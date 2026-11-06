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MotoGP Qatar 2026, Di Giannantonio comanda nelle pre-qualifiche. Sorprende Bagnaia, anche Acosta ma in negativo

Il resoconto delle pre-qualifiche del GP del Qatar: svetta Di Giannantonio davanti a Marquez e Bezzecchi dopo un'accesa e incerta lotta sino alla fine dove si è inserito pure Bagnaia, dritto in Q2 così come Martin

4 min di lettura

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

In Qatar, che nonostante tutto è stato confermato come ventesimo appuntamento della MotoGP 2026, Fabio Di Giannantonio mette in fila tutti gli altri nelle pre-qualifiche, conquistando con un tempo da record l’accesso diretto in Q2 assieme, tra gli altri, a Marc Marquez, Marco Bezzecchi e pure un Francesco Bagnaia che dopo diverso tempo ha regalato una prestazione solida, costante e senza imprevisti con la propria Ducati GP26, andando pure a lottare per il primato. Bene anche il rattoppato Jorge Martin, anch’egli in Q2, mentre finisce sotto la scure dell’eliminazione Pedro Acosta, solo quattordicesimo.

Bezzecchi parte subito forte nelle pre-qualifiche

Nei primi minuti delle Prove sul circuito di Lusail Bezzecchi, con la gomma media, firma una buona prestazione con il miglior tempo provvisorio, ovvero 1:51.836, unico a scendere in questo avvio sotto l’1:52. A seguire Marquez a 655 secondi, circa un decimo meglio rispetto a Di Giannantonio, mentre Bagnaia è quarto con 8 decimi di ritardo.

Bezzecchi prosegue poi migliorando il suo tempo, limando a 1:51.764. In casa Aprilia Ai Ogura, per il team Trackhouse, fa un balzo al secondo posto con 1:52.002, ma il riminese continua a mettere a segno tempi di un certo peso (anche su gomma soft) scendendo ulteriormente a 1:51.182.

Bezzecchi, Marquez e Di Giannantonio accendo l’ultima parte delle pre-qualifiche

Gli avversari però iniziano a scendere anch’essi sotto l’1:52. È il caso di Di Giannantonio, che con 1:51.104 scalza Bezzecchi, e di Raul Fernandez che con il suo 1:51.726 si porta al terzo posto dietro i due italiani.

Marquez intanto accusa un problema alquanto raro in MotoGP, ovvero il salto della catena, ed è costretto a riparare ai box. Sul finale, con i time attack in programma, lo stesso Marquez ribalta la sessione scendendo sotto l’1:51 (su gomma soft) e vola al comando con 1:50.925. Un dominio che però dura poco, visto che Bezzecchi si riporta nuovamente in testa con 1:50.694.

Sul finale l’exploit di Bagnaia, ma Di Giannantonio non molla

Di Giannantonio si insinua tra i due, salendo al secondo posto a 2 decimi dal connazionale su Aprilia. Ma la posizione del ducatista viene insidiata e scalzata da un Bagnaia in gran spolvero in queste Prove, capace di siglare un riscontro di 1:50.792. Di Giannantonio però non intende incassare, e si riprende il primo posto con 1:50.406.

Ci prova anche Marquez, che chiude però secondo a 142 millesimi dal pilota del team VR46. Bezzecchi conserva il terzo posto, davanti ad un Bagnaia che comunque si garantisce l’accesso in Q2 dopo aver convinto già nelle libere, e che non centrava da due Gran Premi a questa parte (l’ultima volta quest’anno a Mandalika). Qualificati anche Fernandez, Bastianini, Martin (che chiude settimo con un tempo di 1:51.041), Zarco, Ogura e Binder.

Sorpresa in negativo per Pedro Acosta, solo quattordicesimo a 1 secondo e 16 dalla vetta.

GP Qatar, classifica delle pre-qualifiche

Pos. Pilota Team Distacco Tempo
1
F. Di Giannantonio
 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 01:50.406
2
M. Marquez
 Ducati Lenovo Team +0.142 01:50.548
3
M. Bezzecchi
 Aprilia Racing +0.260 01:50.666
4
F. Bagnaia
 Ducati Lenovo Team +0.386 01:50.792
5
R. Fernandez
 SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.608 01:51.014
6
E. Bastianini
 Red Bull KTM Tech3 +0.618 01:51.024
7
J. Martin
 Aprilia Racing +0.635 01:51.041
8
J. Zarco
 Castrol Honda LCR +0.895 01:51.301
9
A. Ogura
 SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.912 01:51.318
10
B. Binder
 Red Bull KTM Factory Racing +1.003 01:51.409
11
F. Aldeguer
 BK8 Gresini Racing MotoGP +1.041 01:51.447
12
F. Morbidelli
 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +1.078 01:51.484
13
L. Marini
 Honda HRC Castrol +1.142 01:51.548
14
P. Acosta
 Red Bull KTM Factory Racing +1.169 01:51.575
15
M. Viñales
 Red Bull KTM Tech3 +1.247 01:51.653
16
I. Lecuona
 BK8 Gresini Racing MotoGP +1.324 01:51.730
17
D. Moreira
 Pro Honda LCR +1.786 01:52.192
18
J. Dixon
 Honda HRC Castrol +1.987 01:52.393

MotoGP Qatar 2026, Di Giannantonio comanda nelle pre-qualifiche. Sorprende Bagnaia, anche Acosta ma in negativo Tensione Qatar, siparietto Bezzecchi e Marquez: "Alla fine sei qui" ma la MotoGP emana un decalogo di sicurezza Getty

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