Un Marquez vola nelle pre qualifiche del GP di Portogallo ma non è Marc, sesto, bensì Alex davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi, Martin 10° e salvo per un pelo, alla deriva il sostituto di Bagnaia sulla Ducati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

L’ha tirata dentro solo nel finale Jorge Martin che ha visto da vicino l’eliminazione nelle pre qualifiche del Gran Premio di Portogallo. Martinator ha chiuso 10°, lontano per ora da Marc Marquez sempre più in odore di mondiale, sesto e in sicurezza pure lui staccato dalla testa dove si conferma veloce il fratello Alex stavolta davanti all’altra Ducati clienti di Di Giannantonio e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Da sottolineare le difficoltà di Iker Lecuona che corre a Portimao al posto di Bagnaia, 22° e penultimo.

Gp Portogallo, pre qualifiche: bis di Alex Marquez

Terzo al mattino nelle prove libere, primo nel pomeriggio. Per ora l’operazione alla spalla non si fa sentire: Alex Marquez stacca il miglior tempo nelle pre qualifiche del Gran Premio di Portogallo in 1:37.350, a un passo dal record della pista del fratello Marc (2023). A Portimao, il pilota spagnolo del Team Gresini, appunto al rientro dopo aver saltato il Qatar, ha preceduto nell’ordine, la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, futuro papà, e la prima Aprilia, quella ufficiale di Marco Bezzecchi che aveva griffato le libere.

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Ai piedi del podio virtuale dei tempi la KTM di Pedro Acosta, il sempre velocissimo Johan Zarco con la Honda. Sesto, chissà quanto al gancio o in controllo dall’alto del grande vantaggio nel mondiale, Marc Marquez. A chiudere la top ten che passa direttamente in Q2 nella qualifiche del sabato: Binder a sorpresa con la KTM, Aldeguer con l’altra Ducati Gresini, Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse e Jorge Martin che con le unghie e con i denti è riuscito a strappare l’ultimo pass a disposizione nonostante tanti problemi, molti di più rispetto al Qatar. Primo degli esclusi Ogura, in Q1 insieme con Bastianini.

Che fatica Lecuona: il sostituto di Bagnaia cade due volte, eliminato

Riportare il numero 27 del grande Casey Stoner sulla carena di una Ducati non gli è servito. Solo 16° nella prima sessione di prove Iker Lecuona è sprofondato nelle pre qualifiche. Ha chiuso ultimo, alle spalle anche del collaudatore Augusto Fernandez e con la moto che sulla carta dovrebbe essere la gemella di quella usata da Marc Marquez che sta per vincere il mondiale.

Chissà cosa avrà pensato Bagnaia dal divano di casa nel vedere lo spagnolo, vice campione del mondo della Superbike dietro Bulega, faticare da matti nel tenere la moto in pista e per questo caduto ben due volte, la prima alla curva 3 all’iniio della sessione, e poi ancora alla curva 4. E dire che Lecuona non prendeva in mano una MotoGP quest’anno, dove ha già in diverse occasioni sostituito entrambi i piloti Gresini, sia Aldeguer e Alex Marquez nei loro rispettivi infortuni in stagione, e con buoni risultati andando quasi sempre a punti. Vuoi vedere che Pecco tutti i torni non li aveva?

Vinales alza bandiera bianca: Pol Espargaro al suo posto

Niente da fare per Maverick Vinales. Lo spagnolo della KTM, 19° nelle FP1 della mattina, e non in grande forma fisica dopo il rientro post infortunio, ha deciso di dare forfait per il resto del week end portoghese. Vinales è stato così rimpiazzato sulla sua moto del team Tech3 da Pol Espargaro, collaudatore della casa austriaca.