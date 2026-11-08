Bezzecchi promuove la sua stagione: "Ci avrei messo la firma, peccato le Sprint". Marquez guarda già a Portimao

Marco Bezzecchi commenta la vittoria nel GP in Qatar e fa un bilancio della sua stagione, mentre Marc Marquez guarda già a Portimao dove potrà conquistare il suo decimo titolo mondiale

A 24 ore dal contatto che lo mandato gambe all’aria, Marco Bezzecchi ha fatto giustizia del suo imprevisto nella Sprint Race conquistando la gara domenicale del GP del Qatar. Certo, la stalla è chiusa e i buoi si sono dati alla fuga, nel senso che ormai è imminente il decimo titolo mondiale in carriera per Marc Marquez, secondo all’arrivo. Però il pilota Aprilia mantiene ancora una risicatissima, sebbene quasi nulla, speranza considerato il distacco di 74 punti dallo spagnolo. Ma più concretamente ha anche chiuso, si spera in maniera definitiva, ogni polemica regressa facendo parlare la pista.

Bezzecchi: “Ho fatto una gara in controllo”

Saggiamente Bezzecchi già ieri ha evitato comunque lo scontro dialettico con Marquez, anche perché non era proprio il caso. D’altronde, sul contatto in curva-1 avvenuto ieri si possono fare migliaia di discussioni e di interpretazioni come quelle che si trascinano stancamente da decenni sul fatto che Han Solo abbia sparato per primo o meno nel locale di Mos Eisley.

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Parlando con Sky Sport, il riminese ha spiegato di aver svolto una gara “in controllo”, gestendo la situazione dopo i primi di giri “di scrematura del gruppo”. Ma al di là del GP di oggi, siamo ormai a fine stagione ed è tempo di bilanci: Bezzecchi si è detto comunque soddisfatto di aver vissuto una prima parte di Mondiale a tutto, “visto che lo scorso anno nella prima metà ho faticato molto, e ci tenevo a cominciare subito forte”.

“È stata una stagione fantastica, peccato però le Sprint”

Poi ci si è messa la sfortuna, gli infortuni e pure le intemperanze a segargli le gambe, e quel volpone di Marquez (più che Jorge Martin) ne ha approfittato. Ma per Bezzecchi è stata comunque “una stagione fantastica” perché “abbiamo conquistato diversi podi, sono tornato a vincere in Indonesia e poi anche oggi. Certo, le Sprint sono state il mio anello debole [ed è anche lì, a parte quella parentesi infausta di metà stagione, che il pilota ha compromesso la sua corsa al titolo, ndr], però anche quello fa esperienza”.

Insomma, “avrei firmato per una stagione così”. Così come firmerebbe per “migliorare le Sprint, non eliminarle, perché gli altri le fanno bene e vorrei farle bene anch’io”. Bezzecchi ha argomentato: “Qualche buona Sprint l’ho fatta, visto che ho conquistato sette podi, ma ho fatto anche tanti piccoli errori, al di là di ieri che invece è stato un episodio un po’ sfigato. Ma abbiamo comunque fatto un bel lavoro”.

Marquez: “A Portimao ci saranno condizioni estreme”

Marquez invece ha per ora rimandato l’appuntamento con il titolo, sebbene sia Martin (che dista dalla vetta della classifica 60 punti) che Bezzecchi sono ancora in gioco ma solo per i freddi calcoli matematici. Nel prossimo appuntamento in Portimao basterà vincere la Sprint per assicurarsi l’ottavo titolo in MotoGP.

“Sapevamo qui che le Aprilia sarebbero andate molto forte, ma ero convinto della mia strategia: volevo gestire i primi cinque giri a prescindere da Bezzecchi in fuga”, ha spiegato a Sky Sport il pilota Ducati. “Mi sarei accontentato anche del terzo posto, ma poi ho visto Fernandez in difficoltà, e lì ho capito che dovevo prendermi quei quattro punti perché non puoi mai essere certo. Abbiamo vinto la battaglia in Qatar, ora facciamo un passo indietro”, ha affermato Marquez che guarda al Portogallo, in cui si aspetta “condizioni estreme, con freddo e forse pioggia”.