MotoGP Qatar 2026, Di Giannantonio comanda nelle pre-qualifiche. Sorprende Bagnaia, anche Acosta ma in negativo

Il resoconto delle pre-qualifiche del GP del Qatar: svetta Di Giannantonio davanti a Marquez e Bezzecchi dopo un'accesa e incerta lotta sino alla fine dove si è inserito pure Bagnaia, dritto in Q2 così come Martin