Piloti scontenti di essere in Qatar, da Marquez a Martin che si giocano il mondiale anche se Martinator non nutre grandi speranze nonostante il polso stia meglio mentre Marc non pensa al titolo ma ad andare via da Lusail il prima possibile

L’ultimo ad arrivare, il primo che vorrebbe andare via. Marc Marquez non nasconde la sua contrarietà alla tappa in Qatar della MotoGP. E nemmeno la possibilità di vincere a Lusail il 10° titolo mondiale lo consola. Vorrebbe essere altrove ma non qui con la guerra a due passi. Dall’altra parte del fiume, Jorge Martin, primo e forse unico contender per il campionato (non se la prenda Bezzecchi) ci prova, in tutti i sensi, ma non ci crede più di tanto.

Il disappunto di Marquez per essere in Qatar

Tra tutti i piloti della MotoGP, è stato quello che si è opposto con maggiore fermezza allo svolgimento della gara a causa del conflitto armato tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran e delle sue ripercussioni in Yemen con l’Arabia Saudita. Per questo Marc Marquez ha deciso di arrivare per ultimo a Lusail e partire per primo, domenica sera: “Ho preso l’ultimo aereo disponibile e partirò con il primo che potrò, ovvero domenica. Sono uno di quelli che arriva al circuito abbastanza presto, perché mi piace stare tranquillo, ma, non mentirò, l’atmosfera, la probabilità statistica… mi dicevo: ‘Arrivo il più tardi possibile e parto il più presto possibile’.”

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Marc a un passo dal mondiale: “Non succederà in Qatar”

“Conosco i numeri: 30 e 8. Li conosco, ma sembrano lontani”. Marquez sa di avere il primo match point per vincere il mondiale ma, complice l’atmosfera un po’ cupa che accompagna la MotoGP in questa tappa malvoluta in Qatar, lo spagnolo della Ducati non crede che domenica sera vincerà il suo 10° titolo, l’8° in MotoGP. Anzi, forse, sotto sotto se lo augura per non dover festeggiare e allungare i tempi di permanenza: “Credo che debbano ancora accadere troppe cose, e sarebbe un errore pensare al titolo ora o sentire l’impulso, l’ansia, di vincerlo subito. Un passo alla volta; siamo più vicini di quanto lo fossimo in Malesia, sì, ma non significa che siamo a portata di mano. Sento che siamo ancora lontani. Possono succedere molte cose, possono accadere molte cose, e dobbiamo rimanere calmi, con la stessa concentrazione e la stessa mentalità di sempre.”

Martin senza tutore: “Ora riesco a lavarmi i denti”

Aprilia ha comunicato che il dottor Angel Charte lo visiterà domani mattina per valutare la sua idoneità a gareggiare. Jorge Martin arriva in Qatar dopo aver alzato bandiera bianca in Malesia, ma a una settimana di distanza da Sepang e a due dalla rovinosa caduta e infortunio in Australia, lo spagnolo è senza tutore al polso destro, il che è già una buona notizia: “Sto bene, mi sento meglio. La situazione è quella che è. L’osso è ancora rotto, ma le sensazioni sono molto migliori , quindi cercherò di guidare con tutte le mie forze e di gestire il weekend al meglio. Vedremo. Non so quanto limiterà la mia guida, ma quel che è certo è che va molto meglio che in Malesia. Sono ottimista ; penso che mi permetterà di fare più giri”.

“Ora riesco a lavarmi i denti” dice scherzando sulla sua condizione generale ma sicuramente l’essere tornato in Spagna gli ha fatto bene: “Essere a casa mi ha permesso di fare molta fisioterapia. Il miglioramento negli ultimi due giorni è stato incredibile. Lunedì e martedì ero ancora indeciso se venire o meno. Alla fine, credo che stare qui sia l’opzione migliore, e riposarmi dopo la Malesia è stata la cosa più intelligente da fare “.

Martinator senza grandi speranze: “Dipende da Marc”

L’ottimismo sullo stato di salute lascia spazio al pessimismo sulle possibilità di contendere il mondiale a Marquez: “Beh, alla fine, Marc è l’unico che può vincere o perdere questo Campionato del Mondo. In definitiva, il mio obiettivo non è rimandare i festeggiamenti. Il mio obiettivo è cercare di arrivare fino all’ultima gara. Ecco perché sono qui, perché voglio continuare a lottare per questo campionato e farò tutto ciò che è in mio potere per riuscirci”.