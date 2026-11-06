"La cosa che non c'è più sulla mia Ducati? Volevo fare parlare di me. Non posso farlo per i risultati e ho scelto un'altra strada". Ha scelto la strada dell'ironia Francesco Bagnaia per tirarsi fuori dall'ennesima polemica contro la Ducati messa su da lui stesso in Malesia quando dopo un'altra gara scialba finita al 13° posto aveva parlato di un qualcosa che aveva usato a Motegi lo scorso anno quando vinse ma che ora non c'è più sulla sua Ducati.

Due erano state le frasi che aveva scatenato la polemica all’interno della Ducati con cui il rapporto di Pecco è sempre più logoro: “Ormai quella cosa che mi aveva permesso di tornare a guidare non esiste più” riferendosi a Motegi 2025, senza entrare nello specifico e poi quella frase che dice tutto: “Conto le gare che mi separano dalla fine della stagione”.

Una polemica che il team manager Davide Tardozzi a Sepang non aveva voluto raccogliere più di tanto mostrando stupore: “Non lo so, in tutta onestà non ho idea a cosa si riferisca. Abbiamo fatto di tutto, ma purtroppo non siamo ancora riusciti a trovare quello che gli serve”.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati, in occasione dell'EICMA di Milano ha risposto in parte al suo pilota (ancora per poco): "Continuo a pensare che a Pecco non manchi nulla, né talento né un buon rapporto con il team, e non siamo riusciti a trovare la chiave per uscire da questo pasticcio che si è un po' impantanato. Mi piace ricordare il Pecco del 2022 e del 2023, ma anche le 11 gare che ha vinto nel 2024. È un ragazzo a cui sono estremamente affezionato. A volte, però, le cose vanno così e ci si blocca. Spero che possiamo ottenere un buon risultato in Qatar, o a Portimão o a Valencia. Sarebbe sicuramente il modo migliore per concludere degnamente questa bellissima storia , che ha regalato a lui e a noi due titoli mondiali".

E Bagnaia da Lusail ha risposto al suo CEO: "È chiaro che quando le cose non vanno bene, è più difficile andare avanti in modo armonioso, ma ciò che abbiamo realizzato fa parte della storia e tale rimarrà per sempre, comunque finirà, nessuno potrà togliermi quanto ho fatto in questi anni".