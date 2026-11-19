Martinator non si arrende nonostante i 60 punti di ritardo e punta a chiudere al meglio la sua avventura in Aprilia. Marquez vuole festeggiare già in Portogallo

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Portimao nel weekend, Valencia tra due fine settimana. La MotoGP si prepara a vivere un finale di stagione che, a meno di clamorosi allineamenti astrali, non dovrebbe regalare sorprese. Dopo le ultime uscite, i problemi fisici di Jorge Martin e i due podi di Marc Marquez, primo a Sepang e secondo a Lusail, hanno infatti allargato a 60 il divario tra il ducatista e l’alfiere dell’Aprilia indirizzando di fatto verso il box rosso il mondiale, costringendo Martin a una missione impossibile e portando Marquez ad azzerare gli errori.

Marquez a un passo dal mondiale

Sessanta punti di vantaggio sono una distanza che a Portimao consentirebbe a Marquez di chiudere i conti fin dalla Sprint. Sono sufficienti due punti in più di Jorge (o 14 tra sabato e domenica) per cucirsi addosso definitivamente il decimo titolo mondiale in carriera. Per rimandare la festa, dall’altra parte della barricata, il numero 89 di Noale può solo sperare di fare 24 punti in più del connazionale nell’intero weekend.

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Martin promette battaglia

Semplice? Assolutamente no. Martin ci proverà? Assolutamente sì. Martinator, però, sa bene quello che lo aspetta e nel media day fotografa in modo consapevole il quadro. Anche se non manca di rivolgere un avvertimento all’attuale leader del mondiale: “Voglio vincere”.

Insomma, non è ancora finita e Martin promette battaglia, con la speranza di stare meglio fisicamente e poter mettere tutto se stesso in pista “mi sento meglio rispetto al Qatar. Queste due settimane di riposo mi hanno fatto bene, mi sento pronto”, ammette. La posta in palio però è alta e, per Martinator, non è solo una questione di orgoglio. La volontà, infatti, è quella di chiudere al meglio la storia con Aprila prima di dirsi addio e di approdare in Yamaha.

Per la stagione e per l’Aprilia

“Voglio chiudere la stagione e la mia avventura in Aprilia nel migliore dei modi, anche se so che non tutto dipende da me. Io posso solo provare a vincere e portare a casa più punti possibili. Sarà sicuramente molto difficile”. Le certezze di Martin comprendono però anche la quasi impossibilità di fare il miracolo: “L’infortunio è arrivato in un momento non fortunato, ma anche Marc e Bezzecchi sono stati fermi. Recuperare 24 punti sarà impossibile. Però, posso e voglio vincere. Qui l’ho già fatto. Vedremo che cosa accadrà”.

“Ovviamente – prosegue Martin in merito all’infortunio – è un peccato, ma se ripenso che a inizio anno non riuscivo nemmeno a indossare la tuta mai avrei pensato, a due gare dalla fine, di essere ancora in lotta per il titolo. Essere qui è già una vittoria. Quando competi con Marc impari sempre qualcosa. Sono orgoglioso di contendergli ancora il mondiale”.

I fantasmi di Marc

Da parte sua, Marquez ammette di voler mettere la parola fine alla contesa al più presto: “Questo è il primo vero match point e spero di chiudere già qui i giochi, altrimenti poi ci sarà Valencia. Devo rimanere calmo. L’obiettivo è partire fin dalle libere con la solidità mentale di sempre. Servirà essere concentrati e avere pazienza. Non è il momento di prendersi rischi. Da fuori sembra tutto scontato, ma può succedere di tutto. Pogacar doveva vincere la Vuelta, ma si è rotto la clavicola e si è ritirato. A Madrid avevo paura anche di cadere in bici. Ogni cosa deve essere perfetta”, conclude il campione della Ducati.