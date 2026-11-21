Giornata da incorniciare per Aprilia, vincitrice del titolo nei team e con Marco Bezzecchi che si è sbloccato nella Sprint. Il commento del pilota e dello sconfitto di oggi, Marc Marquez

È stata una giornatona per Aprilia questo sabato in quel di Portimao: prima Marco Bezzecchi conquista la pole con il nuovo record della pista portoghese, poi vince la Sprint tenendo ancora viva, almeno dal punto di vista aritmetico, la sua corsa al titolo (considerata la contestuale caduta di Marc Marquez) e, come se non bastasse, la casa di Nole si è laureata campionessa del mondo tra i team.

Aprilia può ancora giocarsi il titolo Costruttori 2026

Un bel po’ di soddisfazioni per Aprilia, che ha ancora due fronti nella MotoGP 2026 aperti a due gare dalla fine: quello nella classifica Piloti, anche se Marquez ha solo rinviato il match point e conserva comunque un margine di 55 punti sul diretto inseguitore Jorge Martin e 62 su Bezzecchi, quindi è fortissimamente probabile che domani possa laurearsi campione del mondo per la decima volta in carriera; ma soprattutto quello nella classifica Costruttori, dove Ducati è in testa con soltanto tre punti di vantaggio su Aprilia.

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Bezzecchi: “Ci voleva. Ma restano delle cose da sistemare”

Intanto però dopo un’intera stagione in cui ci aveva provato, salendo al massimo sul podio, Bezzecchi alla fine ha conquistato la sua prima vittoria stagionale in una Sprint Race. È un peccato che in questo 2026 ci sia stato un momento di buio per il pilota riminese, con quattro gare andate a vuoto tra intemperanze e infortuni. Ma le corse veloci del sabato, territorio di caccia di Marquez, lo hanno azzoppato ulteriormente, e hanno contribuito al gap difficilmente colmabile con lo spagnolo (anzi, gli spagnoli visto che davanti a lui in classifica c’è il compagno di squadra Martin) in questo finale di stagione.

È anche un po’ la sindrome di Cobolli: arrivi in alto nello sport ma senti le vertigini perché non hai ancora la mentalità da top player. Ma oggi Bezzecchi non ha sbagliato nulla, a partire da una qualifica in cui ha sverniciato rivali e vecchi record per chiudere con una Sprint da dominatore.

“Ci voleva, ci siamo sempre andati vicini, magari con i podi, ma non sono mai stato sufficientemente veloce per la vittoria”, ha spiegato a Sky Sport il pilota Aprilia. “Le volte che avrei potuto vincere ho sempre commesso degli errori. Ma adesso è una sorta di liberazione. Certo, restiamo concentrati per domani, ma comunque non nego che sono molto felice. Restano ancora tante cose che si possono sistemare, in particolare con l’andare dei giri visto che il calo della gomma influenza il comportamento della moto”, ha concluso Bezzecchi.

Marquez: “Sto bene, domani ho un altro match point. Punto a finire la gara e basta”

Marc Marquez invece se l’è vista brutta, con una caduta quando mancavano due giri che poteva complicargli e non poco l’approssimarsi dell’ennesimo titolo. Tradito dalla pioggia, lo spagnolo comunque è integro, considerando il fatto che è pur sempre il frutto di infortuni e rattoppamenti vari subiti in carriera. Il fatto di stare bene “mi consente di avere un altro match point domani per poter chiudere i giochi”, ha spiegato a Sky Sport.

La sua Sprint oggi è stata di “gestione”, cercando di “non rischiare” per poi spingere di più una volta cessata la pioggia. “Ma poi quando mancavano due giri la pioggia è ricominciata, e mi sono detto che non era quello il momento”, ha proseguito il pilota Ducati, illustrando la dinamica dell’incidente: “Arrivando in curva 7 mi sarei aspettato una pista più asciutta, ma sono scivolato con entrambe le ruote. Non sono stato attento, dovrò esserlo la prossima volta”, annunciando che quella di domani sarà una gara ancora più conservativa. “Voglio solo concluderla”, ha ammesso.

“Ho cercato oggi di dare il 100% come in tutte le altre gare, e ho visto che pure Bezzecchi andava molto forte e anche Fernandez. Però io non ero interessato ad attaccare“, ha proseguito Marquez. “Stavo gestendo il distacco con Alex che era dietro di me, ma poi è iniziata la pioggia: rispetto alle altre volte non mi ha aiutato”, ha poi concluso l’attuale leader di campionato.