storia restano soprattutto i due titoli mondiali conquistati nel 2022 e nel 2023. Annate magiche arrivate al culmine di una scalata partita da lontano, con il passaggio dal Team Pramac alla Ducati ufficiale del 2021 a segnare un vero e proprio spartiacque: il titolo del 2022 fu il primo conquistato dalla moto emiliana, 15 anni dopo l’ultimo centrato da Casey Stoner. E 50 anni dopo Giacomo Agostini sulla MV Agusta, un pilota italiano tornava a vincere un mondiale su una moto italiana.

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Un binomio perfetto, capace di ripetersi in grande stile anche nell’annata successiva, prima di cominciare a intravedere le prime crepe di un rapporto che è andato logorandosi tanto rapidamente. Perché il titolo “ceduto” a Martin nel 2024, nonostante 11 vittorie stagionali e 31 punti in più in classifica rispetto alla stagione precedente, hanno rappresentato un unicum nella storia dal quale Pecco non è più riuscito a tornare indietro. Anche perché poi s’è ritrovato Marc Marquez come compagno di garage, e negli ultimi due anni non c’è stata proprio storia, con lo spagnolo che s’è preso tutto il regno di Bagnaia.

Il proposito infranto, il primo test con Aprilia saltato

Appena un paio di giorni fa, consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato per riuscire a essere della partita a Valencia, proprio il pilota piemontese aveva rivolto un messaggio alla “sua” moto, augurandosi di riuscire a disputare l’ultimo gran premio in sella alla Ducati. “Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno, ti ho dedicato tutti i miei sogni, regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te”, aveva scritto sui suoi social.

Ma il proposito s’è rivelato vano: la frattura al piede destro impedirà a Pecco di completare la stagione, e di conseguenza lo obbligherà a saltare anche i primi test 2027, dove avrebbe dovuto esordire sull’Aprilia. Sarà comunque presente nel box a Valencia, pronto a vivere accanto ai meccanici l’ultimo appuntamento della stagione, per salutare anche quella famiglia vestita di rosso che gli ha regalato le gioie più grandi della carriera, unite anche a qualche delusione recente piuttosto cocente. Il prossimo anno Bagnaia farà coppia in Aprilia con Bezzecchi, desideroso di ricominciare a scrivere nuovi (e vincenti) capitoli.