Le pagelle della Sprint di Portimao con la vittoria di Bezzecchi, la caduta di Marquez che gli costa il titolo almeno fino a domenica e il sempre stoico Martin

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Eravam qui a scrivere l’ennesimo elogio di Marquez campione del mondo per l’ottava volta in MotoGP ed invece ci siam distratti un attimo, si è distratto pure lui evidentemente ed ecco Marc in ghiaia perso in due gocce d’acqua e senza titolo costretto ad aspettare 24 ore per fare festa. Di mezzo un sempre stoico Martin che si piazza e tiene aperto il titolo. Il tutto ma anche di più nelle nostre pagelle e pagellacce dove ci piace dare un po’ i numeri.

Le pagelle della Sprint di Portimao

Marc Marquez 4 : la bastonata per una volta ci sta, non sa nemmeno lui come è caduto, gli dei del motociclismo hanno deciso che non sarebbe stato il sabato il giorno giusto per vincere il suo 8° titolo della MotoGP e la cosa va accettata. Non sarà oggi, sarà domani . La scocciatura è solo questa, riporre tutti gli scatoloni con i frizzi e i lazzi per fare festa, roba che il team stava tirando fuori quando la caduta di Marc gli ha ricacciato l’urlo in gola e gli scatoloni nel ripostiglio.

: la bastonata per una volta ci sta, non sa nemmeno lui come è caduto, gli dei del motociclismo hanno deciso che non sarebbe stato il sabato il giorno giusto per vincere il suo 8° titolo della MotoGP e la cosa va accettata. . La scocciatura è solo questa, riporre tutti gli scatoloni con i frizzi e i lazzi per fare festa, roba che il team stava tirando fuori quando la caduta di Marc gli ha ricacciato l’urlo in gola e gli scatoloni nel ripostiglio. Bezzecchi 10 : verrebbe da tirargli un piccolo scapaccione, bonario ovviamente, per quella che sembra una grossa chance buttata. quest’estate, tra cadute e punti gettati alle ortiche. Dimostra, come in Qatar, di essere il più veloce, il resto sono solo rimpianti per un titolo che dai 102 punti di vantaggio del Mugello si poteva e forse si doveva vincere.

: verrebbe da tirargli un piccolo scapaccione, bonario ovviamente, per quella che sembra una grossa chance buttata. quest’estate, tra cadute e punti gettati alle ortiche. Dimostra, come in Qatar, di essere il più veloce, il resto sono solo rimpianti per un titolo che dai 102 punti di vantaggio del Mugello si poteva e forse si doveva vincere. Martin 7: si è battuto come un leone anche se on maggiori difficoltà eppure ad un certo punto ha attaccato per arrivare 4°, poi si è arreso al suo corpo e al destino che invece gli ha lasciato ancora una porticina aperta per il titolo. Vale la pena giocarsela fino alla fine.

Raul Fernandez 8 : ritrova la condizione, la velocità e il podio dopo qualche passaggio a vuoto causa problemi fisici dopo la caduta nella Sprint di Mandalika. Resta sempre uno dal grande manico.

: ritrova la condizione, la velocità e il podio dopo qualche passaggio a vuoto causa problemi fisici dopo la caduta nella Sprint di Mandalika. Resta sempre uno dal grande manico. Lecuona 6,5 : raddrizza un week end che sembrava essere cominciato malissimo con quella moto di Bagnaia che pareva maledetta, alla fine arraffa un punto. Meglio di niente.

: raddrizza un week end che sembrava essere cominciato malissimo con quella moto di Bagnaia che pareva maledetta, alla fine arraffa un punto. Meglio di niente. Di Giannantonio 6 : ha fatto fuoco e fiamme all’inizio provando a infastidire Marc Marquez, poi è tornato nei ranghi senza riuscire a stare davanti. Senza infamia e senza lode come ogni tanto gli capita.

: ha fatto fuoco e fiamme all’inizio provando a infastidire Marc Marquez, poi è tornato nei ranghi senza riuscire a stare davanti. Senza infamia e senza lode come ogni tanto gli capita. Alex Marquez 7,5: in una stagione di alti e bassi, di gioie e di dolori, va sul podio grazie alla caduta del fratello. Vabbè dai domani sarà invitato in prima fila alla festa del fratellone.

Rivivi la Sprint di Portimao