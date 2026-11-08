Non si placano gli echi del contatto tra Marquez e Bezzecchi nella Sprint del Qatar, la rabbia Aprilia supportata dalle parole nel retropodio di Diggia, anche Pernat colpevolista, non Biaggi e Pedrosa

Non si placano le polemiche dopo lo “scontro” tra Marquez e Bezzecchi che è costata al Bez la Sprint del Qatar. La direzione corsa ha derubricato l’episodio a mero incidente di gara e non ha penalizzato o sanzionato lo spagnolo. In casa Aprilia la pensano diversamente e se Bezzecchi è andato sul morbido, l’applauso di Rivola in diretta ha fatto capire il poco gradimento per Noale. Nelle ultime 24 ore poi sono stati davvero tanti i pareri, da Max Biaggi a Carlo Pernat passando per Dani Pedrosa anche se restano impresse le parole pronunciate da Di Giannantonio nel retro podio di Lusail proprio a Marquez.

Aprilia infuriata per la manovra di Marquez su Bezzecchi

Un forte “Noooo” si è levato dal box Aprilia dopo il contatto tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi nella Sprint del Qatar che ha visto lo spagnolo restare in sella e andare a vincere la gara mentre il Bez si è steso dicendo addio alla possibile vittoria. I commissari hanno graziato il pilota Ducati. Ciò ha provocato un applauso ironico da parte del team principal, Massimo Rivola in diretta tv.

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‘Bez’ si è mostrato più cauto nel valutare la manovra: “È stata una bella battaglia fino al contatto. Alla fine, cosa posso dire? Ho cercato di seguire la mia traiettoria, purtroppo ci siamo toccati e sono stato io a cadere. Sono un pilota, potete guardare il filmato e giudicare come volete, ma in fin dei conti io mi concentro sulla moto e rispetto le decisioni della Direzione Gara, che sono loro a decidere“, ha dichiarato a DAZN.

Retropodio Qatar, Di Giannantonio bacchetta Marquez

Fabio Di Giannantonio, che si trovava alle spalle di entrambi e ha visto la collisione, ha espresso la sua opinione dopo la Sprint: “È sempre terribile quando un corridore cade davanti a te. È molto difficile, è sempre una situazione al limite. Ci sono i commissari di pista che prendono le decisioni, io mi sono semplicemente spaventato ad avere Bezzecchi proprio davanti a me”.

Ma Diggia poco prima era stato molto più esplicito parlando direttamente con Marquez di quanto accaduto sul mezzo che li stava portando alla zona della premiazione, un botta e risposta con Marc, alla presenza anche di Martin, andato in onda sul circuito della MotoGP. Il pilota romano senza metafore e un po’ in romanesco è stato chiaro:

Di Giannantonio: “Comunque frà, devi guardare quando rientri, ca**o. (Bez) era dentro dentro “

“ Martin: “Però è stato lui che…”

Marquez: “Io non ho fatto niente di strano, quella era la mia linea ogni giro”.

Di Giannantonio: “Lui è entrato e ha preso una bella botta”.

Marquez-Bezzecchi: i pareri di Pernat, Biaggi e Pedrosa

Ha invocato l’intervento dei commissari e una penalizzazione per Marquez, il decano dei team manager Carlo Pernat: “Bezzecchi è entrato pulito e non andava per campi. Era all’interno, l’unico che riusciva a fare quella roba, era velocissimo. Marquez non ci stava a perdere, piuttosto di perdere si attacca al muro come i gatti e ha cercato di passarlo all’esterno, l’ha toccato e l’ha buttato giù. Non l’ha fatto apposta ma viste le regole che ci sono andava penalizzato sennò così vale tutto!”.

Più morbido a RTL, Max Biaggi che pure è uomo Aprilia: “L’incidente tra Marquez e Bezzecchi? Secondo me è stato un incidente di Gara. Vero che Bezzecchi poteva passarlo all’interno, ma non lo aveva superato totalmente. E poi Marc è tornato indietro e si sono toccati. Purtroppo ha avuto la peggio Bezzecchi, e secondo me non se lo meritava perché quella gara poteva vincerla”.

Anche Dani Pedrosa la pensa come Biaggi: “Credo sia stato un incidente di gara. Normalmente, quando si rientra bisogna controllare che non ci sia nessuno. Tuttavia, Bezzecchi, che era molto vicino all’interno, non ha potuto vedere dall’esterno se Marc sarebbe andato a contatto o meno. Ciò che conta è che ci sia coerenza nelle penalità o meno per questo tipo di azioni, perché in questo modo i piloti possono capire esattamente cosa fare nella prossima manovra”.