La Sprint del GP di Qatar è stata monopolizzata dal contatto tra Marquez e Bezzecchi e uno strascico di discussioni, ma non da parte dei piloti. E a proposito di incidenti, come sta Bagnaia e cosa dovrà fare ora

La Sprint del GP del Qatar ha regalato brividi forti, più nel male che nel bene. Vinta da Marc Marquez, ma con il sensazionale terzo posto di uno stoico ed indomito Jorge Martin, suo diretto rivale per il titolo, la gara veloce verrà ricordata anche per il contatto (di gara o meno, le opinioni sono contrastanti) tra il campione del mondo di Ducati e Marco Bezzecchi, e per l’incidente tremendo (ma fortunatamente senza gravi conseguenze) di Bagnaia.

Il contatto tra Marquez e Bezzecchi e il disappunto di Rivola

Marquez, sempre più vicino al decimo titolo mondiale della sua carriera, durante il quarto giro è andato largo all’altezza di curva-1, con Bezzecchi che è sopraggiunto per infilarsi all’interno della traiettoria impostata dallo spagnolo. Da qui si è originato il famigerato contatto con il pilota Ducati che ha mantenuto il controllo della moto, a differenza del rivale Aprilia che ha mancato così l’occasione di poter duellare per il successo e rosicchiare qualche punto iridato.

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Questo incidente non ha determinato alcuna penalità per Marquez, come deciso dai commissari di gara che non hanno ravvisato dolo, derubricando quindi il sinistro come normale contatto di gara con sommo disappunto da parte dell’ad di Aprilia Racing Massimo Rivola.

Marquez si difende: “Non ho intenzione di prendere rischi in pista”

Parlando del fattaccio a Sky Sport, Marquez ha confutato la tesi secondo cui doveva essere penalizzato. Facendo riferimento alle immagini prese dall’elicottero, ha spiegato di aver sempre preso la curva-1 in quel modo, e ha fatto capire che si è trattato di una sfortunata fatalità: “Ho visto che Bezzecchi si era infilato all’interno così ho provato a rialzare la moto, ma lì ci siamo toccati e si è aperto anche il mio air-bag. Io in virtù del mio status di leader del Mondiale non vado certo in cerca di contatti e non voglio correre dei rischi: chi è dietro di me ha un quadro più completo della situazione, e Bezzecchi ha una percorrenza incredibile e a Lusail va mezzo secondo più forte”.

Quindi secondo Marquez si è trattato di un contatto simile al GP di Mandalika dello scorso anno, dove anche allora i due si incidentarono, finendo però entrambi fuori pista. E anche il pilota Aprilia ha voluto ridimensionare il fatto, sebbene abbia rimediato uno zero pesante per la sua classifica e per le restanti, seppur ridotte ai minimi termini, speranze di un clamoroso ribaltone per il titolo.

Bezzecchi taglia corto: “Inutile rimuginare, è andata così”

A Sky Sport Bezzecchi ha tagliato corto, dicendo che è inutile “rimuginare più di tanto” su quanto avvenuto, e di cui si è detto “dispiaciuto”. Il riminese guarda infatti alla gara di domani, e sul contatto ha spiegato: “Io ho cercato di fare la mia linea dopo che ho visto Marc un po’ largo. Poi però siamo venuti in contatto e alla fine sono finito io per terra”. E ancora: “Durante la curva non vedevo neppure perché la mia testa era piegata verso l’interno. Poi ho sentito una botta e sono finito per terra”. Bezzecchi ha preferito non soffermarsi sulla decisione degli stewart, “sarebbe uno spreco di tempo e di energie, la decisione alla fine è quella e devo limitarmi a rispettarla”.

La saggezza del pilota, forse memore degli scivoloni in questa stagione con i commissari di gara, è poi così proseguita: “Arrabbiarsi o fare polemica non cambierà nulla: tutti possono vedere le immagini e ognuno può giudicarle come vuole”. Ciò che invece fa saltare i nervi a Bezzecchi è aver sprecato ancora una volta l’occasione in una Sprint, sostenendo di essersi stufato (ma usando termini più vernacolari) di disputare dei sabati deludenti (anche qui, termine più volgare a coronare la sua frustrazione). “Faccio delle gran qualifiche, ma poi la Sprint non riesce mai come vorrei”, ha concluso il pilota.

Le ultime su Bagnaia: si valuta un eventuale intervento chirurgico

La sfortuna si è abbattuta invece con precisione chirurgica su Bagnaia, e tra l’altro nel modo più beffardo possibile visto che Pecco stava vivendo sino alla Sprint odierna un fine settimana positivo a Lusail, centrando anche la Q2 come non avveniva da due appuntamenti a questa parte. Purtroppo l’incidente con Fermin Aldeguer non solo ha mandato all’aria la sua lotta per il podio nella gara veloce, ma gli ha portato in dote una frattura al piede destro, in particolare a livello del quarto (in questo caso multipla e scomposta) e quinto dito.

Certo, visto il volo che ha fatto è andata bene, perché all’inizio si temeva davvero il peggio. Inizialmente si pensava inoltre che Bagnaia dovesse tornare in Italia per sottoporsi a quella che pareva essere una inevitabile operazione. In seguito però da Ducati hanno delineato una situazione meno netta e più in divenire.

Il team infatti ha riportato la disamina del responsabile medico della MotoGP Angel Charte, che ha parlato degli accertamenti di primo acchito svolti presso l’impianto di Lusail. Lì sono state riscontrate le fratture di cui abbiamo parlato a livello del quarto e quinto metatarso. Il prossimo passo saranno gli esami che già stasera verranno effettuati nell’ospedale di Doha, e solo dopo si capirà se sarà necessaria un’operazione chirurgica.

Sono quindi ancora tutti da conoscere i tempi di rientro per Bagnaia (ma in ogni caso se anche la stagione finisse qui non pensiamo che Pecco se ne dolerà molto, anzi forse sarà pure vissuta come una liberazione).