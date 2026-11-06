In Qatar, che nonostante tutto è stato confermato come ventesimo appuntamento della MotoGP 2026, Fabio Di Giannantonio mette in fila tutti gli altri nelle pre-qualifiche, conquistando con un tempo da record l’accesso diretto in Q2 assieme, tra gli altri, a Marc Marquez, Marco Bezzecchi e pure un Francesco Bagnaia che dopo diverso tempo ha regalato una prestazione solida, costante e senza imprevisti con la propria Ducati GP26, andando pure a lottare per il primato. Bene anche il rattoppato Jorge Martin, anch’egli in Q2, mentre finisce sotto la scure dell’eliminazione Pedro Acosta, solo quattordicesimo.
- Bezzecchi parte subito forte nelle pre-qualifiche
- Bezzecchi, Marquez e Di Giannantonio accendo l'ultima parte delle pre-qualifiche
- Sul finale l'exploit di Bagnaia, ma Di Giannantonio non molla
- GP Qatar, classifica delle pre-qualifiche
Bezzecchi parte subito forte nelle pre-qualifiche
Nei primi minuti delle Prove sul circuito di Lusail Bezzecchi, con la gomma media, firma una buona prestazione con il miglior tempo provvisorio, ovvero 1:51.836, unico a scendere in questo avvio sotto l’1:52. A seguire Marquez a 655 secondi, circa un decimo meglio rispetto a Di Giannantonio, mentre Bagnaia è quarto con 8 decimi di ritardo.
Bezzecchi prosegue poi migliorando il suo tempo, limando a 1:51.764. In casa Aprilia Ai Ogura, per il team Trackhouse, fa un balzo al secondo posto con 1:52.002, ma il riminese continua a mettere a segno tempi di un certo peso (anche su gomma soft) scendendo ulteriormente a 1:51.182.
Bezzecchi, Marquez e Di Giannantonio accendo l’ultima parte delle pre-qualifiche
Gli avversari però iniziano a scendere anch’essi sotto l’1:52. È il caso di Di Giannantonio, che con 1:51.104 scalza Bezzecchi, e di Raul Fernandez che con il suo 1:51.726 si porta al terzo posto dietro i due italiani.
Marquez intanto accusa un problema alquanto raro in MotoGP, ovvero il salto della catena, ed è costretto a riparare ai box. Sul finale, con i time attack in programma, lo stesso Marquez ribalta la sessione scendendo sotto l’1:51 (su gomma soft) e vola al comando con 1:50.925. Un dominio che però dura poco, visto che Bezzecchi si riporta nuovamente in testa con 1:50.694.
Sul finale l’exploit di Bagnaia, ma Di Giannantonio non molla
Di Giannantonio si insinua tra i due, salendo al secondo posto a 2 decimi dal connazionale su Aprilia. Ma la posizione del ducatista viene insidiata e scalzata da un Bagnaia in gran spolvero in queste Prove, capace di siglare un riscontro di 1:50.792. Di Giannantonio però non intende incassare, e si riprende il primo posto con 1:50.406.
Ci prova anche Marquez, che chiude però secondo a 142 millesimi dal pilota del team VR46. Bezzecchi conserva il terzo posto, davanti ad un Bagnaia che comunque si garantisce l’accesso in Q2 dopo aver convinto già nelle libere, e che non centrava da due Gran Premi a questa parte (l’ultima volta quest’anno a Mandalika). Qualificati anche Fernandez, Bastianini, Martin (che chiude settimo con un tempo di 1:51.041), Zarco, Ogura e Binder.
Sorpresa in negativo per Pedro Acosta, solo quattordicesimo a 1 secondo e 16 dalla vetta.
GP Qatar, classifica delle pre-qualifiche
|Pos.
|Pilota
|Team
|Distacco
|Tempo
|1
|
F. Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|01:50.406
|2
|
M. Marquez
|Ducati Lenovo Team
|+0.142
|01:50.548
|3
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0.260
|01:50.666
|4
|
F. Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|+0.386
|01:50.792
|5
|
R. Fernandez
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|+0.608
|01:51.014
|6
|
E. Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|+0.618
|01:51.024
|7
|
J. Martin
|Aprilia Racing
|+0.635
|01:51.041
|8
|
J. Zarco
|Castrol Honda LCR
|+0.895
|01:51.301
|9
|
A. Ogura
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|+0.912
|01:51.318
|10
|
B. Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|+1.003
|01:51.409
|11
|
F. Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+1.041
|01:51.447
|12
|
F. Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|+1.078
|01:51.484
|13
|
L. Marini
|Honda HRC Castrol
|+1.142
|01:51.548
|14
|
P. Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|+1.169
|01:51.575
|15
|
M. Viñales
|Red Bull KTM Tech3
|+1.247
|01:51.653
|16
|
I. Lecuona
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|+1.324
|01:51.730
|17
|
D. Moreira
|Pro Honda LCR
|+1.786
|01:52.192
|18
|
J. Dixon
|Honda HRC Castrol
|+1.987
|01:52.393