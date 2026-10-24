Potrebbe essere stata la svolta del Mondiale MotoGP. Non tanto per la vittoria di Marquez nella Sprint di Phillip Island quanto per la caduta, rovinosa di un Jorge Martin uscito in barella e portato al centro medico con tanta paura per Aprilia e non solo. Marc fa bottino pieno, un 12-0 che rischia di essere una mazzata, fisica e morale, per Martinator che ora insegue a 10 lunghezza dal connazionale della Ducati. Bezzecchi sempre più fuori dai giochi dopo una disastrosa partenza e una tardiva rimonta mentre continua il calvario di Pecco Bagnaia.
- Le pagelle della Sprint di Phillip Island
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
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Le pagelle della Sprint di Phillip Island
- Marc Marquez 10: fa una pole mostruosa, poi tiene botta a Martin che pare avere un’Aprilia superiore ma Marc risponde colpo su colpo, controsorpasso dopo ogni sorpasso e chissà, forse irretisce Martinator costringendolo all’errore. Implacabile!
- Martin 5: si fa prendere dalla foga, dalla voglia di battere il rivale nel corpo a corpo e col corpo, a terra, ci finisce lui e pure male. Forza Jorge, non fare scherzi!
- Bezzecchi 6: una qualifica così e così, una partenza disastrosa e una rimonta rabbiosa. Il tutto però dentro un Mondiale che oramai è scappato via, salvo colpi di scena a suo favore.
- Bagnaia 2: alza bandiera bianca, non ne può più e si vede. L’impossibilità di guidare una Ducati che oggi fa tripletta con tre scuderie diverse, sembra partire più dalla sua testa che da problemi tecnici che lamenta oramai da due anni mentre altri vincono, fanno podio e arrivano al traguardo.
- Di Giannantonio 7,5: Questo è il Diggia che ci piace, che sgomita, che esce alla distanza, che si piazza, che tiene il passo.
- Alex Marquez 8: in bolla come gli è successo di rado quest’anno, resta aggrappato a Marc e Jorge che se le danno di santa ragione e quando Martin si autoelimina si mette a proteggere le spalle del fratellone, come da copione. Scudiero!
- Acosta 6: illude all’inizio quando si affaccia alle spalle dei primi ingarellati, poi cede nel finale e si “accontenta” del 5° posto.
- Zarco 7: dopo una grande qualifica sul bagnato, suo elemento naturale, se la gioca alla stragrande finchè il mezzo lo accompagna. Davvero peccato.
Rivivi la Sprint del GP di Australia
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|365
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|355
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|315
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|263
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|263
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|252