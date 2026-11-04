L’azzurro dell’Aprilia non vuole arrendersi, nonostante i 67 punti di ritardo dalla vetta. Marc ha il primo match point e Tardozzi coglie l’occasione per dire grazie ai rivali

Il Gran Premio del Qatar potrebbe mandare in archivio il mondiale 2026. A Lusail, a due passi dal conflitto bellico che ha spinto Yamaha a dare forfait, Marc Marquez avrà la prima occasione per conquistare il titolo. Alle sue spalle, però, Bezzecchi non ha intenzione di alzare bandiera bianca. Il pilota Aprilia continua infatti a credere nella rimonta. E a infiammare il weekend ci ha pensato anche Tardozzi, che ha rivelato il momento esatto in cui nel box rosso è scattata la scintilla che ha permesso a Marquez di far partire la sua incredibile scalata verso il titolo.

Bezzecchi crede ancora nel mondiale

Il distacco dalla vetta è importante, ma non abbastanza da spegnere le ambizioni di Marco Bezzecchi, che arriva in Qatar con 67 punti da recuperare ad appena tre appuntamenti dal termine della stagione. Una situazione complicata, soprattutto dopo le difficoltà incontrate in Malesia, ma l’azzurro vuole provare a tenere acceso il lume della speranza. “Continuo a crederci. Lo so che la situazione è complicata e che il distacco è importante, ma se smettessi di crederci, che senso avrebbe andare in gara? Finché c’è una possibilità, anche piccola, bisogna provarci”, ha spiegato Bezzecchi nel suo blog personale.

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L’obiettivo immediato è, ovviamente, quello di mettere un po’ di pressione a Marquez e, soprattutto, ritrovare competitività. Una questione, quest’ultima che Lusail potrebbe agevolare, visto il feeling tra Bez e il circuito qatariota. Dopo una domenica difficile a Sepang, la voglia di riscatto è tanta: “Spero di faticare un po’ meno rispetto alla Malesia, ma se così non fosse continueremo a lavorare con lo stesso atteggiamento”, ha aggiunto l’azzurro.

I timori di Marquez verso il Qatar

Dall’altra parte c’è, però, un Marquez con il decimo titolo mondiale, l’ottavo nella classe regina, cucito per tre quarti addosso. Il #93 si presenta a Lusail con 44 punti di vantaggio su Jorge Martin e 67 proprio su Bezzecchi. Numeri che gli consegnano non una ma tre occasioni per chiudere i giochi. D’altra parte, pallottoliere alla mano, per laurearsi campione con due gare d’anticipo, in Qatar lo spagnolo dovrà guadagnare almeno 30 punti su Martin e 8 sul romagnolo.

Un traguardo tutt’altro che scontato, però, almeno da quanto traspare dalle parole di Marc, che non vuole lasciarsi condizionare dagli incastri dei numeri e preferisce concentrarsi sul lavoro in pista. Anche perché, nonostante i due successi in carriera (2014 e 2025) il Qatar non è esattamente il circuito sul quale si sente più a proprio agio: “È una grande pista, ma non una delle mie preferite. In passato, in alcuni anni, ho fatto davvero molta fatica qui”, ha ricordato il catalano.

Tardozzi ringrazia Aprilia: “Al Mugello la scintilla decisiva”

La verità è che Marquez sta dominando in lungo e in largo. Il motivo lo spiega Davide Tardozzi, team manager del Team di Borgo Panigale, team manager del Team di Borgo Panigale, che in un’intervista ad AS ha esaltato le qualità e la mentalità del campione spagnolo e sottolineato il grande lavoro della squadra. Secondo Tardozzi, il recupero di oltre cento punti maturato nel corso della stagione è stato possibile grazie alla determinazione di Marquez e alla capacità del gruppo di non perdere fiducia nei propri mezzi. Il dirigente ha però individuato un momento preciso nella svolta della stagione: al Mugello.

In quell’occasione, infatti, mentre Aprilia festeggiava, nel box Ducati si cercava la quadra per tornare a competere ai propri livelli: “Quanto accaduto al Mugello è stata la scintilla che è servita a tutti”, ha svelato Tardozzi che, pur senza citarli, ha poi punzecchiato i rivali: “I commenti fatti da altri, uniti a un loro trionfo, che per noi è stato devastante, si sono tramutati in una fonte di forza per tutto il team. Al Mugello – ha concluso il Team manager – ci siamo detti che quella non era la vera dimensione della Ducati e quella non è la zona di classifica in cui doveva stare Marc”. Il resto è storia. Una storia che in Qatar Marquez si appresta a scrivere. Ancora una volta.