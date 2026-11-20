Marc Marquez confessa di sentire la pressione alla vigilia del match point che potrebbe dargli il decimo titolo in carriera a Portimao. Bezzecchi riflette sulle sue scarse chance, Martin in sofferenza

Marc Marquez è vicinissimo al suo decimo titolo mondiale in carriera, l’ottavo se consideriamo la sola MotoGP. Ma, da consumato volpone quale è e grazie alla sua esperienza fatta di trionfi, cadute e rinascite, sa che può solo perderlo questo titolo 2026 e che non è il caso di assumersi rischi superiori ai vantaggi. D’altronde, lo spagnolo di Ducati non deve dimostrare più nulla a nessuno. Eppure anche lui sta avvertendo la pressione.

Marquez: “Mi sentivo rigido, sono umano anch’io”

Questa premessa spiega il venerdì sottotono di Marquez a Portimao, per il penultimo GP della stagione. Quella di oggi è stata una giornata “dove c’era più da perdere che da guadagnare”, ha spiegato l’iberico, che nelle pre-qualifiche si è posizionato sesto (quindi in Q2) a 2 decimi dal rinato fratello Alex.

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Il maggiore dei Marquez ha infatti affermato che oggi non si è sentito a suo agio sulla moto, “non sciolto” e con il corpo “pesante, rigido, più di altri GP”. “Sono umano – ha ammesso -, poi mi sono sciolto di più nel pomeriggio, e vediamo se domani sarò più fluido”.

Una sensazione che non deriva dai suoi infortuni pregressi, ma che ha una radice mentale. Evidentemente, persino un nove volte campione del mondo sente la pressione, sapendo che può scrivere la storia (e superare l’eterna nemesi Valentino Rossi nel computo dei titoli iridati). Marquez ha ricordato quando lo scorso anno vinse il suo primo titolo con Ducati e poi si infortunò, saltando gli ultimi quattro appuntamenti. E ha ammesso che è difficile affrontare queste ultime due gare “sapendo che puoi solo perdere”.

I “campanelli d’allarme” vissuti oggi

Lo spagnolo ha anche parlato di “campanelli d’allarme” vissuti oggi, come quando nelle FP1 è finito un po’ lungo e ha rischiato di cadere a causa “della vernice verde ancora umida”: un rischio che non dipendeva da lui, ma che lo ha irrigidito.

Domani dovrà “togliere un punto nella Sprint a Bezzecchi“ per eliminarlo dalla corsa al titolo, dove pure le speranze per il pilota Aprilia sono quasi nulle, “e 14 a Martin domenica” per togliere pure l’ultimo rivale per il trionfo iridato. “Sono numeri nelle mie mani, mi possono concentrare su questo e non sugli altri”.

Insomma, Marquez ha tutto per vincere, ma la testa “è iperattiva” e i pensieri potrebbero sovrastarlo, soprattutto su un circuito come quello lusitano dove non ha mai vinto (e anche questo non aiuta). Intanto domani punterà esplicitamente alla prima fila per evitare qualsiasi rischio, “anche se non ho la velocità ora come ora e potrei partire dalla seconda”.

Bezzecchi la prende con filosofia: “Avrei preferito sentirmi più pesante”

Mentre Marquez si tortura, Marco Bezzecchi la prende con filosofia: “Più che sentirmi leggero [ora che è praticamente fuori dalla lotta per il titolo, ndr] avrei preferito sentirmi più pesante”, ha spiegato il riminese scherzando. “Mi preoccupo di ciò che posso controllare, ovvero essere veloce, lavorare al meglio. Il resto non dipende da me”.

Il pilota Aprilia ha affermato di non sentirsi del tutto a suo agio “nel terzo e nel quarto settore”, commettendo qualche “errore di troppo per sopperire”. Riguardo al passo, “quello non è malissimo, ci abbiamo lavorato su abbastanza bene”.

Martin: “Mi fa male tutto, ma non cerco scuse”

Chiudiamo con Jorge Martin, oggi decimo nelle pre-qualifiche a 4 decimi dalla vetta. Una Q2 centrata solo nell’ultimo giro effettuato, e questo è dipeso da uno stato di forma che ancora non è ottimale per lo spagnolo, andato comunque a migliorarsi nella sessione pomeridiana. L’ex campione del mondo ha ammesso che gli “fa male tutto, le mani, la schiena”, mancano solo i capelli come ad Amelia Rosselli. “Però va bene così, anche questo fa parte del mio lavoro”.

Martin non cerca scuse di alcun tipo, “con quello che ho devo comunque rendere al massimo: se anche sono all’80%, devo rendere all’80%, anche se questa è una pista difficile e non puoi perdere la concentrazione da nessuna parte perché altrimenti è pericoloso”.

Il pilota Aprilia ha poi rivelato che gli mancano “quattro decimi” per la vittoria a Portimao, ma “è chiaro che trovare adesso le energie è più complicato, così come la motivazione”. Tuttavia Martin ha assicurato di aver “imparato dal passato”, ovvero che non c’è bisogno di “guidare oltre il limite”, come gli hanno insegnato le cadute.