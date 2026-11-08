Prime parole per Bagnaia dopo il volo, lo spavento e l'infortunio al piede nella Sprint di Lusail, Pecco non si sbilancia sui tempi di recupero, a questo punto Ducati potrebbe far correre Bulega a Portimao in caso di forfait del torinese?

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci ha dormito su e di buon mattino, dall’ospedale di Doha dove si trova, Bagnaia ha rotto il silenzio dopo la brutta caduta nella Sprint del Qatar, dove è stato centrato dalla Ducati Gresini di Aldeguer ed essersi procurato una doppia frattura al piede.

Bagnaia parla dopo la brutta caduta: “Sto bene”

Pecco letteralmente disarcionato dalla sua Ducati dopo lo scontro con quella di Aldeguer, ha postato un messaggio distensivo sui social, anzi sottolineando come per la prima volta da un po’ di tempo a questa parte, le cose stessero andando bene, infatti era partito 5°, addirittura 2° dopo aver superato Diggia e Marquez al via.

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“Cosa posso dire? Tornerò subito ragazzi. È strano dirlo, ma per me il Qatar è stato uno dei migliori weekend della stagione. Purtroppo, a volte, non importa quanto ci si sforchi di cambiare le cose, semplicemente non vanno come si deve. E non c’è nulla che tu possa fare al riguardo. Mi dispiace davvero, ma voglio cogliere i punti positivi di questo weekend, perché abbiamo trascorso troppo tempo frustrati. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto bene”.

Come sta Bagnaia

Gli esami hanno evidenziato che Bagnaia ha riportato una frattura del quarto (scomposta) e del quinto dito del piede destro. Pecco non correrà il Gran Premio del Qatar, ed è stato trasferito all’ospedale di Doha in attesa di tornare in Italia sempre per essere operato.

Quando torna Pecco, chi sulla Ducati a Portimao?

A questo punto sarà importante capire se e quando Bagnaia tornerà a correre in questa stagione. Mancano due gare alla fine della stagione e alla fine dell’avventura di Pecco con la Ducati. Tra le ipotesi da non scartare potrebbe esserci la volontà del pilota di non correre rischi guardando al suo futuro con l’Aprilia in cui si gioca molto dopo due stagioni sottotono. Se così fosse Ducati dovrebbe ancora una volta attingere al suo reparto piloti: Lecuona ha corso tanto quest’anno, in Gresini, al posto sia di Aldeguer che di Alex Marquez proprio qui in Qatar. Se il fratello di Marquez tornasse per Portimao, la scelta più immediata sarebbe mettere Iker sulla Ducati di Bagnaia.

Altrimenti sarebbe suggestiva l’ipotesi di far correre le ultime due gare in calendario a Nicolò Bulega, campione del mondo Superbike e prossimo pilota ufficiale VR46 nel 2027, come già successo lo scorso anno al posto di Marquez proprio a Portimao e Valencia. Anche se finora Ducati ha sempre preservato Bulegas, preferendo appunto Lecuona.