Marc Marquez miglior tempo nelle prove libere di Lusail in 1:52.278, poi l'Aprilia di Bezzecchi e l'altra Ducati (VR) di Fabio Di Giannantonio. 4° Acosta, 5° un buon Martin e 6° Bagnaia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Finalmente si corre a Lusail. Per un’ora i piloti del Motomondiale hanno messo da parte le polemiche e le paure di questi giorni per la situazione in Medio Oriente e hanno lasciato spazio alle staccate e al crono. Marc Marquez parte bene,, anzi parte forte: miglior tempo nella prima sessione di prove libere davanti a Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Jorge Martin ha spazzato via i dubbi sulle sue condizioni fisiche, 5° alle spalle di Di Giannantonio e Acosta. La MotoGP ritrova anche Pecco Bagnaia che sulla pista qatariota ha strappato il 6° tempo.

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Per fortuna che in Qatar non ci voleva venire. Sarà per la fretta di andare via il prima possibile, Marc Marquez è andato forte sin dai primi giri, miglior tempo nelle prove libere del GP del Qatar in 1:52.278 con una serie impressionanti di tornate con gomme usate sullo stesso crono. Ricordiamo che lo spagnolo della Ducati, a Lusail ha il primo match point mondiale.

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Al 2° posto l’Aprilia di Marco Bezzecchi, terza l’altra Ducati (VR46) di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto di un soffio Pedro Acosta che nel finale della sessione ha avuto un problema alla sua Ktm. Quinto posto per un ottimo Jorge Martin che tornava in pista dopo aver alzato bandiera bianca in Malesia con gli strascichi dell’infortunio patito in Auastralia. Si rivede nelle parti alte anche Pecco Bagnaia autore del sesto tempo. Chiudono la top ten Raul Fernandez, pure lui acciaccato, Marini, Morbidelli e Zarco.

Come sta Jorge Martin, Bonora: “Va meglio”

Osservato speciale di queste prime prove libere a Lusail, Jorge Martin sembra stare discretamente bene compatibilmente con le sue condizioni dopo la caduta e l’infortunio di Phillip Island con la frattura dell’ulna del braccio destro che lo ha costretto a saltare la Malesia dopo un tentativo nelle prove libere.

Martinator si è mosso abbastanza bene sulla moto. Ovviamente andrà monitorata la resistenza allo sforzo prolungato nel corso del weekend. Ai microfoni di Sky Sport, a fotografare la situazione del pilota spagnolo il capo del team Aprilia, Paolo Bonora: “I cambi di direzione sembrano meglio rispetto a Sepang, ma deve ancora lottare nelle staccate più dure”.

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