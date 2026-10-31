Il Gran Premio del Qatar di MotoGP è potenzialmente a rischio, anche alla luce delle raccomandazioni dei governi, non ultimo quello spagnolo che sconsiglia i viaggi nel Paese del Golfo Persico. Ma l'orientamento prevalente, tra team e organizzatore, è quello di confermare Lusail

È in corso il fine settimana del GP di Sepang, ma a tenere banco nel dietro le quinte della MotoGP è il destino della prossima gara in programma, in Qatar nel fine settimana del 6-8 novembre. Le tensioni geopolitiche e le incertezze legate ad una potenziale escalation nell’area, in particolare nei confronti dell’Iran ma con rappresaglie che si propagherebbero nel Golfo Persico (senza poi dimenticare che siamo nella settimana delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, tenute le quali tutto può succedere), mettono ancora a rischio l’appuntamento. E se da un lato c’è una corrente all’interno del Motomondiale che spinge affinché si corra normalmente, dall’altra pare ci sia una fronda da parte dei piloti, che però starebbe rientrando. E nel mentre sono arrivate anche le raccomandazioni del Ministero degli Esteri spagnolo.

Il Governo spagnolo sconsiglia di recarsi in Qatar

Partiamo proprio dalle comunicazioni che il dicastero ha pubblicato, e che sono sulla falsariga di quanto già consigliato ai propri connazionali dal ministero britannico e giapponese: è meglio evitare viaggi non necessari e indifferibili in Qatar.

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“Si consiglia di rimandare il viaggio a data da destinarsi – si legge sul sito del Ministero degli Esteri, Affari Europei e Cooperazione Internazionale spagnolo -. La regione mediorientale è interessata da un conflitto regionale. Si consiglia di rimandare il viaggio in Qatar, a meno che non sia assolutamente necessario“. Il comunicato spiega inoltre che è stato riaperto lo spazio aereo dopo la chiusura avvenuta lo scorso marzo allo scoppio del conflitto tra Stati Uniti (e Israele) e Iran, e che “il volume dei voli in partenza da Doha è in aumento”. Ma d’altro canto non si escludono “modifiche senza preavviso ai voli” considerata “l’instabilità causata dal conflitto regionale”.

La raccomandazione del Governo spagnolo non è ovviamente vincolante, ma è un ulteriore tassello che potrebbe dare un ulteriore sostegno alla fazione che vorrebbe evitare di recarsi a Lusail. Tra l’altro, buona parte dei piloti è di nazionalità spagnola, a cominciare dai due (Marc Marquez e Jorge Martin) in lotta per il titolo. Le “modifiche senza preavviso” ai voli di cui parla il documento inoltre sono un altro dettaglio da non prendere sottogamba: i team infatti devono far viaggiare non solo le persone ma anche mezzi e attrezzature, e con delle tensioni geopolitiche in corso la logistica potrebbe diventare un autentico incubo.

Si riduce però la fronda dei piloti contrari a recarsi in Qatar

Durante il fine settimana in Australia i piloti dopo diversi anni si erano riuniti proprio per discutere di questa situazione. Un fatto abbastanza inedito, considerato che gli stessi piloti, a differenza di quelli della F1 e del WRC, non sono dotati di una propria rappresentanza sindacale.

Secondo Motorsport.com i contrari al GP di Lusail nel corso della prima riunione erano tre quarti della griglia, a cominciare (si diceva) da Marc Marquez. Ma in una successiva convocazione nell’ufficio stampa di Yamaha (sempre Motorsport.com rivela che l’organizzatore non ha dato disponibilità di sale per riunirsi), durante il fine settimana attuale in Malesia, questa quota è scesa a tre piloti.

Il Qatar è quasi confermato

Sembra comunque che si andrà verso la conferma del GP in Qatar. Doha pare abbia consegnato delle garanzie di sicurezza ai team come avevano richiesto, e la pressione dell’organizzazione nella persona della MotoGP Sports Entertainment Group (la ex Dorna) sta riducendo ai minimi termini la fronda dei contrari all’interno dei piloti. I quali se si rifiutassero di partire, qualora l’evento fosse confermato ufficialmente e non annullato per cause di forza maggiore, potrebbero incappare nelle sanzioni sia da parte dei loro team (come scaricare i costi delle multe da parte dell’organizzatore) e squalifiche di lungo termine da parte della FIM.

Intanto il viceamministratore delegato della MotoGP SEG, Carlos Ezpeleta, si è recato in questi giorni a Doha dove ha potuto verificare la situazione in quel di Lusail, stabilendo di fatto la conferma del Gran Premio. Per ora.